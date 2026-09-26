Kínos fordulat: nagyon csúnyán elszámolhatta magát Magyar Péter, Kármán András nem talál 450 milliárd forintot – valami nem stimmel a vagyonadóval, ez még fájhat a költségvetésnek

Sűrű időszaka lehet mostanában Kármán András pénzügyminiszternek: ezekben a hetekben dolgozza ki szaktárca a 2027-es költségvetés tervezetét, a kormány középtávú tervezetét, illetve több, a jövő évi büdzséhez kapcsolódó jogszabályt. Ilyen a vagyonadóról szóló törvénytervezet is, amelyről több információ jutott el lapunkhoz.

Kínos fordulat: nagyon csúnyán elszámolhatta magát Magyar Péter, Kármán András nem talál 450 milliárd forintot – valami nem stimmel a vagyonadóval / Fotó: AFP

Vagyonadó: nagyon csúnyán elszámolhatta magát Magyar Péter

A Tisza-kormány egyik legfontosabb adópolitikai vállalása a vagyonadó bevezetése, már a választási kampányban is a közteherviselés átalakításával és igazságossá tételével lépett fel. Az eredeti elképzelés azóta jelentősen változott: míg 2025 nyarán még az ötmilliárd forintot meghaladó vagyonok megadóztatásáról beszélt a Tisza elnöke, a kampányban már jóval alacsonyabb, egymilliárd forintos értékhatár szerepelt.

A párt végül azzal az ígérettel indult a választáson, hogy az egymilliárd forintot meghaladó vagyonrész után évente 1 százalékos vagyonadót vet ki. A választások után a kormány többször is megerősítette, hogy nem mondott le a tervről. Kármán András pénzügyminiszter parlamenti meghallgatásán májusban azt mondta, a vagyonadónak nemcsak szimbolikus, hanem gyakorlati jelentőséget is tulajdonítanak, így például az adóalapba az ingatlan, a cégrészesedés, az értékpapír és a nagy értékű luxuscikkek is beletartoznának.

Ráadásul a kabinet tervei alapján az új adónemmel már a 2027-es költségvetésben is számolnak, vagyis – ha a parlament elfogadja a jogszabályt – 2027. január 1-jén léphet életbe. Magyar Péter június 11-én a kormányzati sajtótájékoztatón azt mondta, hogy jövőre 300–600 milliárd forint bevétele lehet az államkasszának a vagyonadóból.

Neres és nem neres cégek lobbiznak a törvény ellen, nem véletlenül, 300-600 milliárd forint beszedhető majd – fogalmazott egésze pontosan kormányfő, aki akkor azt ígérte, hogy önbevalláson fog alapulni és azt fogja képviselni, hogy a 2025 végi viszonyok számítsanak majd.

Bár úgy tudjuk, hogy nincs végleges kormányzati döntés az adónemről, a Világgazdasághoz eljutott információk szerint a Pénzügyminisztérium nem számol ekkora költségvetési hatással. Sőt,

a szaktárca mindössze 150–200 milliárd forintos bevételt vár a hazai gazdagok megadóztatásából jövőre.

Ha ez helytálló, az azt jelenti, hogy akár 450 milliárd forinttal is kevesebb folyhat be ebből az adónemből, mint azt eredetileg gondolták a Tiszánál. témában még péntek délután írásban érdeklődtünk a szaktárcánál, de cikkünk megjelenéséig nem érkezett válasz. Ha mégis, arról beszámolunk.