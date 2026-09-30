Vagyonadó: itt az új gazdaglista, Mészáros Lőrincék ennek nem fognak örülni – már öten a „veszélyzónában", akikre lecsaphatnak Kármán Andrásék

Az idei leggazdagabb magyarok rangsora több szempontból is rendhagyó: ezúttal már nem ötven, hanem száz szereplő vagyonát becsülték meg. A Forbes listáján szereplők együttes vagyona megközelíti a 13 billió forintot, a mezőnybe pedig 32 új név került be.

Csányi Sándort is érinti a vagyonadó, Magyar Péter magyarázkodhat / Fotó: AFP

A lista különösen érdekes a készülő vagyonadó miatt. A Kármán András vezette Pénzügyminisztérium már dolgozik az új adónem részletszabályain, Kövesdy Attila adópolitikáért felelős államtitkár pedig korábban közölte: egymilliárd forintos értékhatár felett 1 százalékos vagyonadó bevezetését tervezik.

Az adó a tervek szerint nem egyszeri lenne, és széles vagyonkört érintene.

Magyar Péter miniszterelnök ráadásul szeptember végén arról beszélt, elképzelhető, hogy 500 milliárd forintos vagyon felett már 1 százaléknál magasabb kulcsot alkalmaznának. Ennek részleteiről még nincs végleges döntés.

A Forbes új számai alapján azonban már most látható, kiket érintene egy ilyen felső sáv.

Mészáros Lőrinc messze átlépte az 500 milliárdos határt

A lista élén továbbra is Mészáros Lőrinc és családja áll. Vagyonukat a Forbes 1785,7 milliárd forintra becsüli, szemben az egy évvel korábbi 1749,1 milliárddal. Érdekeltségeik száma már nagyjából ötszáz, a cégcsoport a bankszektortól az agráriumon és építőiparon át az energetikáig és turizmusig számos területen jelen van.

Ha a kormány valóban bevezet egy 500 milliárd forint feletti magasabb vagyonadókulcsot, a lap becslése alapján Mészáros vagyona több mint háromszorosan haladja meg ezt a határt.

A pontos adókötelezettséget ugyanakkor önmagában a Forbes becsléséből nem lehet kiszámítani. A Világgazdaság korábbi értesülése szerint ugyanis az adó alapjának meghatározásánál külön értékelési szabályokat alkalmazhatnak, és az igazolt tartozások egy része is levonható lehet.

Mészáros Lőrinc / Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei hírlap

Csányi Sándor is bőven a felső sávban lehet

A második helyen Csányi Sándor áll, akinek vagyonát 649,7 milliárd forintra becsülte a Forbes.

A vagyon jelentős részét nem az OTP, hanem agrárérdekeltségei adják.

A Bonafarm gyengébb teljesítménye miatt becsült vagyona valamelyest csökkent az előző listához képest. Csányi vagyona ezzel nagyjából 150 milliárd forinttal haladja meg az 500 milliárdos szintet.