Rendkívüli döntés az uniós pénzekről: Ursula von der Leyen bejelentést tett Magyarországról, Magyar Péter pezsgőt bonthat – 4,2 milliárd eurót utal Brüsszel, egy lépés maradt hátra
Magyarország orvosolta azokat az uniós költségvetést érintő jogállamisági hiányosságokat, amelyek miatt 2022-ben védintézkedéseket vezettek be – derült ki az Európai Bizottság közleményéből. A testület ezért azt javasolta a Tanácsnak, hogy szüntesse meg a korlátozásokat. Ha a Tanács elfogadja az előterjesztést, 4,2 milliárd eurónyi felfüggesztett kohéziós kötelezettségvállalás állhat helyre.
„Magyarország fontos lépéseket tett a jogállamiság megerősítése és az Unió pénzügyi érdekeinek védelme érdekében” – fogalmazott Ursula von der Leyen. A bizottsági elnök szerint a javaslat az Erasmus+ és a Horizont Európa program kapuit is újra megnyithatja a magyar hallgatók és kutatók előtt.
A bejelentés jelentős eredmény Magyar Péter kormánya számára, de a 4,2 milliárd eurót még nem utalják át. A Bizottság most a forrásokat érintő korlátozás megszüntetését kezdeményezte:
erről a Tanácsnak kell határoznia a javaslat benyújtásától számított egy hónapon belül.
Ezeket a magyar intézkedéseket fogadta el Brüsszel
A magyar kormány szeptember 9-én jelentette be a korrekciós intézkedéseket. A Bizottság azok végrehajtását is megvizsgálta, és arra jutott, hogy Magyarország kezelte a közbeszerzések, a korrupcióellenes rendszer, az összeférhetetlenségi kockázatok és az ügyészségi fellépés terén korábban azonosított problémákat.
A közlemény szerint megerősítették az Integritás Hatóság jogköreit és hozzáférését a szükséges adatokhoz, átfogó vagyonnyilatkozati rendszert hoztak létre, valamint bővítették a nyomozó hatóságok és az ügyészség döntéseinek bírósági felülvizsgálatát.
A Bizottság előrelépést lát az uniós pénzek ellenőrzésében, továbbá a közbeszerzések és a közpénzköltések átláthatóságában is.
Az alapítványi egyetemek szempontjából különösen fontos, hogy a Bizottság szerint Magyarország kezelte a közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz kötődő összeférhetetlenségi kockázatokat. A közlemény ugyanakkor jelzi, hogy az érintett alapítványok megszüntetése még folyamatban van. A testület a korrupció elleni fellépést erősítő további lépésként említi Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez, valamint a tényleges tulajdonosokra és a közbeszerzésekre vonatkozó új szabályokat.
Miért voltak felfüggesztve az uniós források?
Az uniós Tanács 2022 decemberében két intézkedést fogadott el Magyarországgal szemben. Három kohéziós program
- 2021
- és 2027
közötti költségvetési kötelezettségvállalásainak 55 százalékát felfüggesztette, és megtiltotta, hogy a Bizottság új finanszírozási kötelezettséget vállaljon a közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal, illetve az általuk fenntartott intézményekkel többek között az Erasmus+ és a Horizont Európa keretében.
A Tanács akkor úgy ítélte meg, hogy a Magyarország által felajánlott 17 korrekciós intézkedésben továbbra is jelentős hiányosságok maradtak.
A Bizottság mostani értékelése szerint a védintézkedések alkalmazásának feltételei már nem állnak fenn. Ezzel a kérdés visszakerült a Tanács elé: ha az elfogadja a javaslatot, megszűnhetnek a 2022-ben bevezetett korlátozások.
Ahogy azt a Világgazdaság szeptember elején megírta, hogy a magyar kormány benyújtotta Brüsszelnek az intézkedésekről szóló értesítését. Akkor még a Bizottság értékelésére vártak; ez zárult most a korlátozások feloldását támogató javaslattal.