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üzemanyag
Levegő Munkacsoport
fuvarozók

Ne kapjanak semmilyen támogatást a fuvarozók, sőt, azonnal emeljék az adót! – túl nagy lesz a kereslet, riadót fújt az egyik legjelentősebb hazai civil szervezet

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Míg a fuvarozók az elszálló gázolajárak miatt a kormánytól remélnek segítséget, a Levegő Munkacsoport már az üzemanygok jövedéki adójának megemleését követeli a kormánytól. A civil szervezet szerint a támogatás tovább növelné a keresletet és vele együtt az üzemanyaghiány kockázatát, ezért inkább a fogyasztás visszafogását sürgeti.
VG
2026.09.18, 14:43
Frissítve: 2026.09.18, 14:45

A gázolaj drágulása miatt támogatást kérő közúti fuvarozók követelésének elutasítására szólította fel a kormányt a Levegő Munkacsoport. A civil szervezet szerint az üzemanyagár állami támogatása növelné a hazai gázolajhiány kockázatát, piactorzulást okozna, és olyan területektől vonna el közpénzt, amelyek hatékonyabban segíthetnék a gazdaságot.

Horgos, 2026. január 26.Lezárt kamionterminál a magyar-szerb határ szerbiai oldalán, Horgos határátkelőhelyen 2026. január 26-án. üzemanyag
A levegő Munkacsoport elnöke szerint az üzemanyag-ártámogatás a közpénzek felhasználásának nem hatékony módja. / Fotó: Molnár Edvárd / MTI

Üzemanyaghiányra hivatkozva csáklyázná meg a Levegő Munkacsoport a fuvarozók megsegítését

A szervezet Kapitány István és Vitézy Dávid minisztereknek küldött levelet, miután több fuvarozói érdekképviselet segítséget kért az emelkedő gázolajárak miatt. A Levegő Munkacsoport úgy látja, az állami beavatkozás legfeljebb rövid időre könnyítene a vállalkozások helyzetén, középtávon már az ágazat számára is kedvezőtlen következményekkel járna.

A szervezet egyik fő érve, hogy az üzemanyag támogatása élénkítené a gázolaj iránti keresletet éppen akkor, amikor azt szerintük csökkenteni kellene. Úgy vélik, ellenkező esetben nő annak kockázata, hogy Magyarországon is ellátási problémák alakulnak ki.

A Levegő Munkacsoport a közpénzek felhasználása miatt is vitatja a fuvarozók támogatását. Egy, az Európai Bizottság honlapján elérhető 2019-es tanulmányra hivatkozva azt állítja, hogy Magyarországon a közúti fuvarozók az általuk okozott társadalmi költségeknek mindössze harmadát fizetik meg.

Lukács András, a Levegő Munkacsoport elnöke ellenérvként említette a támogatással szemben azt is, hogy a fuvarozóknak adott pénzt a költségvetés más területeiről kellene elvonni.

„Semmi nem támasztja alá, hogy épp a közúti fuvarozók támogatása lenne a közpénzek felhasználásának hatékony módja; a tények éppen ennek ellenkezőjét mutatják” – fogalmazott.

Szerinte a teherfuvarozás túlzott támogatása olyan ágazatoktól venne el forrásokat, amelyek hatékonyabban járulhatnának hozzá a gazdaság fejlődéséhez.

Az ágazat megsegítése helyett a jövőben munkanélkülivé váló sofőrök szociális támogatására koncentrálna a civil szervezet

A Levegő Munkacsoport a közúti áruszállítás elmúlt negyedszázados növekedését is felhozza érvként. A közlemény szerint a szektor árutonna-kilométerben mért teljesítménye csaknem megháromszorozódott 25 év alatt, az elszállított árumennyiség viszont tonnában mérve mindössze 30 százalékkal emelkedett. Ebből arra következtetnek, hogy a viszonylag mérsékelten növekvő árumennyiséget egyre nagyobb távolságokra szállítják.

A szervezet azzal is számol, hogy a magasabb gázolajár miatt egyes munkahelyek megszűnhetnek. Álláspontjuk szerint az ebből fakadó szociális problémákat célzott eszközökkel kell kezelni. Arra is felhívják a figyelmet, hogy a szállítási ágazatban jelenleg mintegy nyolcezer sofőr hiányzik.

A fuvarozói érdekképviseletek egyik érve szerint a magasabb üzemanyagköltség végül a fogyasztói árakban jelenik meg, így tovább növeli az inflációt. A Levegő Munkacsoport elismeri ezt a hatást, ám annak nagyságát korlátozottnak tartja. Számításuk szerint egy termék árában az üzemanyagköltség részesedése általában mindössze 3 százalék.

A civil szervezet szerint a gázolaj árának mesterséges leszorítása ezzel szemben torzíthatja a piacot, és hosszabb távon gazdasági zavarokat okozhat.

A Levegő Munkacsoport ennél is tovább megy: álláspontja szerint a kereslet visszafogása érdekében a kormánynak a gázolaj jövedéki adójának emelését kellene megfontolnia. A szervezet úgy véli, a tartósan alacsonyan tartott ár túlkereslethez vezethet, ami végül az ellátás biztonságát is veszélyeztetheti.

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