Megjöttek az új üzemanyagárak: erre nem számítottak az autósok – ennyiért tankolhatunk szerdától

Szerdán sem változtak az üzemanyagárak a keddi országos átlagokhoz képest. A 95-ös benzin és a gázolaj ára is változatlan maradt, így továbbra is 636, illetve 709 forintos átlagáron tankolhatnak az autósok – számolt be róla a Holtankoljak.hu.

Szerdán sem változtak a magyarországi üzemanyagárak / Fotó: DPA / AFP

A hét közepén a hazai átlagárak továbbra is stabilak a magyarországi töltőállomásokon:

95-ös benzin: 636 forint/liter

Gázolaj: 709 forint/liter

Magyarországon péntek óta változatlan üzemanyagárakkal találkozhatunk. Ezzel egy időben az olaj világpiaci ára folyamatosan csökken. Az irányadó Brent olaj hordónkénti ára szeptember 15-én 108,75 dolláron zárt, szeptember 23-a szerda reggelre 98,65 dollárra mérséklődött az ár.

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Az üzemanyagárak meredek emelkedése és az egyre szűkülő olajpiaci kínálat miatt Emmanuel Macron beavatkozásokat sürget. Az elnök francia sajtóértesülések szerint arra kéri Ursula von der Leyent, hogy lazítson az üzemanyagokra vonatkozó, szigorú uniós szabályokon, a termelés felgyorsítása érdekében.

A francia államfő javaslatai között szerepel többek között az üzemanyagok minőségére vonatkozó európai szabványok lazítása, a gázolajhoz kevert bioüzemanyag arányának növelése, valamint a fosszilis energiahordozók importjára vonatkozó szigorúbb szabályok bevezetésének elhalasztása is.