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Most már külföldön is feltűnt, hogy valamiért nagyon más Magyarországon az üzemanyag: megmozdultak a határ túloldalán, átjárnak tankolni – sokat tudnak spórolni, de pórul járhatnak

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Lapunk is több cikket írt már arról, hogy egészen különösen alakul a benzin és a dízel ára Magyarországon. Az, hogy itthon az üzemanyag körül valami másképp van, mint máshol, már küldöldön is szemet szúrt. Cikkek jelennek meg róla, ki, hogyan járjon át tankolni, és milyen szabályokra figyeljen.
Hecker Flórián
2026.09.26, 13:20
Frissítve: 2026.09.26, 13:52

Olcsóbb üzemanyagot találtak a határon túloldalán a szlovákok – erről az ottani sajtó írt a közelmúltban. A beszámolókban arra hívták fel a figyelmet, hogy a szlovák autósok csaknem 10 eurót spórolhatnak, ha Magyarországon tankolnak, ugyanakkor figyelniük kell néhány részletre.

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Most már külföldön is feltűnt, hogy valamiért nagyon más Magyarországon az üzemanyag / Fotó: Anadolu via AFP

A cikkekben arról szólnak, hogy Magyarországon olcsóbb a benzin, amivel jól járhatnak a szlovák állampolgárok is. De a magyar benzinkutak meglátogatásakor ügyelni kell néhány szabályra és korlátozásra.

A szlovák autósok azzal szembesülnek, hogy ismét érezhetően drágább náluk tankolni. A Szlovák Statisztikai Hivatal adatai szerint 2026 36. hetében egy liter átlagos gázolaj 1,908 euróba, míg a 95-ös benzin 1,774 euróba került.

A gázolaj ára így 2022 novembere óta a legmagasabb szintre emelkedett. A benzin pedig az elmúlt három hónapban most a legdrágább. Az előző év azonos időszakához képest ez jelentős növekedést jelent. A gázolaj 31,8 százalékkal drágult, míg a benzin 16,1 százalékkal.

A határ közelében élő autósok ezért egyre inkább Magyarországon keresnek olcsóbb tankolási lehetőséget.

Ahogy azonban a szakértők figyelmeztetnek, a szabályokra itt is ügyelni kell.

Most már külföldön is feltűnt, hogy valamiért nagyon más Magyarországon az üzemanyag

Az Autoviny cikkében szereplő adatok szerint a 95-ös benzin átlagára Magyarországon literenként körülbelül 1,64 euróra jön ki. A szlovákiai 1,77 eurós átlaggal összehasonlítva a különbség nagyjából 13 cent volt szeptember közepén. Egy 50 literes tanknál így az autós körülbelül 6,50 eurót spórolhat meg, 60 liter esetén pedig mintegy 7,80 eurót.

Aki néhány kilométerre lakik a magyar határtól, kifizetődőbb lehet átjárni Szlovákiából Magyarországra tankolni. Ha azonban ezért hosszabb utat kell megtenni, a megtakarítás egy részét magára az útra költheti a járműtulajdonos.

A szlovák sajtó viszont arra is rámutatott, hogy az üzemanyagot kannában is lehet szállítani, de erre vonatkozóan korlátozás van érvényben. A jármű üzemanyagtartályában lévő üzemanyagon felül ugyanis legfeljebb 10 litert lehet kézi kannában szállítani.

Az, aki már 20 litert akar így tárolni, azzal számoljon, hogy így már nem tekinthető szokásos üzemanyagszállításnak. A szlovák pénzügyőrség tájékoztatása szerint a 10 litert meghaladó üzemanyagszállítás esetén már kötelezettség keletkezik a szlovák jövedéki adó bevallására és megfizetésére.

Vagyis az olcsóbb magyarországi tankolásnak lehet értelme, de a nagy készletek felhalmozása kannákban már nem jelent automatikus megtakarítás

– szól az összegzés. Noha a szlovák árak még mindig az európai uniós átlag alatt vannak – egy liter gázolaj körülbelül 20 centtel, a benzin pedig csaknem 27 centtel olcsóbb – a határ menti autósok számára azonban a magyarországi még olcsóbb üzemanyag érezhető megtakarítást jelenthet már egyetlen teli tanknál is.

Miért olcsóbb az üzemanyag Magyarországon?

Magyarországon látványosan kettős hatás éri az üzemanyagszektort. Egyfelől a lakosság szembesül vele, hogy a védett árak június végi kivezetése óta a benzin 40, a gázolaj már csaknem 100 forinttal emelkedett, ami érzékelhető kiadásnövekedést eredményez, ráadásul előbb-utóbb az inflációban is megjelenik.

Másrészt viszont az is megállapítható, hogy a magyarországi árak valamilyen különös folyamat végeredményeként alatta vannak a régiós és az európai átlagáraknak. Ez szakértői források szerint egyáltalán nem normál piaci működés eredménye, hanem

mintha egy láthatatlan kéz titkos védett árat alkalmazna a magyarországi benzinkutakon.

Merthogy amennyiben a nemzetközi tényezők egy az egyben érvényesülnének a hazai töltőállomásokon, úgy a gázolaj átlagára már inkább a 800, a benziné pedig a 700 forinthoz húzna.

Ez azonban valamiért nem következik be, immáron hetek óta. Ennek a fogyasztó – az egyébként így is drága üzemanyag ellenére is – örülhet, viszont főképp a kisbenzinkutak már kevésbé. Nekik ugyanis ez a furcsa mechanizmus azt eredményezi, hogy nem tudják érvényesíteni a valós árakat a töltőállomásaikon.

Azt is érdemes megjegyezni, hogy azzal, hogy Magyarországon csak láthatatlan védett ár van, hivatalosat nem akar kihirdetni a Tisza-kormány, az üzemanyagturizmust is serkenti.

Egy valódi védett ár szabályozását ugyanis meg lehet úgy alkotni, hogy csak a magyar állampolgárok élhessenek vele, a külföldiek nem.

Így viszont ilyen kikötést nem lehet tenni, a határmenti településeken pedig meg is jelentek az olcsóbb üzemanyagért érkezők. Nem csak autósok, hanem kamionosok is. Ennek pedig már van egy ellátásbiztonsági vetülete is.

Kamionosok hozták a hírt: elfogyott az üzemanyag az első magyarországi benzinkúton, máshol is baj van? – nincs megerősített információ
Szokatlan hírek kezdtek el terjedni szombaton a közösségi médiában. Ezek arról szólnak, hogy több benzinkúton se jutottak üzemanyaghoz a teherautók. Az eseteket hivatalosan egyelőre nem igazolták vissza, mindenesetre tény, hogy az üzemanyagturizmus megjelent Magyarországon.

kiskereskedelem
üzemanyag
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tankolás
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