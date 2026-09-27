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Az üzemanyag ára: megvan, mi várható hétfőtől – kössük be az öveket

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Több tényezős a képlet, de lassan kirajzolódik az irány. A közel-keleti helyzet és az olajkartell politikája mellett a dollár-forint devizapár mozgása is meghatározó lehet a hazai üzemanyagpiacra.
Murányi Ernő
2026.09.27, 19:00

Jóllehet a globális olajpiac az elmúlt napokban megnyugodott, a háttérben továbbra is komoly strukturális feszültségek húzódnak. A Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) szombaton publikált jelentése rámutat, hogy a globális olajtartalékok jelentős mértékben apadtak az elmúlt hónapokban a csökkenő közel-keleti tankerforgalom miatt, ami korlátozza a jövő héten az üzemanyagárak csökkenését is.

üzemanyag Greenpeace Protest in the Port of Hamburg
A Greenpeace is tiltakozott Hamburgban a magas üzemanyagárak ellen / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Némi nyugalom várható a globális olajpiacon

A Trading Economics és a határidős piacok adatai alapján a WTI nyersolaj a 92 dolláros, míg a Brent a 104 dolláros hordónkénti szint közelében kezdheti a hetet. Ha a hét eleji gazdasági mutatók (például a beszerzési menedzser indexek) nem mutatnak váratlan élénkülést, az árak enyhe csökkenése folytatódhat.

A befektetők a közel-keleti helyzet mellett eközben árgus szemmel figyelik a nagyhatalmak gazdasági adatait és egymás közti, az olajpiacot is befolyásoló súrlódásaikat. Az amerikai ipari termelés augusztusi megtorpanása például mérsékelte a keresleti oldalt, ami az előttünk álló héten is hűtheti a piacot. 

Mivel azonban az olaj kereskedelme dollárban zajlik, nyilvánvalóan a zöldhasú kurzusa is meghatározó tényező. Ha tehát a dollár stabil marad vagy ehhez a héthez hasonlóan továbbra is erősödik, az OPEC+ olajkartell csak óvatos kínálatkorlátozással tarthatja egyensúlyban a Brent árát a 100-104 dolláros sávban, megakadályozva mind a drasztikus áresést, mind az újabb árcsúcsok kialakulását.

Piaci források szerint ugyanakkor a kartell a negyedik negyedévre szüneteltetheti a kitermelés tervezett növelését.

 A csoportnak előbb fel kell mérnie a tagországok valós kapacitásait a 2027-es bázisok meghatározásához, így a jövő héten sem várható, hogy váratlanul nagy mennyiségű olajat zúdítanának a piacra. Emellett a túltermelő tagállamoknak (például Oroszország és Irak) szigorú kompenzációs terveket kell végrehajtaniuk a fegyelem fenntartása érdekében.

Ne dőljünk hátra, pillanatok alatt változhat a helyzet

Hátra semmiképpen ne dőljünk, az olaj és az üzemanyagok piacain most nagyon gyorsan átalakulhat a helyzet egyik pillanatról a másikra.

A jövő héten az olajárak emelkedését leginkább az válthatná ki, 

  • ha ismét romlana a hajóforgalom helyzete a Hormuzi-szorosban, 
  • támadás érné a szaúdi infrastruktúrát, 
  • vagy tovább romlanának az amerikai–iráni diplomáciai kapcsolatok.

Egyik sem zárható ki. 

A Bank of America néhány napja egyenesen arra figyelmeztetett, hogy rossz forgatókönyv esetén a Brent ára hordónként akár 150 dollár fölé is emelkedhet. Ez azonban egyelőre egy szélsőséges stresszforgatókönyv, nem az alapforgatókönyv szerinti előrejelzés.

Donald Trump amerikai elnök arra számít, hogy ezen a héten újraindulnak az Iránnal folytatott tárgyalások, annak ellenére, hogy elutasította Teherán legutóbbi javaslatát a Hormuzi-szoros újbóli megnyitásáról. Ezt az Axios írta az elnökkel készített telefoninterjúra hivatkozva – jelenti a Bloomberg.

Trump szerint az Irán által most szorgalmazott megállapodás olyan, amelybe az Egyesült Államok körülbelül egy évvel ezelőtt még beleegyezhetett volna, hozzátéve, hogy Irán túlértékelte a tárgyalási pozícióját – számolt be az Axios.

Irán vasárnap korábban azt közölte, hogy továbbra is várja az Egyesült Államok végleges válaszát a szoros újbóli megnyitására vonatkozó, hét napra szóló javaslatára, valamint az asztalra tett egyéb követeléseire, és nem fog enyhíteni feltételein azután sem, hogy Trump elutasította Teherán legutóbbi tervét.

Idehaza is a stabil üzemanyagárak várhatók a jövő héten

Idehaza alapvetően az üzemanyagárak stabilizálódása, illetve kismértékű csökkenése várható a kutakon – egyelőre. Jelenleg a 95-ös benzin literenkénti átlagára 636 forint, míg a dízelé 709 forint - írja a Hol tankoljak.hu. 

A nemzetközi olajpiacon az elmúlt napokban tapasztalt árcsökkenés és a hazai nagykereskedelmi árak stagnálása miatt a tankolás költségei várhatóan nem emelkednek tovább, és némi kedvező korrekcióra is számítani lehet a korábbi hetek drágulása után.

A hét utolsó napjain a beszállítói árak már nem változtak Magyarországon. Ez a stabilitás jellemzően 2-3 napos csúszással jelenik meg a kiskereskedelmi árakban, ami szintén a jövő heti árak rögzülését vagy mérsékelt csökkenését vetíti előre.

A forint dollárhoz viszonyított árfolyama azonban továbbra is kulcskérdés marad. Az újabb áremelkedés elkerüléséhez az is szükséges, hogy a hazai fizetőeszköz ne gyengüljön tovább a zöldhasúval szemben.

 

 

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