Súlyos vád: Ursula von der Leyen Ukrajnának adja a Magyarországnak szánt 10,6 milliárd euró uniós pénzt? "Kőprofi szemfényvesztés" – Győri Enikőnek nagyon nem tetszik, ami történt
Amit rajtunk megspórolnak, odaadják Ukrajnának? – ezt a kérdést tette fel a közösségi oldalán Győri Enikő. Mindez azért merült fel, mert a napokban kiderült: Magyarország lemond egy zsáknyi, neki fenntartott uniós pénzről, a fideszes ellenzéki politikus pedig emlékszik rá, hogy mit ígért erről Ursula von der Leyen.
Az úgy nevezett SAFE-ügyről a Világgazdaság is beszámolt. A SAFE-program keretében az Európai Unió összesen 150 milliárd euró értékű, kedvezményes hitelkeretet biztosít a tagállamok védelmi beruházásainak finanszírozására.
- Magyarország korábban 16 milliárd euróra pályázott, most azonban eldőlt, hogy ennek alig több mint egyharmadát venné csak igénybe.
- Thomas Regnier, az Európai Bizottság szóvivője a testület sajtótájékoztatóján közölte, hogy a tagállamok maguk döntenek a hitel összegéről, az elérhető források mértéke nem változott.
- Brüsszel már megkapta a magyar hatóságoktól a végleges hitelösszegre vonatkozó információt. A felek jelenleg a frissített magyar tervről egyeztetnek, amelyet a Bizottság várakozásai szerint rövid időn belül benyújtanak − közölték a HVG-vel uniós források.
- Magyarország mellett több tagállam is úgy döntött, hogy nem használja fel a teljes keretet. Az Európai Bizottság ezért még idén új felhívást tervez közzétenni, amelyben a fennmaradó forrásokra lehet pályázni.
Ruszin-Szendi Romulusz csütörtökön közölte, hogy a kormány mérlegeli azokat a lehetőségeket, amelyek segítik a haderőfejlesztést anélkül, hogy túlzottan megterhelnék az államháztartást. A SAFE-program kapcsán hangsúlyozta, hogy ez egy hitel, így ezeket a forrásokat később vissza kell fizetni.
A kormány mérlegeli a lehetőségeket, amelyek valóban segítik a honvédelmi fejlesztéseket. Mindezt úgy, hogy közben nem terhelik meg túlzottan az államháztartást
Ugyanakkor a teljes képhez hozzátartozik, hogy egy rendkívül kedvezményes hitelről van szó, amelynek a kamata 200 bázisponttal alacsonyabb a piaci konstrukciókhoz képest.
Ursula von der Leyen Ukrajnának adja a Magyarországnak szánt uniós pénzt?
Amikor olyan döntéshelyzet van, ahol ismerni kellene az Európai Unió működését, és nem utolsó sorban a magyar érdekeket, akkor egyre inkább látható a Tisza alkalmatlansága, és ez sokba kerül Magyarországnak – így reagált a kialakult helyzetre Győri Enikő.
Felhívta rá a figyelmet, hogy a SAFE-hitel rendkívül kedvező finanszírozással rendelkezik és olyan védelmi és haderőfejlesztési célokat szolgál, amelyekkel Magyarország lényegesen olcsóbban teljesítheti NATO-kötelezettségeit, mint piaci kötvénykibocsátásokkal. A NATO kiadások jórésze nem kizárólag fegyverbeszerzésre, vagy gyártásra, hanem komoly infrastrukturális beruházásokra, ezen keresztül pedig a hazai gazdaság élénkítésére is vonatkozhatnak.
Meggyőződésem, hogy ez a több mint tízmilliárd eurós összeg, amiről most a Tisza-kormány önként és dalolva, lemondott igencsak hiányozni fog Magyarországról
– vetítette előre. Emlékeztetett arra is, hogy az Orbán-kormány a teljes keretre vonatkozóan bemutatta Brüsszelnek a tervét a megadott határidőre, és az abban foglalt 16 milliárd eurós kerettel komolyan növelhette volna az ország biztonságát és infrastruktúráját. Csakhogy az Ursula von der Leyen által vezetett Európai Bizottság egyedül a magyar kormány tervét nem bírálta el tavasszal, nem titkoltan a választások miatt.
Győri Enikő szerint az is izgalmas kérdés, hogy mi lesz az igénybe nem vett hitellel. Ursula von der Leyen már korábban bejelentette, hogy a SAFE fel nem használt forrásaiból ukrán vállalatokkal közös védelmi programot indítanak. Így, miután Magyarország 10,6 milliárd euróval csökkenti a saját haderőfejlesztésére szánt pénzt,
a megmaradó források egy részéből Ukrajna és az ukrán védelmi ipar részesülhet.
Végezetül kitért arra is, hogy a Tisza-kormány a nyilvánosság előtt (Facebook es Twitter hozzászólások erejéig) kemény hangot üt meg Ukrajnával, ugyanakkor eurómilliárdokat enged át neki a háború finanszírozására.
Felmerül a kérdés, hogy ez a bármiféle koherenciát nélkülöző külpolitika a hozzá nem értés eredménye, vagy tudatos, „kőprofi” szemfényvesztés a magyar emberek megtévesztésének céljából. Esetleg Brüsszellel közösen találták ki, hogy ilyen kerülő úton, fű alatt szálljon be mégis Magyarország az Ukrajnába irányuló fegyverszállításba – vetette fel.
Bármi is legyen az igazság, szerinte a bizonyítvány elégtelen, és a tények is megmásíthatatlanok. A magyaroknak járó eurómilliárdok Ukrajnában kötnek ki, a vatikáni, robogózós imázsfilm pedig kevés a kormányzáshoz.