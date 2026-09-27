Súlyos vád: Ursula von der Leyen Ukrajnának adja a Magyarországnak szánt 10,6 milliárd euró uniós pénzt? "Kőprofi szemfényvesztés" – Győri Enikőnek nagyon nem tetszik, ami történt

Amit rajtunk megspórolnak, odaadják Ukrajnának? – ezt a kérdést tette fel a közösségi oldalán Győri Enikő. Mindez azért merült fel, mert a napokban kiderült: Magyarország lemond egy zsáknyi, neki fenntartott uniós pénzről, a fideszes ellenzéki politikus pedig emlékszik rá, hogy mit ígért erről Ursula von der Leyen.

Súlyos vád: Ursula von der Leyen Ukrajnának adja a Magyarországnak szánt 10,6 milliárd euró uniós pénzt? / Fotó: AFP

Az úgy nevezett SAFE-ügyről a Világgazdaság is beszámolt. A SAFE-program keretében az Európai Unió összesen 150 milliárd euró értékű, kedvezményes hitelkeretet biztosít a tagállamok védelmi beruházásainak finanszírozására.

Magyarország korábban 16 milliárd euróra pályázott, most azonban eldőlt, hogy ennek alig több mint egyharmadát venné csak igénybe. Thomas Regnier, az Európai Bizottság szóvivője a testület sajtótájékoztatóján közölte, hogy a tagállamok maguk döntenek a hitel összegéről, az elérhető források mértéke nem változott. Brüsszel már megkapta a magyar hatóságoktól a végleges hitelösszegre vonatkozó információt. A felek jelenleg a frissített magyar tervről egyeztetnek, amelyet a Bizottság várakozásai szerint rövid időn belül benyújtanak − közölték a HVG-vel uniós források. Magyarország mellett több tagállam is úgy döntött, hogy nem használja fel a teljes keretet. Az Európai Bizottság ezért még idén új felhívást tervez közzétenni, amelyben a fennmaradó forrásokra lehet pályázni.

Ruszin-Szendi Romulusz csütörtökön közölte, hogy a kormány mérlegeli azokat a lehetőségeket, amelyek segítik a haderőfejlesztést anélkül, hogy túlzottan megterhelnék az államháztartást. A SAFE-program kapcsán hangsúlyozta, hogy ez egy hitel, így ezeket a forrásokat később vissza kell fizetni.

A kormány mérlegeli a lehetőségeket, amelyek valóban segítik a honvédelmi fejlesztéseket. Mindezt úgy, hogy közben nem terhelik meg túlzottan az államháztartást

Ugyanakkor a teljes képhez hozzátartozik, hogy egy rendkívül kedvezményes hitelről van szó, amelynek a kamata 200 bázisponttal alacsonyabb a piaci konstrukciókhoz képest.

Ursula von der Leyen Ukrajnának adja a Magyarországnak szánt uniós pénzt?

Amikor olyan döntéshelyzet van, ahol ismerni kellene az Európai Unió működését, és nem utolsó sorban a magyar érdekeket, akkor egyre inkább látható a Tisza alkalmatlansága, és ez sokba kerül Magyarországnak – így reagált a kialakult helyzetre Győri Enikő.