Kihirdették az új üzemanyagárakat Magyarországon, nehéz már mit mondani rá: senki nem érti, mi történt a benzinnel és a dízellel – ennyiért lehet tankolni kedden a kutakon

Kedden is közzétették, hogyan alakultak az üzemanyagárak Magyarországon a hétfői országos átlagárakhoz képest. A hetek óta tartó különös trend folytatódott és ez immáron meglepetést sem okoz.

Kihirdették az új üzemanyagárakat Magyarországon, nehéz már mit mondani rá / Fotó: Pazargic Liviu / Shutterstock

A helyzet furcsaságát az adja, hogy miközben

a nemzetközi olajpiacon továbbra is magas szinten mozognak az árak,

a Brent hordónkénti jegyzésára ismét 107 dollár fölé emelkedett (amit elsősorban a közel-keleti konfliktus és az olajellátással kapcsolatos bizonytalanságok tartanak magas szinten),

Amerika dízelexport-tilalommal fenyeget,

az orosz finomítói kapacitások kiestek, ezzel gázolajhiányt eredményezve,

azek az extrém kockázatok nem, vagy csak alig jelentek meg a hazai kiskereskedelmi átlagárakban.

A minden bizonnyal mesterségesen, esetleges politikai nyomásra kialakult folyamat hetek óta tart, és kedden is bekövetkezett.

Kihirdették az új üzemanyagárakat Magyarországon, nehéz már mit mondani rá

Ugyanis továbbra sem változtak a hazai üzemanyagárak a hétfői országos átlagokhoz képest.

A Holtankoljak.hu jelzése szerint a 95-ös benzin és a gázolaj ára is változatlan maradt, így továbbra is 636, illetve 709 forintos átlagárakkal találkozhatnak az autósok. A két üzemanyag között így már 73 forintos különbség alakult ki, a június végén kivezetett védett árak pedig 40, illetve csaknem 100 forinttal voltak alacsonyabbak.

Megállapítható viszont az is, hogy a magyarországi árak valamilyen különös folyamat végeredményeként alatta vannak a régiós és az európai átlagáraknak.

Egyedül Szlovákia és Szlovénia tud részben alacsonyabb árat felmutatni a benzinnél és a dízelnél, de a térségben minden más országban drágábban lehet tankolni. Ez szakértői források szerint egyáltalán nem normál piaci működés eredménye, hanem

mintha egy láthatatlan kéz titkos védett árat alkalmazna a magyarországi benzinkutakon.

Merthogy amennyiben a nemzetközi tényezők egy az egyben érvényesülnének a hazai töltőállomásokon, úgy a gázolaj átlagára már inkább a 800, a benziné pedig a 700 forinthoz húzna.

A fogyasztó – az egyébként így is drága üzemanyag ellenére is – örülhet, viszont főképp a kisbenzinkutak már kevésbé. Nekik ugyanis ez a furcsa mechanizmus azt eredményezi, hogy nem tudják érvényesíteni a valós árakat a töltőállomásaikon.