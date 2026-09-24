Csütörtökön sem változtak az üzemanyagárak a szerdai országos átlagokhoz képest. A 95-ös benzin és a dízel ára is változatlan maradt, így továbbra is 636, illetve 709 forintos átlagáron tankolhatnak az autósok – számolt be róla a Holtankoljak.hu.

Csütörtökön egyik üzemanyagtípus ára sem emelkedett tovább / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A hét közepén a hazai átlagárak továbbra is stabilak a magyarországi töltőállomásokon:

95-ös benzin: 636 forint/liter

Gázolaj: 709 forint/liter

Magyarországon péntek óta változatlan üzemanyagárakkal találkozhatunk. Ezzel egy időben az olaj világpiaci ára látványos csökkenést mutatott, majd újból emelkedni kezdett. Az irányadó Brent olaj hordónkénti ára szeptember 15-én 108,75 dolláron zárt, szeptember 23-a szerda reggelre 98,42 dollárra mérséklődött az ár, csütörtökön pedig 103,66 dolláron állt a jegyzés.

Csütörtöktől nagyon durván megdrágulhat a gázolaj Magyarországon: valami nagyon nincs rendben a dízellel, így semmit se ér az 5000 forintos tiszás támogatás – katasztrófa készül

Durván emelkednek Európában a dízelárak és ennek pontosan lehet tudni az okát. A Financial Times hosszú cikkben mutatta be, milyen katasztrófa fenyegeti a gázolajjal működű járművek tulajdonosait.

A mértékadó üzleti lap arról számolt be, hogy a gázolaj drágult a kontinensen, emögött pedig egy „katasztrofális” kilátás áll. Mégpedig az, hogy a legjelentősebb beszállító, az Egyesült Államok elvágja a az ellátási láncot és exporttilalmat vezet be a dízelnél.

Ha ez bekövetkezne, annak Magyarországon is súlyos következményei lennének a benzinkutak árazására. Ma folyamatokat látva az is felmerül, hogy az 5000 forintos dízeltámogatásnak, egyáltalán lenne-e még kompenzáló ereje vagy már az eddigiekhez képest is haszontalannak mutatkozna a piaci dízelárak mérséklésére.

Még mindig az orosz olaj védi meg a magyarokat, de csak egy valaki nem veszít: az állam keres Putyinon és az üzemanyagon

Meghökkentő adatokkal szolgált az Eurostat: Magyarországon drágult a legkevésbé az üzemanyag a nyáron. Az orosz olaj védi meg a magyarokat, ha a statisztika mögé nézünk, a drágulásra azonban mindenki ráfizet – egy valaki keres Vlagyimir Putyinon: Magyar Péter kormánya, még a frissen bejelentett támogatások kifizetése után is. Ennek a fényében még érthetetlenebb az orosz diplomaták kiutasításával vállalt friss konfilktus.