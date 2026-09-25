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Összeomlott a rendszer az új minisztériumban: hetek óta várnak a pénzükre a rászoruló diákok – nincs tájékoztatás, csak ígérgetés

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Nyár óta csúsznak a hátrányos helyzetű diákoknak járó Útravaló ösztöndíjak, az utolsó részletet a határidő lejárta után három héttel sem utalták el, a mentorok petíciót indítottak. A Szociális és Családügyi Minisztérium elismerte, hogy bár az Útravaló ösztöndíjak kifizetéséhez szükséges keretet még június végén átvezették a lebonyolító főigazgatóságnak, az az új kormányzati struktúrában még nem fér hozzá minden szükséges pénzügyi rendszerhez.
VG
2026.09.25, 14:44

„Az újonnan felállt Szociális és Családügyi Minisztériumot kérjük, hogy fizesse ki az Útravaló Ösztöndíjprogramban részt vevő kifizetésre jogosult mentorokat és mentoráltakat” – ezzel a mondattal kezdődik az a petíció, amelyet szeptember 21-én tettek közzé, és amelyet jelenleg 291-en írtak alá. A szöveg szerint a 2025-2026-os tanévben másodszor csúszik a kifizetés, és az érintettek „érdemi, egységes tájékoztatást sem” kapnak – írja az Index.

A Szociális és Családügyi Minisztériumot kérik, hogy fizesse ki az Útravaló Ösztöndíjprogramban részt vevőket
A Szociális és Családügyi Minisztériumot kérik, hogy fizesse ki az Útravaló Ösztöndíjprogramban részt vevőket/Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Felszólították az Útravaló Ösztöndíjpályázattal dolgozó hivatalnokokat

Felszólítjuk és kérjük az Útravaló Ösztöndíjpályázattal dolgozó hivatalnokokat és a Szociális és Családügyi minisztériumot, hogy azonnal nyújtsanak napra pontos tájékoztatást a késések és az információhiány okairól, hiszen mentorként a hitelességünk is a tét, a gyerekekkel és szüleikkel szemben

– hangsúlyozzák az aláírók. A program tájékoztatója szerint a tanév május-júniusi részletét a záróbeszámoló elfogadása után, legkésőbb augusztus 31-ig kellett volna kifizetni a diákoknak és mentoraiknak.

„Ne nézzék az embereket bolondnak!”

Az Útravaló egy 2005 óta működő esélyteremtő program, amely havi ösztöndíjjal és személyes mentorral segíti a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a védelembe vett, családba fogadott vagy utógondozásban részesülő diákokat a középiskolába jutásban, az érettségiben és a szakma megszerzésében. A pénzt részletekben utalják, a mentorok által benyújtott beszámolók elfogadása után. A most kimaradt kéthavi részlet a tanévkezdés idejére esett volna.

Megélni ebből a pénzből lehetetlen, de sok háztartásnak ez a kis plusz is sokat számít. Nekem is három továbbtanuló gyermekem van, özvegyként négy gyermeket nevelek egyedül, nekünk igenis jól jönne

– írta egy szülő az Ösztöndíj nevű Facebook-csoportban. Egy másik szülő arról számolt be, hogy a lánya azt hitte, ebben a hónapban megkapja a pénzét, de erre egyre kisebb esélyt látnak.

Félmilliárd forint és mintegy 10 ezer rászoruló diák

„A kormányzati átalakítást követő minisztérium változások után a bankszámla módosításakor a bankszámla rossz beállítása miatt keletkezett pénzügytechnikai problémák miatt nem tudtuk kiutalni az ösztöndíjat” – írta a TEF egy érdeklődő szülőnek. A főigazgatóság tehát a szülőknek egy rosszul beállított bankszámlával magyarázta a késést.

A minisztérium másként fogalmaz:

A szükséges keret átvezetésre került a TEF részére 2026. június 24-én. Mindösszesen a három alprogramra 571 001 000 Ft nem került még kiutalásra, legfeljebb 9 943 tanulót és 3 819 mentort érint a késedelmes kiutalás, a beszámolók tanulók és mentorok általi – esetenként késedelmes – benyújtása és azok feldolgozása folyamatos

– válaszolta az Indexnek a Szociális és Családügyi Minisztérium.

