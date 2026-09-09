Üzemanyagárak: hiába magyarázkodik Magyar Péter, szinte mindenhol tudják védeni az autósokat, csak Magyarországon nem

Váltott ki kritikákat, de nem okozott általános felzúdulást, amikor július végén Magyar Péter kormánya kivezette az Orbán Viktor kormánya által bevezetett védett üzemanyagárakat. Akkor ugyanis lefelé mentek az árak, de mivel az iráni háború nem ért véget, előre lehetett látni: a kritikusoknak lesz igaza, ha megint drágul az olaj. Ez történt, és a magyar autósok védelem nélkül maradtak, miközbenszinte minden szomszédunknál hagytak érvényben őket védő intézkedéseket. Van kivétel: Ukrajna.

Az üzemanyag ára a régiónk kormányai számára kulcskérdés – a Tisza vezette Magyarország valami okból kivétel Fotó: NurPhoto via AFP

Ha európai uniós kitekintésben nézzük a védett árat visszavonó hazai lépést, kisebb a kontraszt, habár a magyar kormányhoz hasonlóan "érzéketlen" csoporttal szemben 11 tagállam van, ahol van érvényben ármérséklő intézkedés, plusz szomszédaink közül a nem EU-tag Szerbiában is.

Az üzemanyag ára: van riasztó példa is a védőintézkedés kivezetésére

A másik csoport 16 EU-tagállamot számol, közülük külön érdemes megemlíteni Németországot, ahol akkorát esett júliusban a kiskereskedelmi forgalom, mint a Covid-lezárások óta soha – más se hiányzott a német gazdaságnak, mint egy efféle összeomlás. A kulcsszó a Tankrabatt, a májusban bevezetett ideiglenes üzemanyagadó-csökkentés, ami erre a hónapra kifutott.

Másutt is kivezettek a nyáron korábban bevezetett árkorlátozó intézkedéseket, Magyarország tehát ebből a szempontból egyáltalán nem számít kivételnek. Csehországban példáaul a kormány a nyáron csökkentette a dízel jövedéki adóját és korlátozta a kutak árrését, de a pénzügyminisztérium július 19-i hatállyal megszüntette a rendkívüli szabályozást.

Közép-Európa legközepén azonban nem ez történt – hogy miért pont itt és így, erre nincs magyarázatunk, mindenesetre Magyarország egyértelműen kilóg szomszédai közül, miközben rémülten szemlélik a piacok az olajár száguldását: szerdán a Brent nyersolaj hordónkénti ára átlépte a 100 dollárt is.

Miközben a magyar kormány a mélyülő energiaválságban politikai térben is a rulettasztalhoz lépett, és nem vezette vissza védőintézkedéseket, lássuk, mit tesznek szomszédaink.