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tankolás
üzemanyag
Ratatics Péter
Mol

Fontos figyelmeztetést küldött a magyaroknak a Mol az üzemanyagárakról, megszólalt az ügyvezető igazgató: „A drága üzemanyagnál csak egy rosszabb van"

Az újabb harcok miatt tovább emelkedik az olaj világpiaci ára. Ez a magyarországi üzemanyagárakra is hatással lehet. A Mol szerint jelenleg az ellátásbiztonság fontosabb, mint az ár.
VG
2026.09.14., 07:42
Fotó: AFP

A drágább üzemanyagnál csak egy rosszabb van: ha nincs üzemanyag. A Mol előrejelzése szerint a nemzetközi piaci helyzet továbbra is komoly kihívások elé állítja az európai üzemanyag-ellátást. A következő időszak különösen érzékeny, hiszen a dízel iránti kereslet a mezőgazdasági munkák miatt is magas. A Mol számára ezért most is az ellátásbiztonság az első: hogy legyen üzemanyag, amikor és ahol szükség van rá.

Mol, benzinkút, üzemanyag
A Mol számára most az ellátásbiztonság az első, a cél, hogy legyen üzemanyag / Fotó: AFP

„A Hormuzi-szorosban lévő események továbbra is nyomás alatt tartják a kőolajárát. Az Európai Unióban lévő kereslet-kínálati egyensúlyt pedig az oroszországi finomítókban történt káresemények befolyásolják. Az előttünk álló időszak ráadásul rendkívül szenzitív, hiszen a dízel iránti kereslet ilyenkor a mezőgazdasági munkák miatt rendkívül magas” – emelte ki hétfői videóüzenetében Ratatics Péter, a Mol csoportszintű fogyasztói szolgáltatások ügyvezető igazgatója.

„Magyarországon az árak az Európai Unió 27 tagállamához képest a legalsó részben vannak. Ha a szomszédos országok átlagait nézzük, akkor pedig jóval alatta vagyunk. A szabályozás, a túlzott piac szabályozása soha nem vezet jó eredményre. A piac ellátása és a folyamatos üzemanyag biztosítása a legfontosabb. A drágább üzemanyagnál csak egy rosszabb van: ha nincs üzemanyag" – zárta gondolatait Ratatics.

Magyar Péter arra ébredt hétfőn, hogy a szeme láttára porlik szét az 5000 forintos dízeltámogatás: ez így már kevés lesz a védett üzemanyagár kompenzálásához

Hétfő hajnalban ismét jelentősen, több mint 2 százalékkal ugrottak meg az olajárak, miután a jemeni húszik újabb támadásokat hajtottak végre Szaúd-Arábia ellen, Irán pedig hajókat támadott meg a Perzsa-öböl térségében. Mindez tovább fokozta az ellátással kapcsolatos aggodalmakat azt követően, hogy lezárták Szaúd-Arábia egyik kulcsfontosságú olajvezetékét.

A Brent nyersolaj határidős jegyzése hordónként 2,90 dollárral, 2,77 százalékkal 107,51 dollárra emelkedett. Az amerikai WTI határidős jegyzése 2,27 dollárral, 2,27 százalékkal 102,32 dollárra nőtt hordónként. A kereskedés kezdetén az árak még több mint 3 százalékos emelkedést mutattak – írta a Reuters.

Pénteken jelentette be Magyar Péter a napok óta várt dízelárcsökkentést Magyarországon. Pontosabban dízelár-kompenzációról döntött a Tisza-kormány, az első értelmezések szerint meglehetősen szűkös körre vonatkoztatva. A most kihirdetett intézkedés ugyanis jóval kevesebbeknek jelent előnyt, mint a június végén kivezetett védett ár.

Magyar Péter magyarázata szerint egy átlagos család havi egyszer tankol. A megemelkedett világpiaci árak miatt a korábbi védett ár és a piaci ár közötti különböztet körülbelül 5000 forint egy tankolásnál. Ezt a különbözetett havi egy alkalommal megtéríti a kormány.

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