Ne kapjanak semmilyen támogatást a fuvarozók, sőt, azonnal emeljék az adót! – túl nagy lesz a kereslet, riadót fújt az egyik legjelentősebb hazai civil szervezet
A gázolaj drágulása miatt támogatást kérő közúti fuvarozók követelésének elutasítására szólította fel a kormányt a Levegő Munkacsoport. A civil szervezet szerint az üzemanyagár állami támogatása növelné a hazai gázolajhiány kockázatát, piactorzulást okozna, és olyan területektől vonna el közpénzt, amelyek hatékonyabban segíthetnék a gazdaságot.
Üzemanyaghiányra hivatkozva csáklyázná meg a Levegő Munkacsoport a fuvarozók megsegítését
A szervezet Kapitány István és Vitézy Dávid minisztereknek küldött levelet, miután több fuvarozói érdekképviselet segítséget kért az emelkedő gázolajárak miatt. A Levegő Munkacsoport úgy látja, az állami beavatkozás legfeljebb rövid időre könnyítene a vállalkozások helyzetén, középtávon már az ágazat számára is kedvezőtlen következményekkel járna.
A szervezet egyik fő érve, hogy az üzemanyag támogatása élénkítené a gázolaj iránti keresletet éppen akkor, amikor azt szerintük csökkenteni kellene. Úgy vélik, ellenkező esetben nő annak kockázata, hogy Magyarországon is ellátási problémák alakulnak ki.
A Levegő Munkacsoport a közpénzek felhasználása miatt is vitatja a fuvarozók támogatását. Egy, az Európai Bizottság honlapján elérhető 2019-es tanulmányra hivatkozva azt állítja, hogy Magyarországon a közúti fuvarozók az általuk okozott társadalmi költségeknek mindössze harmadát fizetik meg.
Lukács András, a Levegő Munkacsoport elnöke ellenérvként említette a támogatással szemben azt is, hogy a fuvarozóknak adott pénzt a költségvetés más területeiről kellene elvonni.
„Semmi nem támasztja alá, hogy épp a közúti fuvarozók támogatása lenne a közpénzek felhasználásának hatékony módja; a tények éppen ennek ellenkezőjét mutatják” – fogalmazott.
Szerinte a teherfuvarozás túlzott támogatása olyan ágazatoktól venne el forrásokat, amelyek hatékonyabban járulhatnának hozzá a gazdaság fejlődéséhez.
Az ágazat megsegítése helyett a jövőben munkanélkülivé váló sofőrök szociális támogatására koncentrálna a civil szervezet
A Levegő Munkacsoport a közúti áruszállítás elmúlt negyedszázados növekedését is felhozza érvként. A közlemény szerint a szektor árutonna-kilométerben mért teljesítménye csaknem megháromszorozódott 25 év alatt, az elszállított árumennyiség viszont tonnában mérve mindössze 30 százalékkal emelkedett. Ebből arra következtetnek, hogy a viszonylag mérsékelten növekvő árumennyiséget egyre nagyobb távolságokra szállítják.
A szervezet azzal is számol, hogy a magasabb gázolajár miatt egyes munkahelyek megszűnhetnek. Álláspontjuk szerint az ebből fakadó szociális problémákat célzott eszközökkel kell kezelni. Arra is felhívják a figyelmet, hogy a szállítási ágazatban jelenleg mintegy nyolcezer sofőr hiányzik.
A fuvarozói érdekképviseletek egyik érve szerint a magasabb üzemanyagköltség végül a fogyasztói árakban jelenik meg, így tovább növeli az inflációt. A Levegő Munkacsoport elismeri ezt a hatást, ám annak nagyságát korlátozottnak tartja. Számításuk szerint egy termék árában az üzemanyagköltség részesedése általában mindössze 3 százalék.
A civil szervezet szerint a gázolaj árának mesterséges leszorítása ezzel szemben torzíthatja a piacot, és hosszabb távon gazdasági zavarokat okozhat.
A Levegő Munkacsoport ennél is tovább megy: álláspontja szerint a kereslet visszafogása érdekében a kormánynak a gázolaj jövedéki adójának emelését kellene megfontolnia. A szervezet úgy véli, a tartósan alacsonyan tartott ár túlkereslethez vezethet, ami végül az ellátás biztonságát is veszélyeztetheti.