Kihirdették az új üzemanyagárakat Magyarországon, nehéz már mit mondani rá: senki nem érti, mi történt a benzinnel és a dízellel – ennyiért lehet tankolni kedden a kutakon
Kedden is közzétették, hogyan alakultak az üzemanyagárak Magyarországon a hétfői országos átlagárakhoz képest. A hetek óta tartó különös trend folytatódott és ez immáron meglepetést sem okoz.
A helyzet furcsaságát az adja, hogy miközben
- a nemzetközi olajpiacon továbbra is magas szinten mozognak az árak,
- a Brent hordónkénti jegyzésára ismét 107 dollár fölé emelkedett (amit elsősorban a közel-keleti konfliktus és az olajellátással kapcsolatos bizonytalanságok tartanak magas szinten),
- Amerika dízelexport-tilalommal fenyeget,
- az orosz finomítói kapacitások kiestek, ezzel gázolajhiányt eredményezve,
azek az extrém kockázatok nem, vagy csak alig jelentek meg a hazai kiskereskedelmi átlagárakban.
A minden bizonnyal mesterségesen, esetleges politikai nyomásra kialakult folyamat hetek óta tart, és kedden is bekövetkezett.
Kihirdették az új üzemanyagárakat Magyarországon, nehéz már mit mondani rá
Ugyanis továbbra sem változtak a hazai üzemanyagárak a hétfői országos átlagokhoz képest.
A Holtankoljak.hu jelzése szerint a 95-ös benzin és a gázolaj ára is változatlan maradt, így továbbra is 636, illetve 709 forintos átlagárakkal találkozhatnak az autósok. A két üzemanyag között így már 73 forintos különbség alakult ki, a június végén kivezetett védett árak pedig 40, illetve csaknem 100 forinttal voltak alacsonyabbak.
Megállapítható viszont az is, hogy a magyarországi árak valamilyen különös folyamat végeredményeként alatta vannak a régiós és az európai átlagáraknak.
Egyedül Szlovákia és Szlovénia tud részben alacsonyabb árat felmutatni a benzinnél és a dízelnél, de a térségben minden más országban drágábban lehet tankolni. Ez szakértői források szerint egyáltalán nem normál piaci működés eredménye, hanem
mintha egy láthatatlan kéz titkos védett árat alkalmazna a magyarországi benzinkutakon.
Merthogy amennyiben a nemzetközi tényezők egy az egyben érvényesülnének a hazai töltőállomásokon, úgy a gázolaj átlagára már inkább a 800, a benziné pedig a 700 forinthoz húzna.
A fogyasztó – az egyébként így is drága üzemanyag ellenére is – örülhet, viszont főképp a kisbenzinkutak már kevésbé. Nekik ugyanis ez a furcsa mechanizmus azt eredményezi, hogy nem tudják érvényesíteni a valós árakat a töltőállomásaikon.
A nagy hálózatok ezt képesek kezelni, főképp a finomítói kapacitásaik miatt, hiszen brutális árrésük van, különösen a gázolaj esetében. De a kicsiknél, akik csak vásárolják és eladják az üzemanyagot, ez a marzs nincs jelen. Így őket folyamatos veszteség éri. Nem hiába vonultak ki a Kossuth térre.
Most fog az autósok utolsó reménye is elveszni: újra áttörte a kritikus szintet az olaj ára
Közben már a második egymást követő kereskedési napján emelkedik az olaj ára. A Reuters keddi beszámolója szerint a Brent határidős jegyzése magyar idő szerint kora reggel 1,49 dollárral, 1,4 százalékkal 106,77 dollárra emelkedett hordónként. Az amerikai WTI 1,5 százalékos drágulás után 93,94 dolláron állt. Mindkét olajfajta közel egy dollárral drágult már az előző kereskedési napon is, így a benzin ára is emelkedhet a hazai kutakon.
A piac továbbra is elsősorban a közel-keleti konfliktusra figyel. Bár a térségből érkező olaj mennyisége növekedett, az Amerikai Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus, illetve a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság továbbra is komoly kockázatot jelent a világpiaci kínálatra.