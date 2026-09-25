Összeomlott a rendszer az új minisztériumban: hetek óta várnak a pénzükre a rászoruló diákok – nincs tájékoztatás, csak ígérgetés

„Az újonnan felállt Szociális és Családügyi Minisztériumot kérjük, hogy fizesse ki az Útravaló Ösztöndíjprogramban részt vevő kifizetésre jogosult mentorokat és mentoráltakat” – ezzel a mondattal kezdődik az a petíció, amelyet szeptember 21-én tettek közzé, és amelyet jelenleg 291-en írtak alá. A szöveg szerint a 2025-2026-os tanévben másodszor csúszik a kifizetés, és az érintettek „érdemi, egységes tájékoztatást sem” kapnak – írja az Index.

A Szociális és Családügyi Minisztériumot kérik, hogy fizesse ki az Útravaló Ösztöndíjprogramban részt vevőket/Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Felszólították az Útravaló Ösztöndíjpályázattal dolgozó hivatalnokokat

Felszólítjuk és kérjük az Útravaló Ösztöndíjpályázattal dolgozó hivatalnokokat és a Szociális és Családügyi minisztériumot, hogy azonnal nyújtsanak napra pontos tájékoztatást a késések és az információhiány okairól, hiszen mentorként a hitelességünk is a tét, a gyerekekkel és szüleikkel szemben

– hangsúlyozzák az aláírók. A program tájékoztatója szerint a tanév május-júniusi részletét a záróbeszámoló elfogadása után, legkésőbb augusztus 31-ig kellett volna kifizetni a diákoknak és mentoraiknak.

„Ne nézzék az embereket bolondnak!”

Az Útravaló egy 2005 óta működő esélyteremtő program, amely havi ösztöndíjjal és személyes mentorral segíti a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a védelembe vett, családba fogadott vagy utógondozásban részesülő diákokat a középiskolába jutásban, az érettségiben és a szakma megszerzésében. A pénzt részletekben utalják, a mentorok által benyújtott beszámolók elfogadása után. A most kimaradt kéthavi részlet a tanévkezdés idejére esett volna.

Megélni ebből a pénzből lehetetlen, de sok háztartásnak ez a kis plusz is sokat számít. Nekem is három továbbtanuló gyermekem van, özvegyként négy gyermeket nevelek egyedül, nekünk igenis jól jönne

– írta egy szülő az Ösztöndíj nevű Facebook-csoportban. Egy másik szülő arról számolt be, hogy a lánya azt hitte, ebben a hónapban megkapja a pénzét, de erre egyre kisebb esélyt látnak.

Félmilliárd forint és mintegy 10 ezer rászoruló diák

„A kormányzati átalakítást követő minisztérium változások után a bankszámla módosításakor a bankszámla rossz beállítása miatt keletkezett pénzügytechnikai problémák miatt nem tudtuk kiutalni az ösztöndíjat” – írta a TEF egy érdeklődő szülőnek. A főigazgatóság tehát a szülőknek egy rosszul beállított bankszámlával magyarázta a késést.