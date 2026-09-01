Váratlan fordulat: megszólaltak Ursula von der Leyenék a magyar uniós pénzekről, nagyon másról beszélnek, mint a Tisza-kormány – "Még nem történt meg"
Meglepően hideg nyilatkozatott tett az Ursula von der Leyen által vezetett Európai Bizottság a magyar uniós pénzekről. Ez merőben másról szól, mint a Tisza-kormány hetek óta tartó győzelmi jelentései.
Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, legutóbb éppen tegnap, hétfőn nyialtkozta azt a közlekedési és beruházási miniszter, hogy a Tisza-kormány az összes szükséges jogalkotási feltételt teljesítette az uniós helyreállítási alap forrásainak hazahozatalához.
Vitézy Dávid arról is beszélt, hogy aznap délután 2 órakor elérik azt az állapotot, hogy "Magyarország az összes mérföldkövet és szupermérföldkövet teljesítette, tehát száz százalékos teljesítéssel minden uniós pénzt haza fogunk hozni, amiről a politikai megállapodás Ursula von der Leyen bizottsági elnök és Magyar Péter miniszterelnök között néhány hónappal ezelőtt Brüsszelben megszületett."
Teljesült mindaz, amely ahhoz szükséges, hogy a teljes, 10 milliárd eurós eredetforrásokat, és így a további 6 milliárd euró befagyasztott kondicionalitási eljárással érintett kohéziós forrást, tehát összességében ezt az árfolyamtól függően 5500-6000 milliárd forintnyi európai uniós forrást hazahozzuk – állította.
Szerinte nem sokan fogadtak volna arra, ő maga sem, hogy Magyarországon realitássá válik, hogy ezt a pénzt megmentsék és hazahozzák.
És mégis ez történt
– fogalmazott. Később erre ráerősítve egy facebook-posztban már arról írt, hogy "sikerült hazahozni minden európai uniós forrást, de most kezdődik még a munka java". Azt is bemutatta, mire fogják költeni az uniós pénzeket.
Nem Vitézy Dávid az egyetlen, aki az uniós pénzek hazahozataláról kész tényként beszél. Magyar Péter miniszterelnök május vége óta tényként beszélt arról számos alkalommal, hogy az uniós pénzek maradéktalanul rendelkezésre állnak Magyarország számára.
Megszólaltak Ursula von der Leyenék a magyar uniós pénzekről, nagyon másról beszélnek
Ehhez képest az Európai Bizottság friss nyilatkozata fordulatként értékelhető, mert egészen más képet fest. A Magyar Nemzet kérdezett rá náluk írásban, hogy pontosan, mi a helyzet a magyar uniós pénzekkel. A lapnak arra a kérdsére, hogy a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz (RRF) keretében befagyasztott pénzügyi forrásokat ténylegesen feloldották és átutalták-e már Magyarországnak,
az Európai Bizottság világos választ adott: nem, ez még nem történt meg.
Felhívták rá a figyelmet, hogy ehhez Magyarországnak még be kell nyújtania a hivatalos kifizetési kérelmét, amelyre a tagállamoknak jogilag 2026. szeptember 30-ig van idejük.
Ami legalább ennyire fontos, hogy a brüsszeli testület a magyar reformokra és mérföldkövekre is kitért. A Magyar Nemzet ugyanis rákérdezett, hogy az Európai Bizottság megerősíti-e a szupermérföldkövek és jogállamisági feltételek hiánytalan teljesülését. Ahhoz képest, hogy a Tisza-kormány erről végig múltidőben beszél, most kiderült, hogy Ursula von der Leyenék a Magyarország által
várhatóan szeptemberben benyújtandó kifizetési kérelem keretében fogja hivatalosan értékelni az összes szupermérföldkő teljesítését.
Ez tehát azt jelenti, hogy az Európai Bizottság asztalán nemhogy jóváhagyott dokumentum nincs, de a vizsgálat érdemi része el sem kezdődött. Majd csak azt követően indul meg a folyamat, hogy a Tisza-kormány benyújtja a vonatkozó dossziékat.
Addig pedig minden kormányzati kijelentés legfeljebb véleménynek minősül, nem pedig tényállításnak.
Ez a valóság a magyar uniós pénzek kifizetéséről
A valóságban az uniós pénzek kifizetése egészen más menetrend szerint történik, mint ahogy azt a Tisza a fősodratú kommunikációjában prezentálja. Az uniós pénzek kifizetése nem automatikus, hanem egy rendkívül bürokratikus, többlépcsős ellenőrzési folyamat végeredménye
- A reformok és mérföldkövek: a tagállamoknak először a gyakorlatban kell végrehajtaniuk a vállalt reformokat. Magyarországnak augusztus 31-ig kellett befejeznie minden reformját és leütnie minden mérföldkövét.
- Végső kifizetési kérelem benyújtása: miután a határidő lejárt, a kormányoknak össze kell gyűjteniük az összes igazoló dokumentumot, számlát, törvénymódosítást és bizonyítékot. Ezt egy hivatalos csomagban, a végső kifizetési kérelem formájában kell benyújtaniuk a Bizottságnak 2026. szeptember 30-ig.
- Az Európai Bizottság hivatalos értékelése: a kérelem beérkezése után indul el Brüsszel ellenőrzési ciklusa. A szakértők tételesen, pontról pontra átvizsgálják a dokumentumokat, ellenőrzik a közbeszerzéseket, a jogszabályi koherenciát és a szupermérföldkövek teljesülését. Ez a vizsgálat hónapokat vesz igénybe.
- Tényleges kifizetés: csak és kizárólag a pozitív bizottsági értékelés, illetve a tagállamok pénzügyminisztereiből álló Tanács jóváhagyása után indulhat meg az uniós pénzek utalása.
Érdemes tisztában lenni vele, hogy ez biztosan nem mostanában fog megtörténni. Az Európai Bizottság tájékoztatása szerint a kifizetési folyamat végső határidejére
2026. december 31., addig teljesíti az összes olyan kifizetést, amelyet jóváhagytak.
A Tisza-kormány várhatóan csak szeptember végén nyújtja be a papírokat, Brüsszelnek pedig a jogszabályok értelmében hónapjai vannak az értékelésre. Ha a hibát vagy hiányosságot talál a szupermérföldkövek teljesítésében, hiánypótlást rendelhet el, ami tovább nyújthatja az eljárást.
Vagyis a Tisza-kormány által már hazahozottként kezelt pénzek valójában még hónapokig Brüsszelben maradhatnak, sőt, egyelőre az sem vehető biztosra, hogy Ursula von der Leyenék valóban úgy értékelik-e, hogy Magyar Péterék teljesítettek minden megszabott reformot és mérföldkövet.
A Tisza-kormány némiképp vágyvezérelt kijelentéseit egyébként nem csak a mostani brüsszeli nyilatkozat tompítja, hanem elemzők és szakértők kommentárja is. Utóbbiról az alábbi cikkben írtunk részletesen.
Uniós pénzek: órákon belül többezer milliárd forint sorsa dőlhet el – Magyar Péternek most kell bizonyítania Ursula von der Leyen felé
A tét mintegy 10 milliárd euró, 3600 milliárd forint uniós pénz. A kormány eddig azt kommunikálta, hogy jó úton haladnak a feladattal, és akár a teljes összeg hazahozható. A következő órákban illetve napokban azonban eldől, hogy a vállalásokból ténylegesen mennyi teljesült. A Világgazdaságnak arról is beszélt egy elemző, hogy a tényleges próbatétel valójában a szeptember végén esedékes határidő az elszámolásokkal kapcsolatban.