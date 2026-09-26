Kamionosok hozták a hírt: elfogyott az üzemanyag az első magyarországi benzinkúton, máshol is baj van? – nincs megerősített információ
Különös hír jelent meg különböző kamionos fórumokon a közösségi médiában. Ezek arról számoltak be, hogy több, számukra fenntartott benzinkúton nincs üzemanyag.
Az első hírek erről szombat reggel látott napvilágot. "Sziasztok! Üzemanyaghiány miatt nincs a csepeli AS24 kúton üzemanyag. Ne forduljatok be, mert nem fogtok tudni kijönni. Jó hétvégét mindenkinek!" – olvasható a kamionsofőröknek szóló zárt Facebook-csoportban.
Amikor visszakérdeztek, hogy ez igaz-e, a posztoló kamionsofőr megerősítette, hogy igen. Ugyanakkor nem jelölte meg, hogy az információja, honnan származik. A Világgazdaság megpróbálta elérni a szóban forgó töltőállomást, de az ügyfélszolgálaton nem reagált senki. Kérdéseinket írásban is feltettük.
Így hivatalosan nem lehet kijelenti, hogy valóban kifogyott volna az üzemanyag a benzinkúton, de a kamionos elmondása szerint ez a helyzet. A kommentfolyamban olyan állítás is megjelent, hogy "több kút hetek óta nem kap annyit, amennyit rendel."
Egy másik sofőr pedig arról írt, hogy Berettyóújfaluban hasonló a helyzet, az ottani kút is zárva van üzemanyaghiány miatt.
Kamionosok hozták a hírt: elfogyott az üzemanyag az első magyarországi benzinkúton?
A hírbe hozott AS24 a tehergépjárművek vezető üzemanyag forgalmazója. Több mint 1000 saját üzemanyag-töltőállomást és 15 ezer partner állomást tömörítő kiterjedt hálózattal rendelkezik Európa 28 országában.
Amint reagálnak a megkeresésünkre, arról beszámolunk. Addig bár nem lehet tényként kezelni, hogy ellátási probléma merült fel, az mindenesetre biztos, hogy lapunkhoz korábban is érkeztek jelzések arról, hogy egyes benzinkutakon megjelent az üzemanyagturizmus a régióban alacsonyabbnak mondható magyarországi árak miatt.
Magyarországon látványosan kettős hatás éri az üzemanyagszektort. Egyfelől a lakosság szembesül vele, hogy a védett árak június végi kivezetése óta a benzin 40, a gázolaj már csaknem 100 forinttal emelkedett, ami érzékelhető kiadásnövekedést eredményez, ráadásul előbb-utóbb az inflációban is megjelenik.
Másrészt viszont az is megállapítható, hogy a magyarországi árak valamilyen különös folyamat végeredményeként alatta vannak a régiós és az európai átlagáraknak. Egyedül Szlovákia és Szlovénia tud részben alacsonyabb árat felmutatni a benzinnél és a dízelnél, de a térségben minden más országban drágábban lehet tankolni. Ez szakértői források szerint egyáltalán nem normál piaci működés eredménye, hanem
mintha egy láthatatlan kéz titkos védett árat alkalmazna a magyarországi benzinkutakon.
Merthogy amennyiben a nemzetközi tényezők egy az egyben érvényesülnének a hazai töltőállomásokon, úgy a gázolaj átlagára már inkább a 800, a benziné pedig a 700 forinthoz húzna.
Üzemanyagturizmus Magyarországon
Ez azonban valamiért nem következik be, immáron hetek óta. Ennek a fogyasztó – az egyébként így is drága üzemanyag ellenére is – örülhet, viszont főképp a kisbenzinkutak már kevésbé. Nekik ugyanis ez a furcsa mechanizmus azt eredményezi, hogy nem tudják érvényesíteni a valós árakat a töltőállomásaikon.
Azt is érdemes megjegyezni, hogy azzal, hogy Magyarországon csak láthatatlan védett ár van, hivatalosat nem akar kihirdetni a Tisza-kormány, az üzemanyagturizmust is serkenti. Egy valódi védett ár szabályozását ugyanis meg lehet úgy alkotni, hogy csak a magyar állampolgárok élhessenek vele, a külföldiek nem.
Így viszont ilyen kikötést nem lehet tenni, a határmenti településeken pedig meg is jelentek az olcsóbb üzemanyagért érkezők. Nem csak autósok, hanem kamionosok is. Ennek pedig már van egy ellátásbiztonsági vetülete is.