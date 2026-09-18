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vagyonvizsgálat
NAV
Magyar Péter

Revizorok és ügyvédek tömege állhat munkába a kormány döntése után: a vagyonosodási vizsgálatok 20 évre visszamenően kutakodnának a családok bankszámláin

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Húsz évre visszamenőleg vizsgálják az érintettek vagyonának alakulását a kormány tervei szerint. Magyar Péter miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy erre kapott a kormány felhatalmazást. Az ellenőrzés az érintett politikusok családtagjaira is kiterjed, a NAV mindent át fog vizsgálni, kockázatelemzést készít. Szükség esetén pénzügyi intézményektől banktitok, fizetési titok vagy értékpapírtitok körébe tartozó adatokat is bekérhetnek, erre már Kármán András pénzügyminiszter is utalt.
Lengyel Gabriella
2026.09.18, 13:23
Frissítve: 2026.09.18, 13:36

A miniszterelnök a pénteki, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján a vagyonosodási vizsgálatok új rendszeréről is beszélt. Magyar Péter bejelentette: véget akarnak vetni annak a gyakorlatnak, hogy valaki 10-20 év politikai szerepvállalás után milliárdos vagyont halmozhasson fel anélkül, hogy annak eredetét érdemben megvizsgálnák. Mint fogalmazott, az emberek azt várták a kormánytól, hogy az ígéreteket valódi intézkedések kövessék.

vagyonosodás, Magyar Péter
                                    Magyar Péter szerint több olyan, korábban a közszférában dolgozó ember is van, akinél nehezen magyarázható a vagyonosodás/Fotó: NurPhoto via AFP

A vagyonosodási vizsgálat részleteiről is beszámolt Magyar Péter

A NAV nemcsak a jelenlegi politikusokat ellenőrzi, hanem azokat is, akik az elmúlt öt évben politikai tisztséget töltöttek be. 

Az ellenőrzés az érintettek hozzátartozóinak vagyoni helyzetére is kiterjed. 

A hatóság egyebek mellett az eltitkolt vagyonelemeket, az érintettek életmódját, illetve azt vizsgálja majd, hogy a megszerzett vagyon összhangban áll-e a korábbi jövedelmükkel. A miniszterelnök szerint több olyan, korábban a közszférában dolgozó ember is van, akinél nehezen magyarázható a felhalmozott vagyon és az életvitel színvonala.

  • Ahogy korábbi cikkünkben már beszámoltunk róla, a vizsgálatok nem politikai vagy kormányzati utasításra, hanem automatikusan indulnak majd. A hatóság egyebek mellett az eltitkolt vagyonelemeket,
  •  az érintettek életmódját, 
  • illetve azt vizsgálja majd, hogy a megszerzett vagyon összhangban áll-e a korábbi jövedelmükkel. 

A miniszterelnök szerint több olyan, korábban a közszférában dolgozó ember is van, akinél nehezen magyarázható a felhalmozott vagyon és az életvitel színvonala. Magyar Péter azt is közölte, hogy a vizsgálat mindent feltár: 

  • ingatlanokat, 
  • bankszámlákat,
  •  céges érdekeltségeket, 
  • biztosításokat, 
  • befektetéseket, 
  • eddig elrejteni próbált vagyonelemeket, és összeveti azokat a vagyonnyilatkozatokkal, majd kockázatelemzést készít. 
  • Az ingatlanvagyon vizsgálatát pedig rendszeres ingatlan-nyilvántartási adatszolgáltatás segíti.
    Kármán András arra is rámutatott, hogy szükség esetén pénzügyi intézményektől banktitok, fizetési titok vagy értékpapírtitok körébe tartozó adatokat is bekérhet a NAV. 

A revizorállam már az AI-ra épít

A kormány által belengetett tömeges vizsgálatok, ellenőrzések hatalmas erőforrást igényelnek. De mivel továbbra is munkaerőhiánnyal küzd a közigazgatás, kérdés, hogy ki fogja elvégezni a munkát. A hírek szerint az Unger Anna vezette vagyonvisszaszerzési hivatalnál se tolonganak a jelentkezők, de ezt a hivatal nem erősítette meg. Nyilván az AI-eszközök már most is rendelkezésre állnak a NAV nyomozói és revizorai számára, bizonyos kockázatelemzéseket napjainkban is ezekkel végeznek el. 

Ekkora volumenű vizsgálódásban végképp elkerülhetetlenné válik, – különösen ha 20 éves időtávlatban akarnak vizsgálódni – hogy a mesterséges intelligenciát igénybe vegyék a kutakodáskor, a vagyonszerzés elbírálásakor. 

Mivel a részletszabályok egyelőre nem ismertek, így az sem világos a 20 éves visszamenőleges vizsgálódás miként írhatja felül a jelenlegi elévülést, bizonylatok megőrzésére vonatkozó szabályokat. Mindemellett várhatóan az ügyvédtársadalom számára az elkövetkezendő években komoly piac nyílik, a várható perek tömege sok tapasztalt szakembernek ad majd tartósan munkát. 

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