A tárca szerint 

  • az Út a középiskolába alprogramban legfeljebb 5700 tanuló és 2052 mentor, 
  • az Út az érettségihez alprogramban 1848 tanuló és 929 mentor, 
  • az Út a szakmához alprogramban 1176 tanuló és 622 mentor vár a pénzre. 

A pontos összeg a válasz szerint csak a folyamat végén állapítható meg, de nem haladhatja meg az 571 millió forintos keretet.

A válasz legfontosabb mondata azonban nem a létszámról szól. A minisztérium szerint „a szükséges keret átvezetésre került a TEF részére 2026. június 24-én”. A pénz tehát három hónapja a főigazgatóságnál van, a diákok mégsem kapták meg.

A késés okát a minisztérium úgy írja le, ahogy azt a TEF jelezte a tárcának:

A TEF az új struktúrában jelenleg még nem rendelkezik valamennyi, a kifizetések önálló teljesítéséhez szükséges pénzügyi-technikai feltétellel, így különösen a Forrás rendszer (a költségvetési szervek által használt gazdálkodási szoftver) teljes körű használatának lehetőségével. Emellett az átutalások teljesítéséhez szükséges kincstári jogosultságok rendezése is időigényes folyamat volt a Belügyminisztérium, az SZCSM és a TEF között.

Elrontott bankszámla-beállításról a minisztérium nem írt.

A kifizetés ezért nem a megszokott módon, hanem külön engedéllyel történik. A tárca szerint a beszámolók feldolgozása után, várhatóan két héten belül „az SZCSM GHÁT által megadott külön engedéllyel” utalják ki az ösztöndíjat, vagyis a gazdasági helyettes államtitkárság eseti jóváhagyásával. Ugyanígy, külön engedéllyel kapta meg augusztus 14. és 19. között a harmadik negyedéves támogatását a Biztos Kezdet Gyerekházak és a Tanoda program is.

A minisztérium hangsúlyozta, a szervezeti átalakulás nem szüntette meg a program jogalapját és a támogatási jogviszonyokat, vagyis a diákoknak és a mentoroknak a késés ellenére is jár a pénz.

Júliusban még a számlák közötti átvezetésre hivatkoztak

A mostani csúszás nem az első. A január-áprilisi részletet a pályázati útmutató szerint június 30-ig kellett volna kifizetni. A TEF július 2-i közleményében azt írta, hogy a fedezet rendelkezésre áll, de a teljes keretet át kell vezetni a Belügyminisztérium alszámlájáról a jogutód SZCSM fejezeti alszámlájára, ezért az utalást júliusban kezdik meg, előreláthatóan két-három hét késéssel. A minisztérium mostani válasza szerint a keret ekkor már egy hete a TEF-nél volt. A tárca azt is közölte, hogy a program fedezetét a Belügyminisztérium külön költségvetési megállapodással adta át az SZCSM-nek.

A tavaszi részletet végül július 15. és 17. között mindhárom alprogramban kifizették. A TEF honlapján július 15-én megjelent közlemény ugyanakkor csak az Út az érettségihez alprogramot említette. A minisztérium szerint a másik két alprogram „feltüntetése kimaradt”, a közlemény téves volt.

A tárca azt is elismerte, hogy a júliusi kifizetéseket „még a kormányzati struktúraváltást megelőzően rendelkezésre álló, működő pénzügyi rendszer segítségével lehetett teljesíteni”. A későbbi utalásoknál viszont már az új szervezethez kapcsolódó pénzügyi és kincstári folyamatokat kellett alkalmazni, és ezek kialakítása okozta a késedelmet. A tavaszi részlet tehát még a korábbi struktúra rendszerén ment ki, az újban a főigazgatóság a válasz idején sem fért hozzá minden szükséges eszközhöz.

Négy hónap szabályzat nélkül

A Szociális és Családügyi Minisztérium május 13-án, a Magyar-kormány megalakulásával jött létre a Belügyminisztériumból kiválva, élén Kátai-Németh Vilmos miniszterrel. A tárcának hónapokig nem volt hatályos szervezeti és működési szabályzata (SZMSZ), ezért felmerült, hogy a csúszás ezzel függ össze.

Az államháztartási törvény végrehajtási rendelete szerint az újonnan alapított költségvetési szervnek a megalakulástól számított harminc napon belül el kell készítenie a szervezeti és működési szabályzatát és a gazdálkodás belső szabályait, köztük azt, hogy ki vállalhat kötelezettséget és ki utalványozhat. A minisztériumnak ez alapján június 12-ig kellett volna elkészülnie. A szervezeti és működési szabályzat ehhez képest szeptember 11-én jelent meg a Hivatalos Értesítőben, és másnap lépett hatályba. A szabályzat név szerint rendelkezik az Útravalóról. A pályázati kiírás jóváhagyása és a támogatásokról szóló döntés a szociális, család- és idősügyi államtitkár, Tóth Kinga Dóra átruházott hatásköre, a program forrását adó fejezeti előirányzatok felett pedig a minisztérium Fejezeti és Portfóliófelügyeleti Főosztálya utalványoz. A TEF irányítása szintén az államtitkár feladata.

A tárca nem zárta ki, hogy az SZMSZ késése is szerepet játszott, de szerinte a csúszás nem vezethető vissza kizárólag erre.

A kifizetések késedelmének közvetlen okaként a TEF a kormányzati struktúra átalakításával összefüggő pénzügyi-technikai átállást, a szükséges rendszerekhez való hozzáférés, valamint a kincstári jogosultságok rendezésének időigényét jelezte. A minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzata a 3/2026. (IX. 11.) SZCSM utasítással került kihirdetésre. A rendelkezésünkre álló információk alapján ugyanakkor nem állapítható meg, hogy az Útravaló Ösztöndíjprogram kifizetésének késedelme önmagában az SZMSZ kihirdetésének időpontjára lenne visszavezethető. A kifizetés során több, egymással összefüggő szervezeti, pénzügyi-technikai és kincstári átállási feladatot kellett rendezni

– írta a tárca. A késői megjelenést azzal magyarázta, hogy az új szervezeti struktúra, a feladatkörök és a más tárcáktól átvett háttérintézmények rendezése után adták ki a szabályzatot.

Arra a kérdésre, mikor adta ki a gazdálkodási és a fejezeti előirányzatok kezeléséről szóló szabályzatát, a minisztérium nem mondott dátumot. Válasza szerint a kötelezettségvállalási és utalványozási jogköröket „az államháztartási szabályok, valamint az átmeneti időszakban alkalmazandó belső rendelkezések és kijelölések alapján” gyakorolták. Arra sem válaszolt, hogy kiadta-e saját rendeletét a fejezeti előirányzatok felhasználásáról. A tárca szerint az Útravaló idei kiírásának jogszabályi háttere továbbra is a Belügyminisztérium 2020-as rendelete.

A roma ösztöndíj júniusi részlete is elakadt, kompenzációról még nincs döntés

Az átállás más programokat is elért. A minisztérium válasza szerint a Roma Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj júniusi részletét sem fizették ki, mert az ösztöndíj előirányzata egy másik tárcához, a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztériumhoz került.

Azokban a családokban, ahol késést tapasztalnak, joggal merülhet fel a kérdés, hogy vajon lesz-e késedelmi kamat vagy bármilyen egyéb kompenzáció a fennakadások végett. A tájékoztatás alapján: 

Késedelmi kamatról vagy kompenzációról a tárcánál nincs döntés, annak lehetősége a támogatási jogviszony szabályain és a pályázati feltételeken múlik. 

Ugyancsak ez a helyzet az Útravaló Ösztöndíjprogramnál is, amely az elmúlt hetek fennakadásai ellenére a jövőben is folytatódik. A négy alprogram – Út a középiskolába, Út az érettségihez, Út a szakmához és Út a diplomához – pályázati dokumentációjának előkészítése jelenleg folyamatban van. A felhívások a tárca szerint októberben jelennek meg a TEF honlapján, tavaly a középiskolai alprogramok felhívása július 31-én jelent meg.

A tanév szeptember 1-jén elkezdődött, a továbbfutó diákok és mentoraik támogatásának folyamatosságát a tárca szerint „az új tanévre vonatkozó pályázati konstrukció keretében biztosítják”, a részletes feltételeket pedig a felhívások tartalmazzák majd. Arról nem írtak, hogy a szeptemberi és októberi hónapokra visszamenőleg jár-e az ösztöndíj.

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Útravaló ösztöndíjprogram
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