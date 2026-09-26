Most már tudjuk, csoda történt: itt vannak a hétvégi üzemanyagárak, szombattól ennyibe kerül a benzin és a gázolaj Magyarországon – ez így is marad hétfőig

Bár a szokásos csatornákon egyelőre nem jelent meg, péntekről szombatra milyen változás történ az üzemanyagárakban Magyarországon, a Világgazdaság piaci forrásokból értesült a fejleményekről és a frisen életbe lépett benzin- és dízel árakról.

Most már tudjuk, csoda történt: itt vannak a hétvégi üzemanyagárak, szombattól ennyibe kerül a benzin és a gázolaj Magyarországon / Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

Az, hogy hogyan változnak az üzemanyagárak, néhány hete, augusztus második felében vált némiképp bizonytalanná, miután a Holtankoljak.hu változtatott az addigi működésén és felhagyott a nagykereskedelmi árdöntések nyilvánosságra hozásával.

Ezek azért voltak fontosak fogyasztói szempontból, mert ezekből lehetett kalkulálni, hogy másnap, hogyan módosít a kiskereskedelem, tehát a benzinkutak az árszabásukon.

Ehelyett az üzemanyagár-figyelő blog már csak aznapi, kiskereskedelmi megfigyelést tesz közzé, hogy hogyan módosultak az üzemanyagárak. Tehát a prognózis lehetősége elveszett.

Ugyanakkor az üzemanyag nagykereskedők továbbra is minden hétköznap hoznak árdöntést, csak ez a nyilvánosság előtt már nem ismert. Piaci forrásokból azonban ezek feltárhatóak, így jutott most hozzá a Világgazdaság is, hogy pénteken szombatra vonatkozóan, milyen nagykereskedelmi lépés született.

Ez egyben a hétvégi árakat is jelenti, hiszen szombaton és vasárnap nem születik új döntés az üzemanyagárakról. Ez legközelebb hétfőn esedékes, ami keddtől jelenik meg a magyar benzinkutakon. Addig tehát a szombattól érvényes árakon lehet tankolni.

Most már tudjuk: itt vannak a hétvégi üzemanyagárak, szombattól ennyibe kerül a benzin és a gázolaj

Lapunk tudomása szerint pénteken folytatódott az a rendkívül szokatlan trend, hogy a globális folyamatok ellenére a magyarországi üzemanyagárak a nagykereskedelem és a kiskereskedelem szintjén is befagytak.

Vagyis pénteken a nagykereskedők változatlanul hagyták a benzin és a dízel árát, így pedig a benzinkutakon sem esedékes se drágítás, se árcsökkentés. Az árak változtlanok. Mindez azt jelenti a gyakorlatban, hogy

a 95-ös benzin 636 Ft/liter,

a gázolaj 709 Ft/liter

átlagáron áll továbbra is. Ez pedig rendkívül különös. Ahogy arra lapunk felhívta a figyelmet, Magyarországon látványosan kettős hatás éri az üzemanyagszektort.