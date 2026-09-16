A globális kihívások kezelésének kulcsfigurái a jegybankok – Varga Mihály elmondta, mi a legfontosabb tennivaló

A Magyar Nemzeti Bank példamutató szerepet kíván betölteni azoknak az együttműködéseknek a támogatásában, amelyek segítenek kiaknázni a modern kor adta lehetőségeket – jelentette ki Varga Mihály a Budapest Financial Summit konferencián tartott nyitóbeszédében. A jegybankelnök hangsúlyozta, hogy bár a világgazdaságot egyre erőteljesebb töredezettség jellemzi, a jegybankok közti nemzetközi együttműködések segítik megőrizni a pénzügyi stabiliást.

Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az MNB közleménye szerint előadásában Varga kiemelte, hogy a technológiai fejlődés, a geopolitikai feszültségek, az energiakrízis és a fenntarthatósági kihívások egyre kiszámíthatatlanabb környezetet teremtenek a világban. A jegybankok számára ezért a bizonytalanság már nem átmeneti, hanem állandó jellemvonássá vált.

Hozzáette, hogy ebben a környezetben a jegybankok fő célja továbbra is az árstabilitás fenntartása, amely mellett a pénzügyi stabilitás biztosítása is fontos feladat marad. A jegybankelnök kifejtette: a globális kihívások megértése széles, nemzetközi kitekintést kíván, amely egyúttal ahhoz is hozzájárul, hogy a kihívások mellett a lehetőségeket is észrevegyük és kiaknázzuk.

Példaként említve Varga Mihály elmondta, hogy a technológia legújabb vívmányai között a mesterséges intelligencia korábban nem látott lehetőségeket és kihívásokat egyaránt felvonultat. A cél a lehetőségekben rejlő haszon maximalizálása, miközben minimalizáljuk a kihívásokhoz kapcsolódó kockázatokat. A Magyar Nemzeti Bank példamutató szerepet kíván betölteni e törekvések támogatásában.

Ezekre lenne szükség Varga Mihály szerint

A jegybankelnök hangsúlyozta, hogy bár a gazdaságainkban jelentkező helyi kihívások különbözhetnek, a stabilitás, az ellenállóképesség és a hatékonyan működő intézmények iránti szükség továbbra is egyetemes. Egy olyan pillanatban, amikor a világgazdaság különféle dimenzióiban erősödik a töredezettség, egyre nagyobb az igény az olyan platformok iránt, amelyek a különválás helyett az eszmecserét bátorítják, az elszigetelődés helyett az együttműködést hirdetik.