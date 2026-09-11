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tankolás
üzemanyag
gázolaj
energiabiztonság
benzin
dízel

Üzemanyagár: ennek biztosan büntetése következik, itt a bejelentés – nem marad így

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A magyarországi piac is Magyar Péter nagy bejelentésére vár a dízelárak kapcsán. Bár a világpiaci árak emelkedése ezt indokolná, pénteken még egyik üzemanyagtípus ára sem változott a hazai töltőállomásokon.
VG
2026.09.11, 11:08
Frissítve: 2026.09.11, 11:37

Péntekre sem változtak az üzemanyagárak, így a tegnapi országos átlagokhoz képest továbbra is változatlan a 95-ös benzin és a gázolaj ára – írta a Holtankoljak.hu árfigyelő portál. Hozzátették, hogy meglepő, hogy a hazai üzemanyagárak egyelőre változatlanok maradtak annak ellenére, hogy a Brent kőolaj hordónkénti jegyzésára már elérte a 107 dolláros szintet is. A nemzetközi olajpiaci árak alakulását érdemes lesz a következő napokban is figyelemmel kísérni, hiszen ezek idővel a hazai üzemanyagárakban is megjelenhetnek.

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Pénteken még nem emelkedtek Magyarországon az üzemanyagárak / Fotó: DPA / AFP

Az aktuális töltőállomási árakból számított országos átlagok:

  • 95-ös benzin: 626 forint/liter
  • Gázolaj: 701 forint/liter

Az árak változatlansága jó hír a magyar autósoknak, ugyanis a világpiaci árak alakulása az emelést vetítette előre. Pénteken tovább emelkedett az olaj ára, és mindkét meghatározó olajfajta jó úton halad afelé, hogy a hetet hordónként 100 dollár feletti szinten zárja. Erre május közepe óta nem volt példa. A kulcsfontosságú közel-keleti hajózási útvonalakon megszaporodó támadások egyre komolyabb aggodalmakat keltenek azzal kapcsolatban, hogy az ellátási zavarok tartósak lehetnek – számolt be róla a Reuters.

Itt az idő, Magyar Péter órákon belül bejelenti az új dízelárakat Magyarországon: új rendszer lép életbe a védett üzemanyagár helyett – a Mol nem bírná egyedül ellátni az országot

Magyar Péter szerint a magyar kormány „lényegét tekintve döntött” az üzemanyagárakról, a döntésről pénteken számol be, mert még bizonyos részletekre, részletszabályokra szükség van a Pénzügyminisztérium részéről. Horvátországot leszámítva minden környező országban drágább a dízel, mint Magyarországon.

A miniszterelnök kiemelte, hogy Lengyelországban nagyon sokáig volt védett ár, de ki kellett vezetniük szeptemberben, mert nagy terhet rakott a lengyel költségvetésre, és készlethiányt okozott, ami Magyarországon is probléma lenne, mert abba az országba, amely jelentősen eltér a piaci viszonyoktól, nem szállítanak, és Magyarország nem önellátó.

„A Mol százhalombattai finomítója csak 50 százalékon üzemel, szeptember végén várható, hogy visszatér a 100 százalékos üzem, tehát nem tudnák ellátni az országot dízeltermékekkel” – tette hozzá.

A pénteki változatlan üzemanyagárakban nagy valószínűséggel az is szerepet játszik, hogy a legfontosabb piaci szereplők megvárják a magyar kormány bejelentését.

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