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Ebben a pillanatban bejelentették az új üzemanyagárakat Magyarországon: nagyon rosszat sejt most már mindenki – így fordul rá az októberre a benzin és a dízel

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Az igazi kérdés most már az, hogy meddig tart ki a láthatatlan védett ár. A valós védett ártól megfosztott fogyasztók egyfajta kompenzálásként egy magasabb szinten befagyasztott üzemanyagárral vigasztalódhatnak, ami alatta van a valós piaci árszinteknek. Megvan az utolsó szeptemberi benzin- és dízelár.
Hecker Flórián
2026.09.30, 09:06
Frissítve: 2026.09.30, 09:35

Kihirdették az utolsó szeptemberi üzemanyagárat Magyarországon, ezzel búcsúzik az ősz első hónapja és fordul rá az üzemanyagpiac holnaptól az októberre.

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Ebben a pillanatban bejelentették az új üzemanyagárakat Magyarországon: nagyon rosszat sejt most már mindenki / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

A szerdai árakban visszaköszön, ami hetek óta nyomasztja a magyar benzinkutakat és így a fogyasztókat is: meddig tart ki, hogy megállt az idő fölöttük?Lapunk többször írt arról, hogy most már hosszabb ideje különös trend figyelhető meg. A helyzet furcsaságát az adja, hogy miközben

  • a nemzetközi olajpiacon továbbra is magas szinten mozognak az árak,
  • a Brent hordónkénti jegyzésára jelenleg 103 dollár fölé emelkedett (amit elsősorban a közel-keleti konfliktus és az olajellátással kapcsolatos bizonytalanságok tartanak magas szinten),
  • Amerika dízelexport-tilalommal fenyeget,
  • az orosz finomítói kapacitások kiestek, ezzel gázolajhiányt eredményezve,

azek az extrém kockázatok nem, vagy csak alig jelentek meg a hazai kiskereskedelmi átlagárakban.

A minden bizonnyal mesterségesen, esetleges politikai nyomásra kialakult folyamat hetek óta tart, és ma is bekövetkezett.

Ebben a pillanatban bejelentették az új üzemanyagárakat Magyarországon

Merthogy a Holtankoljak.hu jelzése szerint szerdán sem változtak a hazai üzemanyagárak, így a 95-ös benzin és a gázolaj országos átlagára továbbra is 636, illetve 709 forint literenként. Ezzel pedig feltűnően hosszú ideje változatlan szinten alakulnak a hazai átlagárak.

Pedig, ahogy említettük, a nemzetközi olajpiacon közben jelentős mozgás tapasztalható. A Brent ára most éppen a 107 dollár feletti szintekről kedden több mint 2 százalékkal esett vissza, szerdán pedig 103 dollár körül alakult. Az olajár csökkenésében szerepet játszik, hogy a közel-keleti olajexport részben helyreállt, ugyanakkor a térségben továbbra is fennállnak az ellátással kapcsolatos kockázatok.

De a világpiaci mozgások ellenére a hazai kiskereskedelmi árak egyelőre nem változtak, így szeptember utolsó napján is ugyanazokkal az átlagárakkal találkozhatnak az autósok. A hónap utolsó napján az országos átlagárak tehát a következők:

  • 95-ös benzin: 636 Ft/liter,
  • gázolaj: 709 Ft/liter.

A két üzemanyag között így már 73 forintos különbség alakult ki, a június végén kivezetett védett árak pedig 40, illetve csaknem 100 forinttal voltak alacsonyabbak.

Rosszat sejt most már mindenki az üzemanyagpiacon

Megállapítható viszont az is, hogy a magyarországi árak valamilyen különös folyamat végeredményeként alatta vannak a régiós és az európai átlagáraknak.

Egyedül Szlovákia és Szlovénia tud részben alacsonyabb árat felmutatni a benzinnél és a dízelnél, de a térségben minden más országban drágábban lehet tankolni. Ez szakértői források szerint egyáltalán nem normál piaci működés eredménye, hanem

mintha egy láthatatlan kéz titkos védett árat alkalmazna a magyarországi benzinkutakon.

Merthogy amennyiben a nemzetközi tényezők egy az egyben érvényesülnének a hazai töltőállomásokon, úgy a gázolaj átlagára már inkább a 800, a benziné pedig a 700 forinthoz húzna.

A fogyasztó – az egyébként így is drága üzemanyag ellenére is – örülhet, viszont főképp a kisbenzinkutak már kevésbé. Nekik ugyanis ez a furcsa mechanizmus azt eredményezi, hogy nem tudják érvényesíteni a valós árakat a töltőállomásaikon.

A nagy hálózatok ezt képesek kezelni, főképp a finomítói kapacitásaik miatt, hiszen brutális árrésük van, különösen a gázolaj esetében. De a kicsiknél, akik csak vásárolják és eladják az üzemanyagot, ez a marzs nincs jelen. Így őket folyamatos veszteség éri. Nem hiába vonultak ki a Kossuth térre.

Az igazi kérdés, hogy meddig tart ki ez a különös helyzet és a láthatatlan védett ár Magyarországon, azaz meddig tartják befagyasztva a döntéshozók 636 forintnál a benzint és 709-nél a dízelt.

Ugyanis, ha egyszercsak megszűnik ez a mesterséges árazás és teljes egészében érvényesülnek a piaci folyamatok, gyors tempóban mehet végbe látványos drágulás a magyarországi üzemanyagoknál. 

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szeptember
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