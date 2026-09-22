Deviza
EUR/HUF360,49 -0,29% USD/HUF314,66 -0,22% GBP/HUF420,52 -0,25% CHF/HUF383,73 -0,12% PLN/HUF82,94 -0,32% RON/HUF68,34 -0,51% CZK/HUF14,81 -0,36% EUR/HUF360,49 -0,29% USD/HUF314,66 -0,22% GBP/HUF420,52 -0,25% CHF/HUF383,73 -0,12% PLN/HUF82,94 -0,32% RON/HUF68,34 -0,51% CZK/HUF14,81 -0,36%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX152 466,67 -0,35% MTELEKOM2 550 -0,16% MOL5 125 -0,98% OTP46 340 +0,22% RICHTER12 760 -1,1% OPUS289 +0,69% ANY6 290 -1,75% AUTOWALLIS124,5 -0,4% WABERERS4 500 +0,89% BUMIX9 219,3 -0,58% CETOP5 040,79 +1,17% CETOP NTR3 256,68 -0,04% BUX152 466,67 -0,35% MTELEKOM2 550 -0,16% MOL5 125 -0,98% OTP46 340 +0,22% RICHTER12 760 -1,1% OPUS289 +0,69% ANY6 290 -1,75% AUTOWALLIS124,5 -0,4% WABERERS4 500 +0,89% BUMIX9 219,3 -0,58% CETOP5 040,79 +1,17% CETOP NTR3 256,68 -0,04%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Élő közvetítés
folyamatosan frissül

Történelmi bejelentés tett Varga Mihály: csökkenti az MNB az inflációs célját 2027 januárjától

2026.09.22., kedd 15:00
Frissítve: 2026.09.22., kedd 15:09
Varga Mihály
MNB
jegybank
Összefoglaló:

Ahogy beszámoltunk róla, a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa a mai kamatdöntő ülésén három hónap mini kamatcsökkentési ciklusa után szeptemberben változatlan szinten hagyta az alapkamatot. Az izgalmak kivételesen ezt követően jönnek, délután 15 órától tartja a kamatdöntést követő sajtótájékoztatóját Varga Mihály jegybankelnök. Itt várhatóan bejelenti a jegybank inflációs céljának módosítását.

Varga Mihály
Nagy bejelentésre készülhet Varga Mihály – kövesse élő tudósításunk Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

 

Ajánlott videók

Továbbiak
1 perc
MNB

Történelmi bejelentés tett Varga Mihály: csökkenti az MNB az inflációs célját 2027 januárjától

A Magyar Nemzeti Bank elnöke 15 órától tartja a kamatdöntést követő sajtótájékoztatóját, ahol nagy horderejű döntésekről számolhat be a jegybankelnök.
11 perc
Aliser Uszmanov

Farkasszemet néz Riga és Párizs, foltozni sikerül csak a szankciós listát, összevesztek az orosz milliárdosokon

Lettország az utolsó pillanatban blokkolta a kompromisszumot.
10 perc
tartományi választások

Merz nem csak hazai pályán hever romokban, Brüsszelben sem veszik semmibe - kétezer milliárd eurós EU-alku kerülhet veszélybe

Ha megy Merz, az a baj, ha marad, az is baj.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu