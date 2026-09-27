Az üzemanyag ára: megvan, mi várható hétfőtől – kössük be az öveket

Jóllehet a globális olajpiac az elmúlt napokban megnyugodott, a háttérben továbbra is komoly strukturális feszültségek húzódnak. A Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) szombaton publikált jelentése rámutat, hogy a globális olajtartalékok jelentős mértékben apadtak az elmúlt hónapokban a csökkenő közel-keleti tankerforgalom miatt, ami korlátozza a jövő héten az üzemanyagárak csökkenését is.

A Greenpeace is tiltakozott Hamburgban a magas üzemanyagárak ellen / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Némi nyugalom várható a globális olajpiacon

A Trading Economics és a határidős piacok adatai alapján a WTI nyersolaj a 92 dolláros, míg a Brent a 104 dolláros hordónkénti szint közelében kezdheti a hetet. Ha a hét eleji gazdasági mutatók (például a beszerzési menedzser indexek) nem mutatnak váratlan élénkülést, az árak enyhe csökkenése folytatódhat.

A befektetők a közel-keleti helyzet mellett eközben árgus szemmel figyelik a nagyhatalmak gazdasági adatait és egymás közti, az olajpiacot is befolyásoló súrlódásaikat. Az amerikai ipari termelés augusztusi megtorpanása például mérsékelte a keresleti oldalt, ami az előttünk álló héten is hűtheti a piacot.

Mivel azonban az olaj kereskedelme dollárban zajlik, nyilvánvalóan a zöldhasú kurzusa is meghatározó tényező. Ha tehát a dollár stabil marad vagy ehhez a héthez hasonlóan továbbra is erősödik, az OPEC+ olajkartell csak óvatos kínálatkorlátozással tarthatja egyensúlyban a Brent árát a 100-104 dolláros sávban, megakadályozva mind a drasztikus áresést, mind az újabb árcsúcsok kialakulását.

Piaci források szerint ugyanakkor a kartell a negyedik negyedévre szüneteltetheti a kitermelés tervezett növelését.

A csoportnak előbb fel kell mérnie a tagországok valós kapacitásait a 2027-es bázisok meghatározásához, így a jövő héten sem várható, hogy váratlanul nagy mennyiségű olajat zúdítanának a piacra. Emellett a túltermelő tagállamoknak (például Oroszország és Irak) szigorú kompenzációs terveket kell végrehajtaniuk a fegyelem fenntartása érdekében.

Ne dőljünk hátra, pillanatok alatt változhat a helyzet

Hátra semmiképpen ne dőljünk, az olaj és az üzemanyagok piacain most nagyon gyorsan átalakulhat a helyzet egyik pillanatról a másikra.