Ezt egyetlen autós sem tudja elkerülni: drágult a benzin és a gázolaj – mutatjuk a mai átlagárakat az új rendszerben

A mai árazás a Holtankoljak.hu információi alapján a 95-ös benzin országos átlagára 602 forint literenként, míg a gázolajé 678 forint. A múlt hét második feléhez képest ez a benzin esetében 4, a dízelnél pedig 1 forintos emelkedést jelent. Azaz az üzemanyagok drágultak szeptember első napján.

Szeptember 1-jén emelkedtek az üzemanyagárak (illusztráció)

Fotó: NurPhoto via AFP

Megváltozott az üzemanyagok árváltozásainak követési rendszere

Az autósok számára ugyanakkor az árak mellett az is fontos változás, hogy augusztus 31-től a Holtankoljak.hu már nem közli a korábban naponta nyilvánosságra hozott nagykereskedelmi árdöntéseket. Mint ebben a cikkünkben bemutattuk, ez a változás azért lényeges, mert ezekből korábban viszonylag jól lehetett következtetni arra, hogy a következő napon hogyan változhatnak a kutakon érvényes kiskereskedelmi árak.

A változás tudatos döntés eredménye. A portál indoklása szerint a nagykereskedelmi és a kiskereskedelmi üzemanyagárak mozgása az utóbbi időszakban elvált egymástól, ezért a forintban meghatározott nagykereskedelmi árak közlését megszüntették.

A korábbi gyakorlat helyett az oldal mostantól az aznapi tényleges kiskereskedelmi átlagárakat közli.

Nehezebb előre látni a másnapi benzinárat

A változás ugyanakkor megnehezíti az autósok számára a következő napi árak előrejelzését. Bár valóban előfordulhat, hogy a nagykereskedelmi árak változása nem jelenik meg azonnal és teljes mértékben a kutak kiskereskedelmi áraiban, a korábbi adatokból mégis fontos támpontot lehetett szerezni a másnapi árváltozásokhoz.

A nagykereskedelmi árak alakulása továbbra is kulcsfontosságú az üzemanyagpiacon, hiszen a beszerzési költségek változása hosszabb távon a fogyasztói árakban is megjelenik.

Most azonban a nyilvánosan elérhető információk alapján kevésbé lehet pontosan megjósolni, hogy egy adott napon merre mozdulnak majd az árak.

A mostani adatok alapján mindenesetre 602 forintos benzin- és 678 forintos gázolaj-átlagárral indult a szeptember.