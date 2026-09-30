Ebben a pillanatban bejelentették az új üzemanyagárakat Magyarországon: nagyon rosszat sejt most már mindenki – így fordul rá az októberre a benzin és a dízel
Kihirdették az utolsó szeptemberi üzemanyagárat Magyarországon, ezzel búcsúzik az ősz első hónapja és fordul rá az üzemanyagpiac holnaptól az októberre.
A szerdai árakban visszaköszön, ami hetek óta nyomasztja a magyar benzinkutakat és így a fogyasztókat is: meddig tart ki, hogy megállt az idő fölöttük?Lapunk többször írt arról, hogy most már hosszabb ideje különös trend figyelhető meg. A helyzet furcsaságát az adja, hogy miközben
- a nemzetközi olajpiacon továbbra is magas szinten mozognak az árak,
- a Brent hordónkénti jegyzésára jelenleg 103 dollár fölé emelkedett (amit elsősorban a közel-keleti konfliktus és az olajellátással kapcsolatos bizonytalanságok tartanak magas szinten),
- Amerika dízelexport-tilalommal fenyeget,
- az orosz finomítói kapacitások kiestek, ezzel gázolajhiányt eredményezve,
azek az extrém kockázatok nem, vagy csak alig jelentek meg a hazai kiskereskedelmi átlagárakban.
A minden bizonnyal mesterségesen, esetleges politikai nyomásra kialakult folyamat hetek óta tart, és ma is bekövetkezett.
Ebben a pillanatban bejelentették az új üzemanyagárakat Magyarországon
Merthogy a Holtankoljak.hu jelzése szerint szerdán sem változtak a hazai üzemanyagárak, így a 95-ös benzin és a gázolaj országos átlagára továbbra is 636, illetve 709 forint literenként. Ezzel pedig feltűnően hosszú ideje változatlan szinten alakulnak a hazai átlagárak.
Pedig, ahogy említettük, a nemzetközi olajpiacon közben jelentős mozgás tapasztalható. A Brent ára most éppen a 107 dollár feletti szintekről kedden több mint 2 százalékkal esett vissza, szerdán pedig 103 dollár körül alakult. Az olajár csökkenésében szerepet játszik, hogy a közel-keleti olajexport részben helyreállt, ugyanakkor a térségben továbbra is fennállnak az ellátással kapcsolatos kockázatok.
De a világpiaci mozgások ellenére a hazai kiskereskedelmi árak egyelőre nem változtak, így szeptember utolsó napján is ugyanazokkal az átlagárakkal találkozhatnak az autósok. A hónap utolsó napján az országos átlagárak tehát a következők:
- 95-ös benzin: 636 Ft/liter,
- gázolaj: 709 Ft/liter.
A két üzemanyag között így már 73 forintos különbség alakult ki, a június végén kivezetett védett árak pedig 40, illetve csaknem 100 forinttal voltak alacsonyabbak.
Rosszat sejt most már mindenki az üzemanyagpiacon
Megállapítható viszont az is, hogy a magyarországi árak valamilyen különös folyamat végeredményeként alatta vannak a régiós és az európai átlagáraknak.
Egyedül Szlovákia és Szlovénia tud részben alacsonyabb árat felmutatni a benzinnél és a dízelnél, de a térségben minden más országban drágábban lehet tankolni. Ez szakértői források szerint egyáltalán nem normál piaci működés eredménye, hanem
mintha egy láthatatlan kéz titkos védett árat alkalmazna a magyarországi benzinkutakon.
Merthogy amennyiben a nemzetközi tényezők egy az egyben érvényesülnének a hazai töltőállomásokon, úgy a gázolaj átlagára már inkább a 800, a benziné pedig a 700 forinthoz húzna.
A fogyasztó – az egyébként így is drága üzemanyag ellenére is – örülhet, viszont főképp a kisbenzinkutak már kevésbé. Nekik ugyanis ez a furcsa mechanizmus azt eredményezi, hogy nem tudják érvényesíteni a valós árakat a töltőállomásaikon.
A nagy hálózatok ezt képesek kezelni, főképp a finomítói kapacitásaik miatt, hiszen brutális árrésük van, különösen a gázolaj esetében. De a kicsiknél, akik csak vásárolják és eladják az üzemanyagot, ez a marzs nincs jelen. Így őket folyamatos veszteség éri. Nem hiába vonultak ki a Kossuth térre.
Az igazi kérdés, hogy meddig tart ki ez a különös helyzet és a láthatatlan védett ár Magyarországon, azaz meddig tartják befagyasztva a döntéshozók 636 forintnál a benzint és 709-nél a dízelt.
Ugyanis, ha egyszercsak megszűnik ez a mesterséges árazás és teljes egészében érvényesülnek a piaci folyamatok, gyors tempóban mehet végbe látványos drágulás a magyarországi üzemanyagoknál.