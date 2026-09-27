Ebből oltári balhé lesz: Mészáros Lőrincre lőtt Magyar Péter, Csányi Sándort és Felcsuti Zsoltot találta telibe – most lehet elege a leggazdagabb magyaroknak és a külföldi befektetőknek

Két fontos, adózással kapcsolatos – egyelőre még tervezési fázisban lévő – változtatást is bejelentett országjárása szolnoki állomásán szombaton Magyar Péter kormányfő, akinek a látogatását a város központjában minden évben megtartott Tiszai Hal Napja – Szolnoki Sparhelt Fesztiválhoz időzítették.

Mészáros Lőrincre lőtt Magyar Péter, de Csányi Sándort és Felcsuti Zsoltot találta telibe a vagyonadóval / Fotó: AFP

A miniszterelnök a Tisza partján fekvő városban árult el egyrészt több fontos részletet

a kata adózás tervezett reformjáról, amely egyrészt az adónem kiterjesztésére irányulna. A kormányfő szerint akár százezernél is több adózó csatlakozhatna a katások táborához, ám kérdés, hogy az érintettek ezt a megoldást választják-e, hiszen másfelől Magyar Péter arról is beszélt, hogy a kata után fizetendő havi adót ugyanakkor fel kell emelni. Másrészt a vagyonadóról, ami bár jóval kevesebb magyar embert érintene a 140-150 ezer fős kisadózói körnél, a hatása mégis súlyos lehet. A bevezetendő vagyonadóról az hangzott el, hogy az eddig tervezetthez képest jóval szigorúbb lehet. Erre szintén kitért Szolnokon Magyar Péter.

Utóbbi kapcsán érdemes idézni, mit mondott szó szerint.

Mészáros Lőrincre lőnek, Csányi Sándort és Felcsuti Zsoltot találják telibe a vagyonadóval

A tegnapi napon egy újabb támadást indította az egyébként már csak vergődő propaganda. Megkezdték most éppen a vagyonadó támadását is. Én értem, hogy fáj, kedves elvtársak, hogy a milliárdosok, százmilliárdosok, ezermilliárdosok fognak adót fizetni. De segítek a propagandának, mert úgy tűnik, hogy nem értik. A Tisza a valódi, leírt 220 oldalas tervét és vállalását hajtja végre, ebben szerepel a vagyonadó, méghozzá részletesen.

Megelőlegezve a részletes bejelentést – ezt meghagyom majd a pénzügyminiszter úrnak, hogy neki is jusson valami –, annyit azért elmondhatok, hogy a vagyonadó az egyik legfontosabb és legtámogatottabb vállalásunk volt. A fideszesek is támogatják, csak szeretném jelezni az elvtársaknak. Január 1-től pedig jön a valóságban. 2027. január 1-től lesz vagyonadó, és az a jó hírem van – itt Várkonyi Andrea segítségét kérem, hogy majd segítsen elmagyarázni a szerelmetes urának –, hogy szigorúbb feltételek mellett fogjuk bevezetni, mint azt vállaltuk.

És lehet, hogy egy bizonyos összeghatár fölött, mondjuk 500 milliárd fölött nem is 1 százalék lesz a befizetendő vagyonadó, hanem több. Ezt tudom mondani egyelőre.

– közölte a miniszterelnök. Ez azért is okozott meglepetést, mert soha nem volt szó olyan adórendszerről, amit most mellékesen bejelentett. Miközben a Pénzügyminisztérium előszeretettel nevezi a gazdaságpolitika fő értékének a kiszámíthatóságot és a jogbiztonságot, Magyar Péter a semmiből hirdetett ki adóemelést és a vagyonadó sávos bevezetését.