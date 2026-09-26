Most már külföldön is feltűnt, hogy valamiért nagyon más Magyarországon az üzemanyag: megmozdultak a határ túloldalán, átjárnak tankolni – sokat tudnak spórolni, de pórul járhatnak
Olcsóbb üzemanyagot találtak a határon túloldalán a szlovákok – erről az ottani sajtó írt a közelmúltban. A beszámolókban arra hívták fel a figyelmet, hogy a szlovák autósok csaknem 10 eurót spórolhatnak, ha Magyarországon tankolnak, ugyanakkor figyelniük kell néhány részletre.
A cikkekben arról szólnak, hogy Magyarországon olcsóbb a benzin, amivel jól járhatnak a szlovák állampolgárok is. De a magyar benzinkutak meglátogatásakor ügyelni kell néhány szabályra és korlátozásra.
A szlovák autósok azzal szembesülnek, hogy ismét érezhetően drágább náluk tankolni. A Szlovák Statisztikai Hivatal adatai szerint 2026 36. hetében egy liter átlagos gázolaj 1,908 euróba, míg a 95-ös benzin 1,774 euróba került.
A gázolaj ára így 2022 novembere óta a legmagasabb szintre emelkedett. A benzin pedig az elmúlt három hónapban most a legdrágább. Az előző év azonos időszakához képest ez jelentős növekedést jelent. A gázolaj 31,8 százalékkal drágult, míg a benzin 16,1 százalékkal.
A határ közelében élő autósok ezért egyre inkább Magyarországon keresnek olcsóbb tankolási lehetőséget.
Ahogy azonban a szakértők figyelmeztetnek, a szabályokra itt is ügyelni kell.
Most már külföldön is feltűnt, hogy valamiért nagyon más Magyarországon az üzemanyag
Az Autoviny cikkében szereplő adatok szerint a 95-ös benzin átlagára Magyarországon literenként körülbelül 1,64 euróra jön ki. A szlovákiai 1,77 eurós átlaggal összehasonlítva a különbség nagyjából 13 cent volt szeptember közepén. Egy 50 literes tanknál így az autós körülbelül 6,50 eurót spórolhat meg, 60 liter esetén pedig mintegy 7,80 eurót.
Aki néhány kilométerre lakik a magyar határtól, kifizetődőbb lehet átjárni Szlovákiából Magyarországra tankolni. Ha azonban ezért hosszabb utat kell megtenni, a megtakarítás egy részét magára az útra költheti a járműtulajdonos.
A szlovák sajtó viszont arra is rámutatott, hogy az üzemanyagot kannában is lehet szállítani, de erre vonatkozóan korlátozás van érvényben. A jármű üzemanyagtartályában lévő üzemanyagon felül ugyanis legfeljebb 10 litert lehet kézi kannában szállítani.
Az, aki már 20 litert akar így tárolni, azzal számoljon, hogy így már nem tekinthető szokásos üzemanyagszállításnak. A szlovák pénzügyőrség tájékoztatása szerint a 10 litert meghaladó üzemanyagszállítás esetén már kötelezettség keletkezik a szlovák jövedéki adó bevallására és megfizetésére.
Vagyis az olcsóbb magyarországi tankolásnak lehet értelme, de a nagy készletek felhalmozása kannákban már nem jelent automatikus megtakarítás
– szól az összegzés. Noha a szlovák árak még mindig az európai uniós átlag alatt vannak – egy liter gázolaj körülbelül 20 centtel, a benzin pedig csaknem 27 centtel olcsóbb – a határ menti autósok számára azonban a magyarországi még olcsóbb üzemanyag érezhető megtakarítást jelenthet már egyetlen teli tanknál is.
Miért olcsóbb az üzemanyag Magyarországon?
Magyarországon látványosan kettős hatás éri az üzemanyagszektort. Egyfelől a lakosság szembesül vele, hogy a védett árak június végi kivezetése óta a benzin 40, a gázolaj már csaknem 100 forinttal emelkedett, ami érzékelhető kiadásnövekedést eredményez, ráadásul előbb-utóbb az inflációban is megjelenik.
Másrészt viszont az is megállapítható, hogy a magyarországi árak valamilyen különös folyamat végeredményeként alatta vannak a régiós és az európai átlagáraknak. Ez szakértői források szerint egyáltalán nem normál piaci működés eredménye, hanem
mintha egy láthatatlan kéz titkos védett árat alkalmazna a magyarországi benzinkutakon.
Merthogy amennyiben a nemzetközi tényezők egy az egyben érvényesülnének a hazai töltőállomásokon, úgy a gázolaj átlagára már inkább a 800, a benziné pedig a 700 forinthoz húzna.
Ez azonban valamiért nem következik be, immáron hetek óta. Ennek a fogyasztó – az egyébként így is drága üzemanyag ellenére is – örülhet, viszont főképp a kisbenzinkutak már kevésbé. Nekik ugyanis ez a furcsa mechanizmus azt eredményezi, hogy nem tudják érvényesíteni a valós árakat a töltőállomásaikon.
Azt is érdemes megjegyezni, hogy azzal, hogy Magyarországon csak láthatatlan védett ár van, hivatalosat nem akar kihirdetni a Tisza-kormány, az üzemanyagturizmust is serkenti.
Egy valódi védett ár szabályozását ugyanis meg lehet úgy alkotni, hogy csak a magyar állampolgárok élhessenek vele, a külföldiek nem.
Így viszont ilyen kikötést nem lehet tenni, a határmenti településeken pedig meg is jelentek az olcsóbb üzemanyagért érkezők. Nem csak autósok, hanem kamionosok is. Ennek pedig már van egy ellátásbiztonsági vetülete is.
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