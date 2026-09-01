Váratlan fordulat: megszólaltak Ursula von der Leyenék a magyar uniós pénzekről, nagyon másról beszélnek, mint a Tisza-kormány – "Még nem történt meg"

Meglepően hideg nyilatkozatott tett az Ursula von der Leyen által vezetett Európai Bizottság a magyar uniós pénzekről. Ez merőben másról szól, mint a Tisza-kormány hetek óta tartó győzelmi jelentései.

Megszólaltak Ursula von der Leyenék a magyar uniós pénzekről, nagyon másról beszélnek, mint a Tisza-kormány / Fotó: Anadolu via AFP

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, legutóbb éppen tegnap, hétfőn nyialtkozta azt a közlekedési és beruházási miniszter, hogy a Tisza-kormány az összes szükséges jogalkotási feltételt teljesítette az uniós helyreállítási alap forrásainak hazahozatalához.

Vitézy Dávid arról is beszélt, hogy aznap délután 2 órakor elérik azt az állapotot, hogy "Magyarország az összes mérföldkövet és szupermérföldkövet teljesítette, tehát száz százalékos teljesítéssel minden uniós pénzt haza fogunk hozni, amiről a politikai megállapodás Ursula von der Leyen bizottsági elnök és Magyar Péter miniszterelnök között néhány hónappal ezelőtt Brüsszelben megszületett."

Teljesült mindaz, amely ahhoz szükséges, hogy a teljes, 10 milliárd eurós eredetforrásokat, és így a további 6 milliárd euró befagyasztott kondicionalitási eljárással érintett kohéziós forrást, tehát összességében ezt az árfolyamtól függően 5500-6000 milliárd forintnyi európai uniós forrást hazahozzuk – állította.

Szerinte nem sokan fogadtak volna arra, ő maga sem, hogy Magyarországon realitássá válik, hogy ezt a pénzt megmentsék és hazahozzák.

És mégis ez történt

– fogalmazott. Később erre ráerősítve egy facebook-posztban már arról írt, hogy "sikerült hazahozni minden európai uniós forrást, de most kezdődik még a munka java". Azt is bemutatta, mire fogják költeni az uniós pénzeket.

Nem Vitézy Dávid az egyetlen, aki az uniós pénzek hazahozataláról kész tényként beszél. Magyar Péter miniszterelnök május vége óta tényként beszélt arról számos alkalommal, hogy az uniós pénzek maradéktalanul rendelkezésre állnak Magyarország számára.

Megszólaltak Ursula von der Leyenék a magyar uniós pénzekről, nagyon másról beszélnek

Ehhez képest az Európai Bizottság friss nyilatkozata fordulatként értékelhető, mert egészen más képet fest. A Magyar Nemzet kérdezett rá náluk írásban, hogy pontosan, mi a helyzet a magyar uniós pénzekkel. A lapnak arra a kérdsére, hogy a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz (RRF) keretében befagyasztott pénzügyi forrásokat ténylegesen feloldották és átutalták-e már Magyarországnak,

az Európai Bizottság világos választ adott: nem, ez még nem történt meg.

Felhívták rá a figyelmet, hogy ehhez Magyarországnak még be kell nyújtania a hivatalos kifizetési kérelmét, amelyre a tagállamoknak jogilag 2026. szeptember 30-ig van idejük.