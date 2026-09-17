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KBC
K&H Bank
Magyar Nemzeti Bank
Magyarország
Varga Mihály

Varga Mihály folytatja: leült Budapesten tárgyalni az európai nagy bank vezérével, komoly terveik vannak Magyarországon – a kínai óriás után a KBC következett

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Rövid időn belül már a második banki csúcsvezetővel találkozott a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály egy kínai pénzintézet után egy meghatározó európaival is egyeztetett a jegybank székházában.
Hecker Flórián
2026.09.17, 11:46
Frissítve: 2026.09.17, 12:13

A KBC Csoport aktív szereplője a hazai pénzügyi világnak (K&H Bankon keresztül), és továbbra is hosszútávú terveik vannak Magyarországon – erről tett közzé bejegyzést Varga Mihály csütörtök délelőtt.

Varga Mihály
Varga Mihály folytatja: leült Budapesten tárgyalni az európai nagy bank vezérével, komoly terveik vannak Magyarországon / Fotó: Matrai David / Varga Mihály / Facebook

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke azt is elmondta, hogy a mostani megbeszélésünkön ennek kereteiről tájékoztatták egymást Johan Thijs vezérigazgatóval.

A KBC Csoport egy brüsszeli székhelyű belga pénzügyi óriásvállalat. Még 1998-ban jött létre három belga pénzintézet

  • a Kredietbank,
  • az ABB Insurance
  • és a CERA Bank

egyesülésével. Nyugat-Európa mellett kifejezetten aktík Közép-Kelet-Európában, így például Csehországban, Magyarországon és Bulgáriában is jelen van. Belgiumban a legnagyobb pénzügyi szolgáltatók egyike mind a hitelezés, mind a megtakarítások és biztosítások terén.

Magyarországon a KBC Csoport a K&H Csoport (Kereskedelmi és Hitelbank, valamint K&H Biztosító) tulajdonosaként van jelen. A K&H a magyar bankrendszer és biztosítási piac egyik meghatározó szereplője.

Varga Mihály folytatja: leült Budapesten tárgyalni az európai nagy bank vezérével

A jegybank elnöke nem először folytat tárgyalást az elmúlt napokban banki felsővezetőkkel. A napokban írtuk meg, hogy fogadta a China Construction Bank – amely szintén aktív Magyarországon – alelnökét.

A China Construction Bank egyike a világ legnagyobb bankjainak. Zhang Yi alelnök úr látogatása jó alkalom volt a kapcsolatok áttekintésére, a további együttműködés megerősítésére – fogalmazott akkor Varga Mihály.

A China Construction Bank Corporation Kína egyik vezető kereskedelmi nagybankja, melynek központi irodája Pekingben található. A bankot a hongkongi és a sanghaji tőzsdén is jegyzik.

A 2021. év végén a pénzintézet piaci kapitalizációja elérte a 175 302 millió dollárt, és ezzel a hatodik volt a világon, a tőzsdén jegyzett bankok között. A China Construction Bank 14 510 bankfiókkal és kirendeltséggel rendelkezik Kínában, illetve 31 országban és régióban van jelen fióktelepek és leányvállalatok révén.

Honlapjának tanúsága szerint a China Construction Bank Europe Luxemburgban, Európa pénzügyi központjában található, és a China Construction Banknak az első teljes körű banklicenccel rendelkező leányvállalata Európában, így a legkülönbözőbb banki ügyletek végzésére is jogosult.

Varga Mihály "bankturnéja" bizonyosan nem áll meg itt, és újabb vezetőkkel ülhet asztalhoz.

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