Vagyonadó: itt az új gazdaglista, Mészáros Lőrincék ennek nem fognak örülni – már öten a „veszélyzónában", akikre lecsaphatnak Kármán Andrásék
Az idei leggazdagabb magyarok rangsora több szempontból is rendhagyó: ezúttal már nem ötven, hanem száz szereplő vagyonát becsülték meg. A Forbes listáján szereplők együttes vagyona megközelíti a 13 billió forintot, a mezőnybe pedig 32 új név került be.
A lista különösen érdekes a készülő vagyonadó miatt. A Kármán András vezette Pénzügyminisztérium már dolgozik az új adónem részletszabályain, Kövesdy Attila adópolitikáért felelős államtitkár pedig korábban közölte: egymilliárd forintos értékhatár felett 1 százalékos vagyonadó bevezetését tervezik.
Az adó a tervek szerint nem egyszeri lenne, és széles vagyonkört érintene.
Magyar Péter miniszterelnök ráadásul szeptember végén arról beszélt, elképzelhető, hogy 500 milliárd forintos vagyon felett már 1 százaléknál magasabb kulcsot alkalmaznának. Ennek részleteiről még nincs végleges döntés.
A Forbes új számai alapján azonban már most látható, kiket érintene egy ilyen felső sáv.
Mészáros Lőrinc messze átlépte az 500 milliárdos határt
A lista élén továbbra is Mészáros Lőrinc és családja áll. Vagyonukat a Forbes 1785,7 milliárd forintra becsüli, szemben az egy évvel korábbi 1749,1 milliárddal. Érdekeltségeik száma már nagyjából ötszáz, a cégcsoport a bankszektortól az agráriumon és építőiparon át az energetikáig és turizmusig számos területen jelen van.
Ha a kormány valóban bevezet egy 500 milliárd forint feletti magasabb vagyonadókulcsot, a lap becslése alapján Mészáros vagyona több mint háromszorosan haladja meg ezt a határt.
A pontos adókötelezettséget ugyanakkor önmagában a Forbes becsléséből nem lehet kiszámítani. A Világgazdaság korábbi értesülése szerint ugyanis az adó alapjának meghatározásánál külön értékelési szabályokat alkalmazhatnak, és az igazolt tartozások egy része is levonható lehet.
Csányi Sándor is bőven a felső sávban lehet
A második helyen Csányi Sándor áll, akinek vagyonát 649,7 milliárd forintra becsülte a Forbes.
A vagyon jelentős részét nem az OTP, hanem agrárérdekeltségei adják.
A Bonafarm gyengébb teljesítménye miatt becsült vagyona valamelyest csökkent az előző listához képest. Csányi vagyona ezzel nagyjából 150 milliárd forinttal haladja meg az 500 milliárdos szintet.
Felcsuti Zsolt és Veres Tibor sem maradna ki
A harmadik leggazdagabb magyar Felcsuti Zsolt, akinek vagyonát 587,6 milliárd forintra teszi a Forbes. Vagyona elsősorban ipari befektetésekből, gép- és alkatrészgyártásból származik, MPF Holding nevű érdekeltsége pedig szinte teljes egészében külpiacokra termel. Közvetlenül mögötte Veres Tibor következik. A Wallis alapítójának becsült vagyona 567,7 milliárd forint. Érdekeltségei között
- ingatlanpiaci
- és kereskedelmi
befektetések mellett a Praktiker és a Graboplast is megtalálható. Mindketten meghaladják tehát azt az 500 milliárd forintos szintet, amely felett Magyar Péter felvetése szerint az általános 1 százalékosnál magasabb vagyonadó is megjelenhet.
Szíjj László az új belépő az 500 milliárdos klubban
A friss gazdaglista egyik fontos változása Szíjj László előretörése. A Forbes szerint a Duna Aszfalt tulajdonosának vagyona egyetlen év alatt 27,5 százalékkal nőtt, és elérte az 530,6 milliárd forintot. Ezzel már ő is átlépte az 500 milliárdos határt.
Ez azért lényeges, mert néhány nappal korábban – az akkor rendelkezésre álló vagyonbecslések alapján – még négy olyan magyarról lehetett beszélni, akinek vagyona meghaladta ezt az összeget. A friss Forbes-listával azonban ötre nőtt a kör. Az első öt helyezett becsült vagyona együttesen meghaladja a 4,1 billió forintot.
Nem csak az első ötnek kell figyelnie a vagyonadóra
A készülő adó azonban messze nem kizárólag ezt az öt embert érintheti. Az 500 milliárd forintos határ csak egy lehetséges magasabb adókulcs választóvonala, miközben az alapvető vagyonadó tervezett küszöbe egymilliárd forint.
A Forbes százas listáján ennél nagyságrendekkel magasabb a bekerülési küszöb, így a lap által felsorolt milliárdosok becsült vagyona alapján valamennyien jóval az egymilliárdos határ fölött vannak. Ez azonban önmagában még nem jelenti azt, hogy a Forbes által becsült teljes összeg után kellene adót fizetniük: a végleges adóalapot a készülő törvény értékelési, levonási és esetleges mentességi szabályai határozzák majd meg.
Kínos fordulat: nagyon csúnyán elszámolhatta magát Magyar Péter, Kármán András nem talál 450 milliárd forintot – valami nem stimmel a vagyonadóval, ez még fájhat a költségvetésnek
Korántsem ígérkezik akkora sikertörténetnek az 1 milliárd forint fölötti vagyonnal rendelkezők megadóztatása, mint ahogy Magyar Péter a kampányban előrejelezte. A miniszterelnök még pár hete is arról beszélt, hogy 300-600 milliárd forint bevétele lehet a költségvetésnek a vagyonadóból, ugyanakkor a lapunkhoz eljutott információk szerint ennek csak a töredékét várja a Kármán András vezette Pénzügyminisztérium.
Ahogy azt korábban megírtuk, a készülő szabályozás a lehető legszélesebb körben fogná meg a vagyont. Az ingatlanok és céges részesedések mellett többek között gépjárművek, készpénz és számlapénz, értékpapírok és más befektetések, követelések, kriptoeszközök, illetve különböző vagyoni értékű jogok is bekerülhetnek az adóalapba. A tervek szerint a külföldön tartott vagyon sem maradna automatikusan kívül a rendszeren.
A részletszabályok azonban még nem véglegesek. A Pénzügyminisztérium korábbi közlése szerint a jogszabálytervezet társadalmi egyeztetése hamarosan megkezdődhet, és különösen az ingatlanok, illetve vállalkozások értékelésénél lesz szükség részletes szabályokra.