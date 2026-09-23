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vagyonosodási vizsgálat
nav
adó

Megvan a pontos szám: ennyien fizethetnek vagyonadót Magyarországon, 50 kiképzett NAV-ellenőrt állítanak rájuk – milliárdokba fog kerülni a költségvetésnek

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a politikusok és hozzátartozóik vagyonosodási vizsgálatáról szóló törvényjavaslatot. A tervezet alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egyedi kockázatelemzéssel ellenőrzi majd, hogy a képviselők, miniszterek és államtitkárok vagyongyarapodása összhangban áll-e az adózott jövedelmükkel. A jogszabály a becslések szerint akár 5000 személyt is érinthet, a visszaélések kiszűrésére pedig a NAV 5 millió forintos adóhiány felett nyilvános listát vezet majd.
VG
2026.09.23, 08:20

Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a vagyonosodási vizsgálatról szóló törvényjavaslatot. A kormany.hu oldalon közzétett tervezet szerint a törvény célja annak biztosítása, hogy az országgyűlési képviselők, a politikai vezetők, a közigazgatási államtitkárok vagyongyarapodása összhangban álljon az adózott jövedelemmel. Fontos, hogy az e pozíciókat betöltő személyek azzal a felelősségtudattal fogadják el tisztségüket, hogy az ő és hozzátartozóik esetleges vagyongyarapodását a hatóságok kiemelt figyelemmel követik – írja a 444.

NAV, vagyonosodási törvényjavaslat
Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a vagyonosodási vizsgálatról szóló törvényjavaslatot/Fotó: NAV /Facebook

A vagyonosodási vizsgálat akár 5000 személyre is kiterjedhet

A tervezet a vizsgálandó politikusok közé sorolja:

  • az országgyűlési képviselőket, 
  • a minisztereket, 
  • az államtitkárokat, 
  • a közigazgatási államtitkárokat, 
  • a kormánybiztosokat, 
  • a miniszterelnöki biztosokat 
  • és a miniszteri biztosokat. 

Közvetlen hozzátartozónak számít a házastárs és az élettárs, valamint a közös háztartásban élő szülő, gyermek és a házastárs gyermeke, ideértve az örökbefogadott és a nevelt gyermeket is. Az eljárás kiterjedhet azokra a személyekre és cégekre, akikre vagy amelyekre az érintett vagyont ruházott át.

A törvényjavaslat alapján a NAV feladata lesz az érintettek és hozzátartozóik körében egyedi kockázatelemzési eljárással feltárni az adózáshoz kapcsolódó anomáliákat. Ehhez a saját adatbázisa mellett bekérhet más állami szervektől, hatóságoktól és külföldi hatóságoktól is adatokat, valamint betekintést kaphat a hozzátartozók nem nyilvános vagyonnyilatkozatába is, amit az Integritás Hatóság kezel.

Mivel a kormány szerint jogos társadalmi érdek, hogy a visszaélésekről a társadalom tudomást szerezhessen, az adóhatóság ezért a dokumentum szerint nyilvános statisztikát készít, és közzétételi listában számol be azokról az esetekről, amelyekben az adóhiány eléri az 5 millió forintot.

A hatásvizsgálat szerint a vagyonosodási vizsgálat akár 5000 személyre is kiterjedhet, a költsége pedig négy év alatt 3 milliárd forint. Ezzel összefüggésben új eljárási mechanizmust kell kidolgozni és 50 új adóellenőr felvételére is szükség lesz.

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