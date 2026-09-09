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tankolás
üzemanyag
gázolaj
benzin
dízel

Brutális, ami az üzemanyagárakkal történik: már 700 forint fölött a gázolaj ára Magyarországon

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Kiderült, hogy alakulnak szerdán a benzin- és a gázolajárak. Mindkét üzemanyagtípus drágult a magyarországi töltőállomásokon.
VG
2026.09.09, 10:13

A szerdán közzétett adatok alapján mindkét üzemanyagtípus országos átlagára emelkedett a keddi árakhoz viszonyítva. A 95-ös benzin és a gázolaj átlagára egyaránt 4 forinttal nőtt a magyarországi töltőállomásokon.

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Ismét emelkednek az üzemanyagárak Magyarországon/ Fotó: Mónus Márton / Reuters

A Holtankoljak.hu árfigyelő portál aktuális adatai alapján az országos átlagárak jelenleg így alakulnak:

  • 95-ös benzin: 626 forint/liter
  • Gázolaj: 701 forint/liter

Négy éve nem látott szinten az egyik üzemanyag ára Magyarországon, közbelép a Tisza-kormány: Magyar Péter már közölte, hogy kik nem kapnak a támogatásból

Magyar Péter szerint szerdán dönthet a kormány a magas dízelárak elleni célzott támogatásról, amely a dízelautósokat és a mezőgazdasági gazdálkodókat segítheti. A dízel ára közben 697 forintra emelkedett literenként, ezért a miniszterelnök szerint beavatkozásra van szükség, de nem a korábbi, mindenkire érvényes védett ár visszaállításával.

A miniszterelnök a parlamentben reagált Bóka János felvetésére, aki a védett üzemanyagárak megszüntetését kérte számon a kormányon. A miniszterelnök egyértelművé tette: a korábbi rendszer visszaállítását nem támogatja, mert az szerinte rövid időn belül ellátási problémákhoz és súlyos költségvetési kiadásokhoz vezetne.

Magyar Péter szerint egy literenként 100 forintos árkülönbség biztosítása legalább 50 milliárd forint közpénzt emésztene fel. A kormányfő úgy fogalmazott, hogy egy ilyen intézkedés mellett egy héten belül áruhiány alakulhatna ki, hiszen az importőröknek nem érné meg Magyarországra hozniuk az üzemanyagot.

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