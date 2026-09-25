Nincs vége, itt a fordulat: az EU el akarja venni Magyarországtól az uniós pénzt, amit kínkeservesen megszerzett Orbán Viktor – már Magyar Péternek kell megvédenie

Az Európai Bizottság azt javasolta, hogy oldják fel a Magyarországgal szembeni jogállamisági eljárás keretében elrendelt intézkedéseket, ami 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás felszabadítását jelenti. Zsíros Sándor szerint az uniós pénz folyósítása gyakorlatilag biztossá vált, miközben egy korábban feloldott, mintegy 10 milliárd eurós csomag miatt továbbra is jogvita zajlik - írta az infostart.

Több mint 1500 milliárd forintnyi uniós forrás szabadulhat fel Magyarország számára, miután az Európai Bizottság szerint az ország teljesítette az előírt korrupcióellenes intézkedéseket / Fotó: AFP

Az Európai Bizottság azt javasolja az Európai Unió Tanácsának, hogy oldja fel a Magyarországgal szembeni jogállamisági eljárás keretében elrendelt intézkedéseket.

Ez 4,2 milliárd eurónyi, mintegy 1500 milliárd forintnyi kohéziós forrás felszabadítását jelentené; a Bizottság szeptember 23-án közzétett javaslata szerint Magyarország azonosította és kezelte a korábban feltárt hiányosságokat.

A végső döntést a Tanács hozza meg. Az ügy a tervek szerint az október 13-i Általános Ügyek Tanácsának ülésén kerülhet napirendre.

Zsíros Sándor, az Euronews brüsszeli tudósítója az InfoRádióban azt mondta: a Bizottság döntése után a pénz folyósítása gyakorlatilag biztossá vált. „Úgyhogy 100 százalékra vehető, hogy október 13-án, amikor az általános ügyek tanácsülése lesz Brüsszelben, zöld lámpát kap Magyarország” – fogalmazott.

A tudósító szerint az Európai Parlament ezt a döntést már nem tudja megakadályozni. Van azonban egy másik, jóval nagyobb összeg, amelynek sorsa továbbra sem teljesen rendezett.

Van egy másik ügy, amit a parlament megpróbál megtorpedózni: ez a 2023-ban jóváhagyott 10 milliárd eurós kohéziós forrás, amit még Orbán Viktor idején oldott fel a bizottság

– mondta Zsíros.

Az Európai Parlamentben korábban több képviselő is vitatta a Bizottság 2023. decemberi döntését, amely lehetővé tette Magyarország számára a korábban blokkolt kohéziós források egy részének igénylését. A jogvita egyik állítása szerint a döntés mögött politikai alku állt, amit a Bizottság tagadott.

Zsíros Sándor szerint a per még folyamatban van, de azóta megváltozott a politikai környezet, ezért többféle forgatókönyv is elképzelhető.