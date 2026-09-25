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Most jelentették be az új üzemanyagárakat: ez már mindenkinek feltűnik Magyarországon, valami nagyon furcsa történt a háttérben – ennyibe kerül a benzin és a dízel pénteken

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Egészen szokatlan folyamatok zajlódnak, aminek fogyasztói oldalról még örülni is lehet. Persze csak ha elfogadjuk, hogy a Tisza-kormány nem vezet be az üzemanyagra védett árat. Megjelent, hogyan változott a benzin és a dízel ára péntekre, és most már egyszerűen nem lehet nem észrevenni, hogy valami nem úgy történik, ahogy normális lenne.
Hecker Flórián
2026.09.25, 09:21
Frissítve: 2026.09.25, 09:56

Néhány perccel ezelőtt közzétették, hogyan változott az üzemanyag ára a múlt éjszaka, tehát csütörtökről péntekre. Miután az elmúlt hetek masszív drágulásról szólnak a piacokon, így sokaknak kardinális kérdéssé vált a naponta frissített benzin- és dízelár.

üzemanyag, Mol, benzinkút
Most jelentették be az új üzemanyagárakat: ez már mindenkinek feltűnik Magyarországon – ennyibe kerül a benzin és dízel pénteken / Fotó: AFP / AFP

Ugyanakkor Magyarországon látványosan kettős hatás éri az üzemanyagszektort. Egyfelől a lakosság szembesül vele, hogy a védett árak június végi kivezetése óta a benzin 40, a gázolaj már csaknem 100 forinttal emelkedett, ami érzékelhető kiadásnövekedést eredményez, ráadásul előbb-utóbb az inflációban is megjelenik.

Másrészt viszont az is megállapítható, hogy a magyarországi árak valamilyen különös folyamat végeredményeként alatta vannak a régiós és az európai átlagáraknak.

Egyedül Szlovákia és Szlovénia tud részben alacsonyabb árat felmutatni a benzinnél és a dízelnél, de a térségben minden más országban drágábban lehet tankolni. Ez szakértői források szerint egyáltalán nem normál piaci működés eredménye, hanem

mintha egy láthatatlan kéz titkos védett árat alkalmazna a magyarországi benzinkutakon.

Merthogy amennyiben a nemzetközi tényezők egy az egyben érvényesülnének a hazai töltőállomásokon, úgy a gázolaj átlagára már inkább a 800, a benziné pedig a 700 forinthoz húzna.

Ez azonban valamiért nem következik be, immáron hetek óta. Ennek a fogyasztó – az egyébként így is drága üzemanyag ellenére is – örülhet, viszont főképp a kisbenzinkutak már kevésbé. Nekik ugyanis ez a furcsa mechanizmus azt eredményezi, hogy nem tudják érvényesíteni a valós árakat a töltőállomásaikon.

A nagy hálózatok ezt képesek kezelni, főképp a finomítói kapacitásaik miatt, hiszen brutális árrésük van, különösen a gázolaj esetében. De a kicsiknél, akik csak vásárolják és eladják az üzemanyagot, ez a marzs nincs jelen. Így őket folyamatos veszteség éri. Nem hiába vonulnak ki a jövő héten a Kossuth térre.

Azt is érdemes megjegyezni, hogy azzal, hogy Magyarországon csak láthatatlan védett ár van, hivatalosat nem akar kihirdetni a Tisza-kormány, az üzemanyagturizmust is serkenti. Egy valódi védett ár szabályozását ugyanis meg lehet úgy alkotni, hogy csak a magyar állampolgárok élhessenek vele, a külföldiek nem.

Így viszont ilyen kikötést nem lehet tenni, a határmenti településeken pedig meg is jelentek az olcsóbb üzemanyagért érkezők. Nem csak autósok, hanem kamionosok is. Ennek pedig már van egy ellátásbiztonsági vetülete is.

Most jelentették be az új üzemanyagárakat: ez már mindenkinek feltűnik Magyarországon

A most frissen kihirdetett üzemanyagárak azt mutatják, hogy folytatódik a szokatlan helyzet Magyarországon. A Holtankoljak.hu közlése szerint ugyanis

pénteken sem változtak a hazai üzemanyagárak a csütörtöki országos átlagokhoz képest.

Így pedig a 95-ös benzin és a gázolaj ára is változatlan maradt, a hét utolsó munkanapján is mintha kőbe lennének vésve a hazai átlagárak.

Azt már az üzemanyagár-figyelő blog is megjegyezte, hogy az elmúlt napokban többnyire változatlanok maradtak az árak. A legutóbbi érdemi emelkedés még a múlt héten történt és egyelőre egyik üzemanyagtípusnál sem érkezett újabb árváltozás.

Ez már csak azért is különös, mert közben a Brent olaj jegyzése tartósan 105 dollár fölé emelkedett, a dollár-forint árfolyam is romlott, a 320-as szinten túl van a váltás. Ezzel párhuzamosan olyan kockázatok merültek fel, mint az esetleges amerikai gázolajexport-tilalom, ami pusztán csak a félelem miatt 7 százalékos drágulást okozott a gázolaj termékpályában Európában.

Ezzek mind olyan tényezők, amelyeknek alapesetben éreztetniük kellene a hatásukat a magyarországi üzemanyagárakban is. Mégsem teszik, így ennek következtében a hét végén az alábbi átlagárakra készülhetnek a járműtulajdonosok:

  • 95-ös benzin – 636 Ft/liter,
  • gázolaj – 709 Ft/liter.

Azonban ma még fog történni egy nagykereskedelmi árdöntés, amelynek a kiskereskedelmi hatásai szombattól lépnek életbe a benzinkutakon. Nagyon nem lepődne meg senki, ha továbbra is befagyasztva maradna a benzin és a dízel ára.

kiskereskedelem
péntek
üzemagyagár
üzemanyag
gázolaj
benzinár
holtankoljak.hu
dízel ára
Magyarország
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