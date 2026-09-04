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tankolás
üzemanyag
gázolaj
benzin
dízel

Itt az újabb bejelentés: így alakulnak hétvégén a magyarországi üzemanyagárak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Kiderült, hogy alakulnak pénteken a benzin- és a gázolajárak. Egyik üzemanyagtípus sem drágult a magyarországi töltőállomásokon.
VG
2026.09.04, 10:01

A pénteki árazás alapján az országos üzemanyag-átlagárak nem változtak a csütörtökihez képest, így sem a 95-ös benzin, sem a gázolaj átlagára nem módosult a Holtankoljak.hu friss tájékoztatása szerint.

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Hétvégén várhatóan nem változnak az üzemanyagárak / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Az üzemanyagár-figyelő portál aktuális adatai alapján az országos átlagárak a következőképpen alakulnak:

  • 95-ös benzin: 609 forint/liter
  • Gázolaj: 688 forint/liter

Változik az üzemanyagár-előrejelzés

A Holtankoljak.hu egyúttal azt is bejelentette, hogy a piaci folyamatok átalakulása miatt megújítja az üzemanyagárakról szóló tájékoztatási rendszerét. Minden hétköznap délelőtt a valós kiskereskedelmi kútárakat és a tényeken alapuló átlagárakat tesszik közzé. Mivel a nagykereskedelmi árak és a kiskereskedelmi árak mozgása elvált egymástól, a forintosított nagyker árak közlését kivezetjük.

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