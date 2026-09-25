Vagyonadó 2026: kiszivárgott Kármán András listája, milyen magántulajdon után fizethetnek a magyarok az államnak – meglepő tételek derültek ki, de vannak kivételek

A vagyonadó 2026. talán legnagyobb súlyú átalakítása az adópolitikának. A Tisza már a választási kampányban is központi témává tette, és hamar kiderült, hogy ez a szándék nem holt hamvába a győzelemmel.

Vagyonadó 2026: kiszivárgott Kármán András listája, milyen magántulajdon után fizethetnek a magyarok az államnak / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A Kármán András vezette Pénzügyminisztérium érezhetően a véghajrában tart a vonatkozó jogszabálytervezet megalkotása kapcsán, és rendszeresen kommunikál az elképzeléseiről. Már csak azért is, mert javában készül a 2027-es költségvetés, amelyet október végéig akarnak bemutatni. Ebbe már minden bizonnyal betervezik a vagyonadó bevételeit is.

Legutóbb, pár napja Kövesdy Attila adópolitikáért felelős államtitkár beszélt arról, hogy néhány héten belül megkezdődhet a társadalmi egyeztetés. Elárulta, hogy a kormány egymilliárd forint értékhatár felett 1 százalékos vagyonadót vezetne be, ami nem egyszeri adó lesz, és a lehető legszélesebb körű vagyonelemekre terjed majd ki: így céges részesedésekre, ingatlanokra és ingóságokra, valamint hazai és külföldi vagyonelemekre is.

Megjegyezte, hogy az ingatlanok és a vállalkozások értékének meghatározása összetett feladat, ezért a jogszabály részletes értékelési szabályokat tartalmaz majd. A széles adóalap kialakítását azzal indokolta, hogy ha egyes eszközosztályokat kivonnának az adó hatálya alól, akkor a vagyon ezekbe áramolna.

Az államtitkár ugyanakkor további részleteket nem közölt. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lennének már lefektetve a részletszabályok. Sőt.

A Világgazdaság számos információhoz jutott hozzá a készülő vagyonadóról,

így például azt is pontosan lehet látni, milyen magántulajdonok szerepelnek a listán, amelyek után az érintettek vagyonadót fizethetnek az államkasszába.

De szivárognak értesülések arról is, mekkora bevétellel számol végül a kormányzat, vagy hogy milyen konfliktusok merülhetnek fel a vagyonadó bevezetése után. Ezeket a témákat lapunk a következő időszakban cikksorozatban dolgozza fel.

Ennek első elemét olvashatják most, ami azt tárja fel, mi tartozhat bele a vagyonadó adó alapjába.

Vagyonadó 2026: kiknek kell fizethetnie az államnak?

A Tisza elképzelése szerint az igazságosabb közteherviselés megvalósítása érdekében új, éves vagyonadó bevezetésére van szükség. Ezzel akarja a jövedelem és a fogyasztás mellett a kiemelkedő vagyoni helyzetben élőket külön is bevonni a közteherviselésbe.