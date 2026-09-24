Deviza
EUR/HUF366,57 +0,33% USD/HUF322,27 +0,39% GBP/HUF426,26 +0,3% CHF/HUF389,56 +0,12% PLN/HUF83,63 +0,2% RON/HUF69,44 +0,24% CZK/HUF15,03 +0,39% EUR/HUF366,57 +0,33% USD/HUF322,27 +0,39% GBP/HUF426,26 +0,3% CHF/HUF389,56 +0,12% PLN/HUF83,63 +0,2% RON/HUF69,44 +0,24% CZK/HUF15,03 +0,39%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX151 397,23 -0,4% MTELEKOM2 546 +0,16% MOL5 230 +0,67% OTP45 290 -1,19% RICHTER12 640 -0,24% OPUS290 -0,69% ANY6 210 -1,13% AUTOWALLIS126 +0,4% WABERERS4 480 -0,45% BUMIX9 170,94 -0,12% CETOP4 982,39 -0,88% CETOP NTR3 214,21 -0,18% BUX151 397,23 -0,4% MTELEKOM2 546 +0,16% MOL5 230 +0,67% OTP45 290 -1,19% RICHTER12 640 -0,24% OPUS290 -0,69% ANY6 210 -1,13% AUTOWALLIS126 +0,4% WABERERS4 480 -0,45% BUMIX9 170,94 -0,12% CETOP4 982,39 -0,88% CETOP NTR3 214,21 -0,18%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tankolás
üzemanyag
gázolaj
benzin
dízel

Kijöttek az új üzemanyagárak: ilyen nincs, ezt már az autósok sem értik – ennyiért tankolhatunk mától a kutakon

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Továbbra sincs enyhülés a hazai benzinkutakon, az emelkedés azonban megtorpant. Csütörtökön egyik üzemanyagtípus ára sem emelkedett tovább.
VG
2026.09.24, 08:54
Frissítve: 2026.09.24, 09:37

Csütörtökön sem változtak az üzemanyagárak a szerdai országos átlagokhoz képest. A 95-ös benzin és a dízel ára is változatlan maradt, így továbbra is 636, illetve 709 forintos átlagáron tankolhatnak az autósok – számolt be róla a Holtankoljak.hu.

üzemanyag, tankolás benzin, dízel, gázolaj benzinkút, töltőállomás
Csütörtökön egyik üzemanyagtípus ára sem emelkedett tovább / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A hét közepén a hazai átlagárak továbbra is stabilak a magyarországi töltőállomásokon:

  • 95-ös benzin: 636 forint/liter
  • Gázolaj: 709 forint/liter

Magyarországon péntek óta változatlan üzemanyagárakkal találkozhatunk. Ezzel egy időben az olaj világpiaci ára látványos csökkenést mutatott, majd újból emelkedni kezdett. Az irányadó Brent olaj hordónkénti ára szeptember 15-én 108,75 dolláron zárt, szeptember 23-a szerda reggelre 98,42 dollárra mérséklődött az ár, csütörtökön pedig 103,66 dolláron állt a jegyzés.

Csütörtöktől nagyon durván megdrágulhat a gázolaj Magyarországon: valami nagyon nincs rendben a dízellel, így semmit se ér az 5000 forintos tiszás támogatás – katasztrófa készül

Durván emelkednek Európában a dízelárak és ennek pontosan lehet tudni az okát. A Financial Times hosszú cikkben mutatta be, milyen katasztrófa fenyegeti a gázolajjal működű járművek tulajdonosait.

A mértékadó üzleti lap arról számolt be, hogy a gázolaj drágult a kontinensen, emögött pedig egy „katasztrofális” kilátás áll. Mégpedig az, hogy a legjelentősebb beszállító, az Egyesült Államok elvágja a az ellátási láncot és exporttilalmat vezet be a dízelnél.

Ha ez bekövetkezne, annak Magyarországon is súlyos következményei lennének a benzinkutak árazására. Ma folyamatokat látva az is felmerül, hogy az 5000 forintos dízeltámogatásnak, egyáltalán lenne-e még kompenzáló ereje vagy már az eddigiekhez képest is haszontalannak mutatkozna a piaci dízelárak mérséklésére.

Még mindig az orosz olaj védi meg a magyarokat, de csak egy valaki nem veszít: az állam keres Putyinon és az üzemanyagon

Meghökkentő adatokkal szolgált az Eurostat: Magyarországon drágult a legkevésbé az üzemanyag a nyáron. Az orosz olaj védi meg a magyarokat, ha a statisztika mögé nézünk, a drágulásra azonban mindenki ráfizet – egy valaki keres Vlagyimir Putyinon: Magyar Péter kormánya, még a frissen bejelentett támogatások kifizetése után is. Ennek a fényében még érthetetlenebb az orosz diplomaták kiutasításával vállalt friss konfilktus.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu