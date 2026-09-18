Revizorok és ügyvédek tömege állhat munkába a kormány döntése után: a vagyonosodási vizsgálatok 20 évre visszamenően kutakodnának a családok bankszámláin

A miniszterelnök a pénteki, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján a vagyonosodási vizsgálatok új rendszeréről is beszélt. Magyar Péter bejelentette: véget akarnak vetni annak a gyakorlatnak, hogy valaki 10-20 év politikai szerepvállalás után milliárdos vagyont halmozhasson fel anélkül, hogy annak eredetét érdemben megvizsgálnák. Mint fogalmazott, az emberek azt várták a kormánytól, hogy az ígéreteket valódi intézkedések kövessék.

Magyar Péter szerint több olyan, korábban a közszférában dolgozó ember is van, akinél nehezen magyarázható a vagyonosodás/Fotó: NurPhoto via AFP

A vagyonosodási vizsgálat részleteiről is beszámolt Magyar Péter

A NAV nemcsak a jelenlegi politikusokat ellenőrzi, hanem azokat is, akik az elmúlt öt évben politikai tisztséget töltöttek be.

Az ellenőrzés az érintettek hozzátartozóinak vagyoni helyzetére is kiterjed.

A hatóság egyebek mellett az eltitkolt vagyonelemeket, az érintettek életmódját, illetve azt vizsgálja majd, hogy a megszerzett vagyon összhangban áll-e a korábbi jövedelmükkel. A miniszterelnök szerint több olyan, korábban a közszférában dolgozó ember is van, akinél nehezen magyarázható a felhalmozott vagyon és az életvitel színvonala.

Ahogy korábbi cikkünkben már beszámoltunk róla, a vizsgálatok nem politikai vagy kormányzati utasításra, hanem automatikusan indulnak majd. A hatóság egyebek mellett az eltitkolt vagyonelemeket,

az érintettek életmódját,

illetve azt vizsgálja majd, hogy a megszerzett vagyon összhangban áll-e a korábbi jövedelmükkel.

A miniszterelnök szerint több olyan, korábban a közszférában dolgozó ember is van, akinél nehezen magyarázható a felhalmozott vagyon és az életvitel színvonala. Magyar Péter azt is közölte, hogy a vizsgálat mindent feltár:

ingatlanokat,

bankszámlákat,

céges érdekeltségeket,

biztosításokat,

befektetéseket,

eddig elrejteni próbált vagyonelemeket, és összeveti azokat a vagyonnyilatkozatokkal, majd kockázatelemzést készít.

Az ingatlanvagyon vizsgálatát pedig rendszeres ingatlan-nyilvántartási adatszolgáltatás segíti.

Kármán András arra is rámutatott, hogy szükség esetén pénzügyi intézményektől banktitok, fizetési titok vagy értékpapírtitok körébe tartozó adatokat is bekérhet a NAV.

A revizorállam már az AI-ra épít

A kormány által belengetett tömeges vizsgálatok, ellenőrzések hatalmas erőforrást igényelnek. De mivel továbbra is munkaerőhiánnyal küzd a közigazgatás, kérdés, hogy ki fogja elvégezni a munkát. A hírek szerint az Unger Anna vezette vagyonvisszaszerzési hivatalnál se tolonganak a jelentkezők, de ezt a hivatal nem erősítette meg. Nyilván az AI-eszközök már most is rendelkezésre állnak a NAV nyomozói és revizorai számára, bizonyos kockázatelemzéseket napjainkban is ezekkel végeznek el.

Ekkora volumenű vizsgálódásban végképp elkerülhetetlenné válik, – különösen ha 20 éves időtávlatban akarnak vizsgálódni – hogy a mesterséges intelligenciát igénybe vegyék a kutakodáskor, a vagyonszerzés elbírálásakor.

Mivel a részletszabályok egyelőre nem ismertek, így az sem világos a 20 éves visszamenőleges vizsgálódás miként írhatja felül a jelenlegi elévülést, bizonylatok megőrzésére vonatkozó szabályokat. Mindemellett várhatóan az ügyvédtársadalom számára az elkövetkezendő években komoly piac nyílik, a várható perek tömege sok tapasztalt szakembernek ad majd tartósan munkát.