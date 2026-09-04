Itt az újabb bejelentés: így alakulnak hétvégén a magyarországi üzemanyagárak
A pénteki árazás alapján az országos üzemanyag-átlagárak nem változtak a csütörtökihez képest, így sem a 95-ös benzin, sem a gázolaj átlagára nem módosult a Holtankoljak.hu friss tájékoztatása szerint.
Az üzemanyagár-figyelő portál aktuális adatai alapján az országos átlagárak a következőképpen alakulnak:
- 95-ös benzin: 609 forint/liter
- Gázolaj: 688 forint/liter
Változik az üzemanyagár-előrejelzés
A Holtankoljak.hu egyúttal azt is bejelentette, hogy a piaci folyamatok átalakulása miatt megújítja az üzemanyagárakról szóló tájékoztatási rendszerét. Minden hétköznap délelőtt a valós kiskereskedelmi kútárakat és a tényeken alapuló átlagárakat tesszik közzé. Mivel a nagykereskedelmi árak és a kiskereskedelmi árak mozgása elvált egymástól, a forintosított nagyker árak közlését kivezetjük.