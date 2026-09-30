Ebben a pillanatban bejelentették az új üzemanyagárakat Magyarországon: nagyon rosszat sejt most már mindenki – így fordul rá az októberre a benzin és a dízel

Kihirdették az utolsó szeptemberi üzemanyagárat Magyarországon, ezzel búcsúzik az ősz első hónapja és fordul rá az üzemanyagpiac holnaptól az októberre.

Ebben a pillanatban bejelentették az új üzemanyagárakat Magyarországon: nagyon rosszat sejt most már mindenki / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

A szerdai árakban visszaköszön, ami hetek óta nyomasztja a magyar benzinkutakat és így a fogyasztókat is: meddig tart ki, hogy megállt az idő fölöttük?Lapunk többször írt arról, hogy most már hosszabb ideje különös trend figyelhető meg. A helyzet furcsaságát az adja, hogy miközben

a nemzetközi olajpiacon továbbra is magas szinten mozognak az árak,

a Brent hordónkénti jegyzésára jelenleg 103 dollár fölé emelkedett (amit elsősorban a közel-keleti konfliktus és az olajellátással kapcsolatos bizonytalanságok tartanak magas szinten),

Amerika dízelexport-tilalommal fenyeget,

az orosz finomítói kapacitások kiestek, ezzel gázolajhiányt eredményezve,

azek az extrém kockázatok nem, vagy csak alig jelentek meg a hazai kiskereskedelmi átlagárakban.

A minden bizonnyal mesterségesen, esetleges politikai nyomásra kialakult folyamat hetek óta tart, és ma is bekövetkezett.

Ebben a pillanatban bejelentették az új üzemanyagárakat Magyarországon

Merthogy a Holtankoljak.hu jelzése szerint szerdán sem változtak a hazai üzemanyagárak, így a 95-ös benzin és a gázolaj országos átlagára továbbra is 636, illetve 709 forint literenként. Ezzel pedig feltűnően hosszú ideje változatlan szinten alakulnak a hazai átlagárak.

Pedig, ahogy említettük, a nemzetközi olajpiacon közben jelentős mozgás tapasztalható. A Brent ára most éppen a 107 dollár feletti szintekről kedden több mint 2 százalékkal esett vissza, szerdán pedig 103 dollár körül alakult. Az olajár csökkenésében szerepet játszik, hogy a közel-keleti olajexport részben helyreállt, ugyanakkor a térségben továbbra is fennállnak az ellátással kapcsolatos kockázatok.

De a világpiaci mozgások ellenére a hazai kiskereskedelmi árak egyelőre nem változtak, így szeptember utolsó napján is ugyanazokkal az átlagárakkal találkozhatnak az autósok. A hónap utolsó napján az országos átlagárak tehát a következők:

95-ös benzin: 636 Ft/liter,

gázolaj: 709 Ft/liter.

A két üzemanyag között így már 73 forintos különbség alakult ki, a június végén kivezetett védett árak pedig 40, illetve csaknem 100 forinttal voltak alacsonyabbak.