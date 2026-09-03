Ez már nagyon fáj: kétszámjegyű emelkedés a magyar kutakon a dízel átlagárában, a benzin a sarkában lohol – brutális csütörtök köszöntött be

A Holtankoljak.hu aktuális árazási adatai alapján mindkét üzemanyagtípus országos átlagára emelkedett a tegnapihoz képest. A 95-ös benzin átlagára 7 forinttal, míg a gázolajé 10 forinttal nőtt.

Üzemanyagár: újabb drágulás érte el a magyar töltőállomásokat

Fotó: Hans Lucas via AFP

Gyeplő nélkül száguldanak az üzemanyagárak

Szeptember 3-án az országos átlagárak így alakulnak:

95-ös benzin: 609 Ft/liter

Gázolaj: 688 Ft/liter

A szeptember 3-án regisztrált áremelkedés beleillik az elmúlt napok-hetek főként az emelkedésről szóló trenjébe.

Az iráni eszkaláció tovább rángatja az olajárakat

Három napos erőteljes emelkedés után stabilizálódott csütörtökön az olajpiac. Mint friss összeállításunkban megírtuk, az árak emelkedését elsősorban az Egyesült Államok és Irán közötti újabb ütésváltások okozták, ám később a piacot megnyugtatta, hogy Donald Trump amerikai elnök szerint az amerikai légicsapások várhatóan rövid ideig tartanak.

Bár Trump jelezte, hogy szükség esetén újabb támadásokra is készek, nyilatkozata enyhítette a befektetők félelmét a tartós ellátási zavaroktól.

Az északi-tengeri Brent nyersolaj ára szerdán hordónként 95 dollár fölé emelkedett, míg az amerikai WTI 91 dollár körül mozgott, ahonnan csütörtökre a Brent jegyzése 95 dollár alá, míg a WTI-é 90,4 dollárra mérséklődött.

Egyelőre azonban a kiskereskedelem még az eszkalációt árazza, az egyébként nagyon törékeny megnyugvás hatásai a most látott üzemanyagárakban még nem jelennek meg.

Az előző három kereskedési nap során a Brent több mint 8 százalékkal drágult, ami jól mutatja, hogy a közel-keleti geopolitikai kockázatok továbbra is jelentős felhajtóerőt jelentenek a piacon.