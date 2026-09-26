Most már tudjuk, csoda történt: itt vannak a hétvégi üzemanyagárak, szombattól ennyibe kerül a benzin és a gázolaj Magyarországon – ez így is marad hétfőig
Bár a szokásos csatornákon egyelőre nem jelent meg, péntekről szombatra milyen változás történ az üzemanyagárakban Magyarországon, a Világgazdaság piaci forrásokból értesült a fejleményekről és a frisen életbe lépett benzin- és dízel árakról.
Az, hogy hogyan változnak az üzemanyagárak, néhány hete, augusztus második felében vált némiképp bizonytalanná, miután a Holtankoljak.hu változtatott az addigi működésén és felhagyott a nagykereskedelmi árdöntések nyilvánosságra hozásával.
Ezek azért voltak fontosak fogyasztói szempontból, mert ezekből lehetett kalkulálni, hogy másnap, hogyan módosít a kiskereskedelem, tehát a benzinkutak az árszabásukon.
Ehelyett az üzemanyagár-figyelő blog már csak aznapi, kiskereskedelmi megfigyelést tesz közzé, hogy hogyan módosultak az üzemanyagárak. Tehát a prognózis lehetősége elveszett.
Ugyanakkor az üzemanyag nagykereskedők továbbra is minden hétköznap hoznak árdöntést, csak ez a nyilvánosság előtt már nem ismert. Piaci forrásokból azonban ezek feltárhatóak, így jutott most hozzá a Világgazdaság is, hogy pénteken szombatra vonatkozóan, milyen nagykereskedelmi lépés született.
Ez egyben a hétvégi árakat is jelenti, hiszen szombaton és vasárnap nem születik új döntés az üzemanyagárakról. Ez legközelebb hétfőn esedékes, ami keddtől jelenik meg a magyar benzinkutakon. Addig tehát a szombattól érvényes árakon lehet tankolni.
Most már tudjuk: itt vannak a hétvégi üzemanyagárak, szombattól ennyibe kerül a benzin és a gázolaj
Lapunk tudomása szerint pénteken folytatódott az a rendkívül szokatlan trend, hogy a globális folyamatok ellenére a magyarországi üzemanyagárak a nagykereskedelem és a kiskereskedelem szintjén is befagytak.
Vagyis pénteken a nagykereskedők változatlanul hagyták a benzin és a dízel árát, így pedig a benzinkutakon sem esedékes se drágítás, se árcsökkentés. Az árak változtlanok. Mindez azt jelenti a gyakorlatban, hogy
- a 95-ös benzin 636 Ft/liter,
- a gázolaj 709 Ft/liter
átlagáron áll továbbra is. Ez pedig rendkívül különös. Ahogy arra lapunk felhívta a figyelmet, Magyarországon látványosan kettős hatás éri az üzemanyagszektort.
Láthatatlan védett ár működik Magyarországon az üzemanyagoknál
Egyfelől a lakosság szembesül vele, hogy a védett árak június végi kivezetése óta a benzin 40, a gázolaj már csaknem 100 forinttal emelkedett, ami érzékelhető kiadásnövekedést eredményez, ráadásul előbb-utóbb az inflációban is megjelenik.
Másrészt viszont az is megállapítható, hogy a magyarországi árak valamilyen különös folyamat végeredményeként alatta vannak a régiós és az európai átlagáraknak.
Egyedül Szlovákia és Szlovénia tud részben alacsonyabb árat felmutatni a benzinnél és a dízelnél, de a térségben minden más országban drágábban lehet tankolni. Ez szakértői források szerint egyáltalán nem normál piaci működés eredménye, hanem
mintha egy láthatatlan kéz titkos védett árat alkalmazna a magyarországi benzinkutakon.
Merthogy amennyiben a nemzetközi tényezők egy az egyben érvényesülnének a hazai töltőállomásokon, úgy a gázolaj átlagára már inkább a 800, a benziné pedig a 700 forinthoz húzna.
Ennek oka, hogy a Brent olaj jegyzése tartósan 105 dollár fölé emelkedett, a dollár-forint árfolyam is romlott, a 320-as szinten túl van a váltás. Ezzel párhuzamosan olyan kockázatok merültek fel, mint az esetleges amerikai gázolajexport-tilalom, ami pusztán csak a félelem miatt 7 százalékos drágulást okozott a gázolaj termékpályában Európában.
Ezzek mind olyan tényezők, amelyeknek alapesetben éreztetniük kellene a hatásukat a magyarországi üzemanyagárakban is. Ez azonban valamiért nem következik be, immáron hetek óta.
Ennek a fogyasztó – az egyébként így is drága üzemanyag ellenére is – örülhet, viszont főképp a kisbenzinkutak már kevésbé. Nekik ugyanis ez a furcsa mechanizmus azt eredményezi, hogy nem tudják érvényesíteni a valós árakat a töltőállomásaikon.
A nagy hálózatok ezt képesek kezelni, főképp a finomítói kapacitásaik miatt, hiszen brutális árrésük van, különösen a gázolaj esetében. De a kicsiknél, akik csak vásárolják és eladják az üzemanyagot, ez a marzs nincs jelen. Így őket folyamatos veszteség éri. Nem hiába vonulnak ki a jövő héten a Kossuth térre.
Azt is érdemes megjegyezni, hogy azzal, hogy Magyarországon csak láthatatlan védett ár van, hivatalosat nem akar kihirdetni a Tisza-kormány, az üzemanyagturizmust is serkenti. Egy valódi védett ár szabályozását ugyanis meg lehet úgy alkotni, hogy csak a magyar állampolgárok élhessenek vele, a külföldiek nem.