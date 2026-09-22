Kiderültek a friss üzemanyagárak – ennyibe kerül a tankolás keddtől Magyarországon

Kedden nem változtak az üzemanyagárak a hétfői országos átlagokhoz képest. A 95-ös benzin és a dízel ára is változatlan maradt, így az elmúlt napok emelkedése után ezúttal nem történt újabb módosulás – számolt be róla a Holtankoljak.hu.

Kedden nem változtak itthon az üzemanyagárak / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az árfigyelő portál keddi adatai alapján az országos átlagárak továbbra is az alábbiak a magyarországi töltőállomásokon:

95-ös benzin: 636 forint/liter

Gázolaj: 709 forint/liter

Üzemanyag: hatalmas áttörés, befejeződött a Mol Dunai Finomítójának helyreállítása – fokozatosan indul újra az olajvállalat termelése

A Mol befejezte a tavaly őszi tűzesetben megsérült AV3 üzem építési munkálatait a Dunai Finomítóban. A kivitelezés a tervezett ütemezésnek megfelelően lezárult, így a munkagépek levonulása után megkezdődhet a termelés fokozatos újraindítása.

Az AV3 üzembehelyezését és tesztelését követően újra teljes kapacitáson termelhet majd a Mol százhalombattai finomítója, amellyel tovább erősödik Magyarország és a teljes régió üzemanyag-ellátásának biztonsága.

A Mol tájékoztatása szerint a helyreállítás költségvetése elérte a 18 milliárd forintot.

Egy ilyen komplex finomítói egység újraindítása fokozatos folyamat: a termelés októberben lépésről lépésre indul újra.