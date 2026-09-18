Revizorok és ügyvédek tömege állhat munkába a kormány döntése után: a vagyonosodási vizsgálatok 20 évre visszamenően kutakodnának a családok bankszámláin
A miniszterelnök a pénteki, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján a vagyonosodási vizsgálatok új rendszeréről is beszélt. Magyar Péter bejelentette: véget akarnak vetni annak a gyakorlatnak, hogy valaki 10-20 év politikai szerepvállalás után milliárdos vagyont halmozhasson fel anélkül, hogy annak eredetét érdemben megvizsgálnák. Mint fogalmazott, az emberek azt várták a kormánytól, hogy az ígéreteket valódi intézkedések kövessék.
A vagyonosodási vizsgálat részleteiről is beszámolt Magyar Péter
A NAV nemcsak a jelenlegi politikusokat ellenőrzi, hanem azokat is, akik az elmúlt öt évben politikai tisztséget töltöttek be.
Az ellenőrzés az érintettek hozzátartozóinak vagyoni helyzetére is kiterjed.
A hatóság egyebek mellett az eltitkolt vagyonelemeket, az érintettek életmódját, illetve azt vizsgálja majd, hogy a megszerzett vagyon összhangban áll-e a korábbi jövedelmükkel. A miniszterelnök szerint több olyan, korábban a közszférában dolgozó ember is van, akinél nehezen magyarázható a felhalmozott vagyon és az életvitel színvonala.
- Ahogy korábbi cikkünkben már beszámoltunk róla, a vizsgálatok nem politikai vagy kormányzati utasításra, hanem automatikusan indulnak majd. A hatóság egyebek mellett az eltitkolt vagyonelemeket,
- az érintettek életmódját,
- illetve azt vizsgálja majd, hogy a megszerzett vagyon összhangban áll-e a korábbi jövedelmükkel.
A miniszterelnök szerint több olyan, korábban a közszférában dolgozó ember is van, akinél nehezen magyarázható a felhalmozott vagyon és az életvitel színvonala. Magyar Péter azt is közölte, hogy a vizsgálat mindent feltár:
- ingatlanokat,
- bankszámlákat,
- céges érdekeltségeket,
- biztosításokat,
- befektetéseket,
- eddig elrejteni próbált vagyonelemeket, és összeveti azokat a vagyonnyilatkozatokkal, majd kockázatelemzést készít.
- Az ingatlanvagyon vizsgálatát pedig rendszeres ingatlan-nyilvántartási adatszolgáltatás segíti.
Kármán András arra is rámutatott, hogy szükség esetén pénzügyi intézményektől banktitok, fizetési titok vagy értékpapírtitok körébe tartozó adatokat is bekérhet a NAV.
A revizorállam már az AI-ra épít
A kormány által belengetett tömeges vizsgálatok, ellenőrzések hatalmas erőforrást igényelnek. De mivel továbbra is munkaerőhiánnyal küzd a közigazgatás, kérdés, hogy ki fogja elvégezni a munkát. A hírek szerint az Unger Anna vezette vagyonvisszaszerzési hivatalnál se tolonganak a jelentkezők, de ezt a hivatal nem erősítette meg. Nyilván az AI-eszközök már most is rendelkezésre állnak a NAV nyomozói és revizorai számára, bizonyos kockázatelemzéseket napjainkban is ezekkel végeznek el.
Ekkora volumenű vizsgálódásban végképp elkerülhetetlenné válik, – különösen ha 20 éves időtávlatban akarnak vizsgálódni – hogy a mesterséges intelligenciát igénybe vegyék a kutakodáskor, a vagyonszerzés elbírálásakor.
Mivel a részletszabályok egyelőre nem ismertek, így az sem világos a 20 éves visszamenőleges vizsgálódás miként írhatja felül a jelenlegi elévülést, bizonylatok megőrzésére vonatkozó szabályokat. Mindemellett várhatóan az ügyvédtársadalom számára az elkövetkezendő években komoly piac nyílik, a várható perek tömege sok tapasztalt szakembernek ad majd tartósan munkát.