Megjöttek az üzemanyagárak: nincs megállás, újabb drágulás a kutakon – ennyiért tankolhatnak az autósok

A friss országos üzemanyag-átlagárak jelenleg a Holtankoljak.hu portál szerint a következők szerint alakulnak: a 95-ös benzinért 631 Ft/liter, a gázolajért 701 Ft/liter összeget kell fizetni (hangsúlyosan átlagárakról van szó, a tényleges kutankénti árakban lehetnek eltérések).

Üzemanyagár: szerdán emelkedett a benzin átlagára a hazai kutakon

Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

Különös dolog történik az üzemanyagok árával a hazai benzinkutakon

Mint a Világgazdaság oldalán megírtuk, különös fejleményeket látni a hazai benzinkutakon. Lapunknak arra hívta fel a figyelmét a hazai üzemanyagpiac egyik szereplője, hogy az elmúlt napokban olyan árazás lépett életbe a magyar benzinkutakon – a szektor domináns részvevőjének, a Molnak is köszönhetően –, amely jócskán fajsúlyosabb a Tisza-kormány által a napokban meghirdetett 5000 forintos dízeltámogatásnál.

Az, hogy a magyarországi üzemanyagárak viszonylagosan kedvezőbbek jelenleg, mint az EU számos tagállamában, forrásunk szerint nem véletlen. Ugyanis a Tisza-kormány „kezd belegabalyodni” az üzemanyag árába. Ezt arra a jelenségre hivatkozva jelentette ki, hogy lestoppolták az árakat a dízelnél és a benzinnél is – részleteket cikkünkben talál.