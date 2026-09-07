Nagy bejelentéssel indította a hétfőt Vitézy Dávid, és ez most nem vasút: szeptemberben országos útfelújítási programot mutat be a Tisza-kormány – beizzítják a Magyar Közút gépszörnyeit

Az országos közúthálózaton idén csaknem 570 kilométernyi fő- és mellékúton zajlanak, illetve hamarosan fejeződnek be teljes körű útfelújítások külső kivitelezők bevonásával – írja posztjában a közlekedési és beruházási miniszter. Emellett a Magyar Közút saját eszközeivel is jelentős munkát végez. Vitézy szeptemberre országos útfelújítási program bemutatását ígéri.

Országos útfelújítási programot hirdet szeptemberben Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter

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Most kátyúznak, de országos útfelújítási programot ígér a miniszter

A közútkezelő országszerte 10 komplett géplánccal dolgozik. Ezek idén összesen közel 140 kilométernyi mellékút felújítását teszik lehetővé. Vitézy szerint 19 megyében már mintegy 132 kilométeren befejeződtek a munkák, további közel 5 kilométeren pedig még az utolsó simításokat végzik.

Emellett csaknem 28 kilométernyi új szakasz munkáinak elindítását készítik elő.

A saját gépláncokkal végzett munkák a hagyományos kátyúzásnál jóval nagyobb felületet érintenek. A Magyar Közút olyan útszakaszokon alkalmazza ezeket a technológiákat, ahol a kézi javítás már nem jelent megfelelő megoldást.

A munkák elsősorban külterületi útszakaszokon zajlanak, jellemzően néhány száz méteres és néhány kilométeres szakaszokon. A burkolatcsere során átlagosan 8 centiméter új aszfalt kerül az utakra.

A technológia egyik előnye, hogy a közútkezelő gyorsabban tud reagálni a felmerülő problémákra. A saját gépláncokkal akár 2–3 héten belül megkezdhető egy szükséges burkolatjavítás.

A gépláncok az időjárási körülményektől függően jellemzően áprilistól október végéig dolgoznak. Egy finisherrel felszerelt géplánc naponta átlagosan 250–450 tonna aszfaltot képes bedolgozni, vagyis a tíz géplánc éves szinten több százezer tonna aszfalt beépítésére alkalmas a miniszter posztja szerint.

Több mint 700 kilométeren javulhat az utak állapota

A saját kivitelezésű munkákat és a külső vállalkozók által végzett teljes körű útfelújításokat együtt számolva idén összességében több mint 700 kilométernyi úton javulnak vagy javultak érdemben az utazási körülmények. A munkák döntő többsége mellékutakat érint.