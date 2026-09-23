Vitézy Dávid közölte: 2 milliárd euró uniós pénz végleg elveszett Magyarország számára, megnevezte, ki a hibás – "Ezt már nem lehet visszahozni"

Miközben újabb 4,2 milliárd eurónyi, mintegy 1600 milliárd forintnyi uniós forrás vált hozzáférhetővé Magyarország számára, kiderült az is, hogy 2 milliárd eurót már végleg elveszített az ország. A most megszerzett pénzből 2029-ig többek között HÉV-vonalak, az M3-as metró, a budapesti elővárosi vasút és vidéki vasútvonalak fejlesztését, valamint energetikai és árvízvédelmi beruházásokat finanszíroznának.

Újabb 1600 milliárd forintnyi uniós pénz állhat Magyarország rendelkezésére, de az ország közben súlyos összeget bukott el a korábbi években / Fotó: AFP

A délelőtti bejelentés után most az is kiderült, mit jelenthet a gyakorlatban a Magyarország számára felszabadított 4,2 milliárd eurónyi, mintegy 1600 milliárd forintos uniós forrás. Vitézy Dávid közlése szerint a pénzből 2029-ig a magyar vasút és a városi közösségi közlekedés fejlesztése mellett energetikai, környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi és árvízvédelmi beruházásokat is finanszírozhatnak.

A közlekedési fejlesztések között több, évek óta napirenden lévő budapesti beruházás is szerepel. A forrásokból elindíthatják a H5-ös szentendrei, a H6-os ráckevei és a H7-es csepeli HÉV-vonalak felújítását, valamint az M3-as metró meghosszabbítását Újpest-központtól Rákospalota-Újpest vasútállomásig. A keretből jutna a budapesti elővárosi vasút fejlesztésére és több vidéki vasútvonal korszerűsítésére is.

Kétmilliárd eurónyi uniós forrás veszett oda

A mostani pénzcsomag mellett azonban egy komoly veszteségre is felhívta a figyelmet Vitézy Dávid. Az eredetileg befagyasztott 6,3 milliárd eurós keretből 2 milliárd euró már végleg elveszett Magyarország számára: 2024 végén egymilliárd, 2025 végén pedig újabb egymilliárd euró vált elérhetetlenné.

Vitézy szerint ennek oka az volt, hogy az előző kormány nem teljesítette időben az uniós források felszabadításához szükséges antikorrupciós feltételeket. A politikus ezt az Orbán-kormány által okozott kárként értékelte, és arra is felhívta a figyelmet, hogy a kieső összeg mekkora fejlesztési lehetőséget jelentett volna.

A 2 milliárd euró ugyanis Vitézy összevetése szerint két budapesti metróhosszabbítás vagy a Budapest-Belgrád vasútvonal teljes magyar szakaszának ára.

Ennyi pénzzel több forrás juthatott volna vasútra és városi közlekedésre, árvízvédelemre, vízgazdálkodásra, valamint energetikai és környezetvédelmi beruházásokra.

A mostani 4,2 milliárd euró ugyanakkor már a jövőbeni fejlesztéseket alapozhatja meg. A közlekedési tárca vezetője szerint az elmúlt valamivel több mint 130 napban azon dolgoztak, hogy teljesítsék az uniós pénzek hozzáférhetővé tételéhez szükséges feltételeket.