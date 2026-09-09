Üzemanyagárak: hiába magyarázkodik Magyar Péter, szinte mindenhol tudják védeni az autósokat, csak Magyarországon nem
Váltott ki kritikákat, de nem okozott általános felzúdulást, amikor július végén Magyar Péter kormánya kivezette az Orbán Viktor kormánya által bevezetett védett üzemanyagárakat. Akkor ugyanis lefelé mentek az árak, de mivel az iráni háború nem ért véget, előre lehetett látni: a kritikusoknak lesz igaza, ha megint drágul az olaj. Ez történt, és a magyar autósok védelem nélkül maradtak, miközbenszinte minden szomszédunknál hagytak érvényben őket védő intézkedéseket. Van kivétel: Ukrajna.
Ha európai uniós kitekintésben nézzük a védett árat visszavonó hazai lépést, kisebb a kontraszt, habár a magyar kormányhoz hasonlóan "érzéketlen" csoporttal szemben 11 tagállam van, ahol van érvényben ármérséklő intézkedés, plusz szomszédaink közül a nem EU-tag Szerbiában is.
Az üzemanyag ára: van riasztó példa is a védőintézkedés kivezetésére
A másik csoport 16 EU-tagállamot számol, közülük külön érdemes megemlíteni Németországot, ahol akkorát esett júliusban a kiskereskedelmi forgalom, mint a Covid-lezárások óta soha – más se hiányzott a német gazdaságnak, mint egy efféle összeomlás. A kulcsszó a Tankrabatt, a májusban bevezetett ideiglenes üzemanyagadó-csökkentés, ami erre a hónapra kifutott.
Másutt is kivezettek a nyáron korábban bevezetett árkorlátozó intézkedéseket, Magyarország tehát ebből a szempontból egyáltalán nem számít kivételnek. Csehországban példáaul a kormány a nyáron csökkentette a dízel jövedéki adóját és korlátozta a kutak árrését, de a pénzügyminisztérium július 19-i hatállyal megszüntette a rendkívüli szabályozást.
Közép-Európa legközepén azonban nem ez történt – hogy miért pont itt és így, erre nincs magyarázatunk, mindenesetre Magyarország egyértelműen kilóg szomszédai közül, miközben rémülten szemlélik a piacok az olajár száguldását: szerdán a Brent nyersolaj hordónkénti ára átlépte a 100 dollárt is.
Miközben a magyar kormány a mélyülő energiaválságban politikai térben is a rulettasztalhoz lépett, és nem vezette vissza védőintézkedéseket, lássuk, mit tesznek szomszédaink.
A minimális osztrák árcsökkentéstől a hatalmas horvátig
- Ausztria legalább szeptember végéig érvényben tartja az olajadó literenkénti 1,9 eurócentes csökkentését. Igaz, az áprilisban bevezetett intézkedéseket – az üzemanyagok jövedéki adójának 5 cent/literes csökkentését és 5 cent/literes kötelező árcsökkentést – szeptembertől megszüntették, így most csak egy marginális, liternként 7 forint körüli mérséklő intézkedés maradt.
- Szlovénia plafont vezetett be az üzemanyagérakra, emellett szeptember 28-ig nulla a CO₂-adó és energiahatékonysági hozzájárulás. Szept. 8–14. között a benzin literje maximum 1,674 euróba kerülhet,a dízelé 1,939 euróba: a kormány szerint a benzin kb. 9,6, a dízel kb. 11,1 centtel (40 forinttal) lenne drágább az adókönnyítés nélkül.
- Horvátország plafont szabott a kiskereskedelmi áraknak és az árréseknek is, emellett még a jövedéki adót is csökkentette. Szept. 8–14 közt a benzin 1,67 euróba, a dízel 1,79 euróba kerül – intézkedések nélkül az ár 1,88, illetve 2,10 lenne. Náluk messze a legnagyobb az árcsökkentés a régióban: a dízel esetében több mint 110 forint.
- Szerbia árplafont vezetett be és a jövedéki adót is jelentősen csökkentette, csak az utóbbi intézkedés 45-50 forintot vett le a benzin és a gázolaj árából.
- Románia körülbelül 50 forintnak megfelelő csökkentést tart érvényben: szeptember 1. és 15. között a dízel jövedéki adója 25 százalékkal alacsonyabb.
Az ukránokhoz jutva majdnem körbeértünk a magyar határ mentén. Szlovákia, mint az ukránok és a magyarok, nem mérsékel árat.
Ha arra vár a magyar kormány, más mit tesz, ez hiú remény
Végezetül, szélesebbre nyitva a kitekintést:
- Belgium régóta működő maximális kiskereskedelmi árrendszert alkalmaz az üzemanyagokra, ez nem kifejezetten 2026-os válságintézkedés.
- Franciaország 100 eurós célzott üzemanyag-támogatást ad a sokat autózó, szerényebb jövedelmű dolgozóknak, ez szeptember 30-ig igényelhető.
- Hollandiában az üzemanyag jövedéki adója december 31-ig kedvezményes, és az inflációs indexálást sem hajtották végre. Az ármérséklő hatás a benzinre körülbelül 60, a dízelre mintegy 40 forint. A benzin: €0,845/l a normál €1,0021 helyett; dízel: €0,552 a €0,6543 helyett.
- Az írek nagy jövedékiadó-csökkentést vezettek be, a hatás kb. 27 eurócent a benzinre és 32 a dízelre. A visszaemelést szeptemberről novemberre halasztották.
A listán van még Málta, Portugália, Olaszország és Spanyolország. Látható: az ármérséklők nem csak Közép-Európába, hanem Dél-Európába is összpontosulnak.
A részletekből azt is kiolvashatjuk: ha a magyar kormány esetleg arra vár, mit tesznek máshol, ez hiú remény. Az intézkedéseket tipikusan rövid távra szabják, aztán legföljebb meghosszabbítják, vagy átszabják, ha szükséges.
Magyar Péter berendelte a kormányülésre Hernádi Zsoltot: a Mol vezérigazgatójának az üzemanyagárak miatt kell magyarázkodnia
Berendelték Hernádi Zsoltot, a Mol vezérigazgatóját a szerdai kormányülésre, ahol az üzemanyagárak emelkedésének megfékezéséről tárgyalnak. Magyar Péter közölte, hogy a kormány nem vezet be védett árat, mert az rövid időn belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezethet, ugyanakkor a gázolaj drágulása miatt célzott segítséget ígért.
Valami azomnban mégis készül, a gazdasági miniszter Facebook-posztjából ítélve: