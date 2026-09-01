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benzin
gázolaj
árak
változás

Ezt egyetlen autós sem tudja elkerülni: drágult a benzin és a gázolaj – mutatjuk a mai átlagárakat az új rendszerben

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Emelkedtek az országos átlagos üzemanyagárak a múlt hét második feléhez képest. A benzin literenkénti ára 4, a gázolajé 1 forinttal nőtt, miközben továbbra sem lehet a korábbi módon előre jelezni a következő napi üzemanyagár-változásokat.
VG
2026.09.01, 10:33

A mai árazás a Holtankoljak.hu információi alapján a 95-ös benzin országos átlagára 602 forint literenként, míg a gázolajé 678 forint. A múlt hét második feléhez képest ez a benzin esetében 4, a dízelnél pedig 1 forintos emelkedést jelent. Azaz az üzemanyagok drágultak szeptember első napján.

benzinkút üzemanyag üzemanyagár extraprofitadó
Szeptember 1-jén emelkedtek az üzemanyagárak (illusztráció)
Fotó: NurPhoto via AFP

Megváltozott az üzemanyagok árváltozásainak követési rendszere

Az autósok számára ugyanakkor az árak mellett az is fontos változás, hogy augusztus 31-től a Holtankoljak.hu már nem közli a korábban naponta nyilvánosságra hozott nagykereskedelmi árdöntéseket. Mint ebben a cikkünkben bemutattuk, ez a változás azért lényeges, mert ezekből korábban viszonylag jól lehetett következtetni arra, hogy a következő napon hogyan változhatnak a kutakon érvényes kiskereskedelmi árak.

A változás tudatos döntés eredménye. A portál indoklása szerint a nagykereskedelmi és a kiskereskedelmi üzemanyagárak mozgása az utóbbi időszakban elvált egymástól, ezért a forintban meghatározott nagykereskedelmi árak közlését megszüntették.

A korábbi gyakorlat helyett az oldal mostantól az aznapi tényleges kiskereskedelmi átlagárakat közli. 

Nehezebb előre látni a másnapi benzinárat

A változás ugyanakkor megnehezíti az autósok számára a következő napi árak előrejelzését. Bár valóban előfordulhat, hogy a nagykereskedelmi árak változása nem jelenik meg azonnal és teljes mértékben a kutak kiskereskedelmi áraiban, a korábbi adatokból mégis fontos támpontot lehetett szerezni a másnapi árváltozásokhoz.

A nagykereskedelmi árak alakulása továbbra is kulcsfontosságú az üzemanyagpiacon, hiszen a beszerzési költségek változása hosszabb távon a fogyasztói árakban is megjelenik. 

Most azonban a nyilvánosan elérhető információk alapján kevésbé lehet pontosan megjósolni, hogy egy adott napon merre mozdulnak majd az árak.

A mostani adatok alapján mindenesetre 602 forintos benzin- és 678 forintos gázolaj-átlagárral indult a szeptember.

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