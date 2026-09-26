Most már külföldön is feltűnt, hogy valamiért nagyon más Magyarországon az üzemanyag: megmozdultak a határ túloldalán, átjárnak tankolni – sokat tudnak spórolni, de pórul járhatnak

Olcsóbb üzemanyagot találtak a határon túloldalán a szlovákok – erről az ottani sajtó írt a közelmúltban. A beszámolókban arra hívták fel a figyelmet, hogy a szlovák autósok csaknem 10 eurót spórolhatnak, ha Magyarországon tankolnak, ugyanakkor figyelniük kell néhány részletre.

Most már külföldön is feltűnt, hogy valamiért nagyon más Magyarországon az üzemanyag / Fotó: Anadolu via AFP

A cikkekben arról szólnak, hogy Magyarországon olcsóbb a benzin, amivel jól járhatnak a szlovák állampolgárok is. De a magyar benzinkutak meglátogatásakor ügyelni kell néhány szabályra és korlátozásra.

A szlovák autósok azzal szembesülnek, hogy ismét érezhetően drágább náluk tankolni. A Szlovák Statisztikai Hivatal adatai szerint 2026 36. hetében egy liter átlagos gázolaj 1,908 euróba, míg a 95-ös benzin 1,774 euróba került.

A gázolaj ára így 2022 novembere óta a legmagasabb szintre emelkedett. A benzin pedig az elmúlt három hónapban most a legdrágább. Az előző év azonos időszakához képest ez jelentős növekedést jelent. A gázolaj 31,8 százalékkal drágult, míg a benzin 16,1 százalékkal.

A határ közelében élő autósok ezért egyre inkább Magyarországon keresnek olcsóbb tankolási lehetőséget.

Ahogy azonban a szakértők figyelmeztetnek, a szabályokra itt is ügyelni kell.

Most már külföldön is feltűnt, hogy valamiért nagyon más Magyarországon az üzemanyag

Az Autoviny cikkében szereplő adatok szerint a 95-ös benzin átlagára Magyarországon literenként körülbelül 1,64 euróra jön ki. A szlovákiai 1,77 eurós átlaggal összehasonlítva a különbség nagyjából 13 cent volt szeptember közepén. Egy 50 literes tanknál így az autós körülbelül 6,50 eurót spórolhat meg, 60 liter esetén pedig mintegy 7,80 eurót.

Aki néhány kilométerre lakik a magyar határtól, kifizetődőbb lehet átjárni Szlovákiából Magyarországra tankolni. Ha azonban ezért hosszabb utat kell megtenni, a megtakarítás egy részét magára az útra költheti a járműtulajdonos.

A szlovák sajtó viszont arra is rámutatott, hogy az üzemanyagot kannában is lehet szállítani, de erre vonatkozóan korlátozás van érvényben. A jármű üzemanyagtartályában lévő üzemanyagon felül ugyanis legfeljebb 10 litert lehet kézi kannában szállítani.