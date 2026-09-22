Történelmi bejelentés tett Varga Mihály: csökkenti az MNB az inflációs célját 2027 januárjától
Összefoglaló:
Ahogy beszámoltunk róla, a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa a mai kamatdöntő ülésén három hónap mini kamatcsökkentési ciklusa után szeptemberben változatlan szinten hagyta az alapkamatot. Az izgalmak kivételesen ezt követően jönnek, délután 15 órától tartja a kamatdöntést követő sajtótájékoztatóját Varga Mihály jegybankelnök. Itt várhatóan bejelenti a jegybank inflációs céljának módosítását.
Ajánlott videók
Továbbiak
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!
Címoldalról ajánljuk
Tovább a címoldalra