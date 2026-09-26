Kamionosok hozták a hírt: elfogyott az üzemanyag az első magyarországi benzinkúton, máshol is baj van? – nincs megerősített információ

Különös hír jelent meg különböző kamionos fórumokon a közösségi médiában. Ezek arról számoltak be, hogy több, számukra fenntartott benzinkúton nincs üzemanyag.

Kamionosok hozták a hírt: elfogyott az üzemanyag az első magyarországi benzinkúton, máshol is baj van? / Fotó: Hans Lucas via AFP

Az első hírek erről szombat reggel látott napvilágot. "Sziasztok! Üzemanyaghiány miatt nincs a csepeli AS24 kúton üzemanyag. Ne forduljatok be, mert nem fogtok tudni kijönni. Jó hétvégét mindenkinek!" – olvasható a kamionsofőröknek szóló zárt Facebook-csoportban.

Amikor visszakérdeztek, hogy ez igaz-e, a posztoló kamionsofőr megerősítette, hogy igen. Ugyanakkor nem jelölte meg, hogy az információja, honnan származik. A Világgazdaság megpróbálta elérni a szóban forgó töltőállomást, de az ügyfélszolgálaton nem reagált senki. Kérdéseinket írásban is feltettük.

Így hivatalosan nem lehet kijelenti, hogy valóban kifogyott volna az üzemanyag a benzinkúton, de a kamionos elmondása szerint ez a helyzet. A kommentfolyamban olyan állítás is megjelent, hogy "több kút hetek óta nem kap annyit, amennyit rendel."

Egy másik sofőr pedig arról írt, hogy Berettyóújfaluban hasonló a helyzet, az ottani kút is zárva van üzemanyaghiány miatt.

Kamionosok hozták a hírt: elfogyott az üzemanyag az első magyarországi benzinkúton?

A hírbe hozott AS24 a tehergépjárművek vezető üzemanyag forgalmazója. Több mint 1000 saját üzemanyag-töltőállomást és 15 ezer partner állomást tömörítő kiterjedt hálózattal rendelkezik Európa 28 országában.

Amint reagálnak a megkeresésünkre, arról beszámolunk. Addig bár nem lehet tényként kezelni, hogy ellátási probléma merült fel, az mindenesetre biztos, hogy lapunkhoz korábban is érkeztek jelzések arról, hogy egyes benzinkutakon megjelent az üzemanyagturizmus a régióban alacsonyabbnak mondható magyarországi árak miatt.

Magyarországon látványosan kettős hatás éri az üzemanyagszektort. Egyfelől a lakosság szembesül vele, hogy a védett árak június végi kivezetése óta a benzin 40, a gázolaj már csaknem 100 forinttal emelkedett, ami érzékelhető kiadásnövekedést eredményez, ráadásul előbb-utóbb az inflációban is megjelenik.