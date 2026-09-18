Ne kapjanak semmilyen támogatást a fuvarozók, sőt, azonnal emeljék az adót! – túl nagy lesz a kereslet, riadót fújt az egyik legjelentősebb hazai civil szervezet

A gázolaj drágulása miatt támogatást kérő közúti fuvarozók követelésének elutasítására szólította fel a kormányt a Levegő Munkacsoport. A civil szervezet szerint az üzemanyagár állami támogatása növelné a hazai gázolajhiány kockázatát, piactorzulást okozna, és olyan területektől vonna el közpénzt, amelyek hatékonyabban segíthetnék a gazdaságot.

A levegő Munkacsoport elnöke szerint az üzemanyag-ártámogatás a közpénzek felhasználásának nem hatékony módja. / Fotó: Molnár Edvárd / MTI

Üzemanyaghiányra hivatkozva csáklyázná meg a Levegő Munkacsoport a fuvarozók megsegítését

A szervezet Kapitány István és Vitézy Dávid minisztereknek küldött levelet, miután több fuvarozói érdekképviselet segítséget kért az emelkedő gázolajárak miatt. A Levegő Munkacsoport úgy látja, az állami beavatkozás legfeljebb rövid időre könnyítene a vállalkozások helyzetén, középtávon már az ágazat számára is kedvezőtlen következményekkel járna.

A szervezet egyik fő érve, hogy az üzemanyag támogatása élénkítené a gázolaj iránti keresletet éppen akkor, amikor azt szerintük csökkenteni kellene. Úgy vélik, ellenkező esetben nő annak kockázata, hogy Magyarországon is ellátási problémák alakulnak ki.

A Levegő Munkacsoport a közpénzek felhasználása miatt is vitatja a fuvarozók támogatását. Egy, az Európai Bizottság honlapján elérhető 2019-es tanulmányra hivatkozva azt állítja, hogy Magyarországon a közúti fuvarozók az általuk okozott társadalmi költségeknek mindössze harmadát fizetik meg.

Lukács András, a Levegő Munkacsoport elnöke ellenérvként említette a támogatással szemben azt is, hogy a fuvarozóknak adott pénzt a költségvetés más területeiről kellene elvonni.

„Semmi nem támasztja alá, hogy épp a közúti fuvarozók támogatása lenne a közpénzek felhasználásának hatékony módja; a tények éppen ennek ellenkezőjét mutatják” – fogalmazott.

Szerinte a teherfuvarozás túlzott támogatása olyan ágazatoktól venne el forrásokat, amelyek hatékonyabban járulhatnának hozzá a gazdaság fejlődéséhez.

Az ágazat megsegítése helyett a jövőben munkanélkülivé váló sofőrök szociális támogatására koncentrálna a civil szervezet

A Levegő Munkacsoport a közúti áruszállítás elmúlt negyedszázados növekedését is felhozza érvként. A közlemény szerint a szektor árutonna-kilométerben mért teljesítménye csaknem megháromszorozódott 25 év alatt, az elszállított árumennyiség viszont tonnában mérve mindössze 30 százalékkal emelkedett. Ebből arra következtetnek, hogy a viszonylag mérsékelten növekvő árumennyiséget egyre nagyobb távolságokra szállítják.