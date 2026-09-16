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gázolaj
benzin
liter

Megjöttek az üzemanyagárak: nincs megállás, újabb drágulás a kutakon – ennyiért tankolhatnak az autósok

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Szerdán változott a 95-ös benzin országos átlagára, míg a gázolaj ára továbbra sem módosult. A benzin ára az előző napi 626 forintos átlaghoz képest 5 forinttal emelkedett, a gázolajé változatlan maradt. Az üzemanyagárak körül ugyanakkor különös fejlemény bontakozik ki.
VG
2026.09.16, 11:03
Frissítve: 2026.09.16, 11:08

A friss országos üzemanyag-átlagárak jelenleg a Holtankoljak.hu portál szerint a következők szerint alakulnak: a 95-ös benzinért 631 Ft/liter, a gázolajért 701 Ft/liter összeget kell fizetni (hangsúlyosan átlagárakról van szó, a tényleges kutankénti árakban lehetnek eltérések).

benzindizeldízeltankolüzemanyag
Üzemanyagár: szerdán emelkedett a benzin átlagára a hazai kutakon
Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

Különös dolog történik az üzemanyagok árával a hazai benzinkutakon

Mint a Világgazdaság oldalán megírtuk, különös fejleményeket látni a hazai benzinkutakon. Lapunknak arra hívta fel a figyelmét a hazai üzemanyagpiac egyik szereplője, hogy az elmúlt napokban olyan árazás lépett életbe a magyar benzinkutakon – a szektor domináns részvevőjének, a Molnak is köszönhetően –, amely jócskán fajsúlyosabb a Tisza-kormány által a napokban meghirdetett 5000 forintos dízeltámogatásnál.

Az, hogy a magyarországi üzemanyagárak viszonylagosan kedvezőbbek jelenleg, mint az EU számos tagállamában, forrásunk szerint nem véletlen. Ugyanis a Tisza-kormány „kezd belegabalyodni” az üzemanyag árába. Ezt arra a jelenségre hivatkozva jelentette ki, hogy lestoppolták az árakat a dízelnél és a benzinnél is – részleteket cikkünkben talál.

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