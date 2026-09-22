Deviza
EUR/HUF361,4 -0,04% USD/HUF315,66 +0,09% GBP/HUF421,59 0% CHF/HUF384,47 +0,08% PLN/HUF83,13 -0,09% RON/HUF68,66 -0,05% CZK/HUF14,85 -0,1% EUR/HUF361,4 -0,04% USD/HUF315,66 +0,09% GBP/HUF421,59 0% CHF/HUF384,47 +0,08% PLN/HUF83,13 -0,09% RON/HUF68,66 -0,05% CZK/HUF14,85 -0,1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX153 049,65 +0,03% MTELEKOM2 558 +0,16% MOL5 210 +0,67% OTP46 310 +0,15% RICHTER12 780 -0,94% OPUS287,5 +0,17% ANY6 270 -2,07% AUTOWALLIS123 -1,63% WABERERS4 500 +0,89% BUMIX9 207,48 -0,71% CETOP5 040,79 +1,17% CETOP NTR3 244,83 -0,4% BUX153 049,65 +0,03% MTELEKOM2 558 +0,16% MOL5 210 +0,67% OTP46 310 +0,15% RICHTER12 780 -0,94% OPUS287,5 +0,17% ANY6 270 -2,07% AUTOWALLIS123 -1,63% WABERERS4 500 +0,89% BUMIX9 207,48 -0,71% CETOP5 040,79 +1,17% CETOP NTR3 244,83 -0,4%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
üzemanyag, tankolás benzin, dízel, gázolaj benzinkút, töltőállomás
tankolás
üzemanyag
gázolaj
benzin
dízel

Kiderültek a friss üzemanyagárak – ennyibe kerül a tankolás keddtől Magyarországon

Továbbra sincs enyhülés a hazai benzinkutakon, az emelkedés azonban megtorpant. Kedden egyik üzemanyagtípus ára sem emelkedett tovább.
VG
2026.09.22., 10:18

Kedden nem változtak az üzemanyagárak a hétfői országos átlagokhoz képest. A 95-ös benzin és a dízel ára is változatlan maradt, így az elmúlt napok emelkedése után ezúttal nem történt újabb módosulás – számolt be róla a Holtankoljak.hu.

üzemanyag, tankolás benzin, dízel, gázolaj benzinkút, töltőállomás
Kedden nem változtak itthon az üzemanyagárak / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az árfigyelő portál keddi adatai alapján az országos átlagárak továbbra is az alábbiak a magyarországi töltőállomásokon:

  • 95-ös benzin: 636 forint/liter
  • Gázolaj: 709 forint/liter

Üzemanyag: hatalmas áttörés, befejeződött a Mol Dunai Finomítójának helyreállítása – fokozatosan indul újra az olajvállalat termelése

A Mol befejezte a tavaly őszi tűzesetben megsérült AV3 üzem építési munkálatait a Dunai Finomítóban. A kivitelezés a tervezett ütemezésnek megfelelően lezárult, így a munkagépek levonulása után megkezdődhet a termelés fokozatos újraindítása.

Az AV3 üzembehelyezését és tesztelését követően újra teljes kapacitáson termelhet majd a Mol százhalombattai finomítója, amellyel tovább erősödik Magyarország és a teljes régió üzemanyag-ellátásának biztonsága.

A Mol tájékoztatása szerint a helyreállítás költségvetése elérte a 18 milliárd forintot.

Egy ilyen komplex finomítói egység újraindítása fokozatos folyamat: a termelés októberben lépésről lépésre indul újra. 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
üzemanyag

Kiderültek a friss üzemanyagárak – ennyibe kerül a tankolás keddtől Magyarországon

Továbbra sincs enyhülés a hazai benzinkutakon.
5 perc
Debrecen

Debreceni BMW-gyár: Amerikában is tarol az iX3, úgy veszik az elektromos autót, mint a cukrot

Már a hivatalos rajt előtt megkaphatták új iX3-asukat az első amerikai vásárlók. BMW Debrecenben három műszakra állt át, miután Európából százezer megrendelés érkezett a modellre.
3 perc
M6-os autópálya

Az éjszaka közepén kiszórt Vitézy Dávid minisztériuma több tíz milliárd forintot az M6-os és M8-as autópályákra

Megjelent a kormányhatározat az M6 és az M8 autópályákkal kapcsolatban.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu