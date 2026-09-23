Rendkívüli

Rendkívüli döntés az uniós pénzekről: Ursula von der Leyen bejelentést tett Magyarországról, Magyar Péter pezsgőt bonthat – 4,2 milliárd eurót utal Brüsszel, egy lépés maradt hátra

Deviza
EUR/HUF363,9 +0,55% USD/HUF318,98 +0,89% GBP/HUF423,73 +0,47% CHF/HUF387,6 +0,66% PLN/HUF83,34 +0,16% RON/HUF68,95 +0,53% CZK/HUF14,93 +0,46% EUR/HUF363,9 +0,55% USD/HUF318,98 +0,89% GBP/HUF423,73 +0,47% CHF/HUF387,6 +0,66% PLN/HUF83,34 +0,16% RON/HUF68,95 +0,53% CZK/HUF14,93 +0,46%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX151 543,56 +0,13% MTELEKOM2 552 +0,16% MOL5 120 +0,2% OTP45 900 +0,11% RICHTER12 630 +0,24% OPUS287 -1,05% ANY6 350 +0,16% AUTOWALLIS123,5 -0,81% WABERERS4 510 +0,22% BUMIX9 212,95 -0,19% CETOP5 026,53 -0,28% CETOP NTR3 236,62 -0,36% BUX151 543,56 +0,13% MTELEKOM2 552 +0,16% MOL5 120 +0,2% OTP45 900 +0,11% RICHTER12 630 +0,24% OPUS287 -1,05% ANY6 350 +0,16% AUTOWALLIS123,5 -0,81% WABERERS4 510 +0,22% BUMIX9 212,95 -0,19% CETOP5 026,53 -0,28% CETOP NTR3 236,62 -0,36%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tankolás
üzemanyag
gázolaj
benzin
dízel

Megjöttek az új üzemanyagárak: erre nem számítottak az autósok – ennyiért tankolhatunk szerdától

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Továbbra sincs enyhülés a hazai benzinkutakon, az emelkedés azonban megtorpant. Szerdán egyik üzemanyagtípus ára sem emelkedett tovább.
VG
2026.09.23, 08:31
Frissítve: 2026.09.23, 10:06

Szerdán sem változtak az üzemanyagárak a keddi országos átlagokhoz képest. A 95-ös benzin és a gázolaj ára is változatlan maradt, így továbbra is 636, illetve 709 forintos átlagáron tankolhatnak az autósok – számolt be róla a Holtankoljak.hu.

üzemanyag, tankolás benzin, dízel, gázolaj benzinkút, töltőállomás
Szerdán sem változtak a magyarországi üzemanyagárak / Fotó: DPA / AFP

A hét közepén a hazai átlagárak továbbra is stabilak a magyarországi töltőállomásokon:

  • 95-ös benzin: 636 forint/liter
  • Gázolaj: 709 forint/liter

Magyarországon péntek óta változatlan üzemanyagárakkal találkozhatunk. Ezzel egy időben az olaj világpiaci ára folyamatosan csökken. Az irányadó Brent olaj hordónkénti ára szeptember 15-én 108,75 dolláron zárt, szeptember 23-a szerda reggelre 98,65 dollárra mérséklődött az ár.

Ursula von der Leyen oldhatja meg a magyarok dízelproblémáját: sokkal durvábban belenyúlhat az árakba, mint Magyar Péter az 5000 forinttal – új gázolajszabályok léphetnek életbe Európában

Az üzemanyagárak meredek emelkedése és az egyre szűkülő olajpiaci kínálat miatt Emmanuel Macron beavatkozásokat sürget. Az elnök francia sajtóértesülések szerint arra kéri Ursula von der Leyent, hogy lazítson az üzemanyagokra vonatkozó, szigorú uniós szabályokon, a termelés felgyorsítása érdekében.

A francia államfő javaslatai között szerepel többek között az üzemanyagok minőségére vonatkozó európai szabványok lazítása, a gázolajhoz kevert bioüzemanyag arányának növelése, valamint a fosszilis energiahordozók importjára vonatkozó szigorúbb szabályok bevezetésének elhalasztása is.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu