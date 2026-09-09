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Valami készül: a világ egyik legnagyobb bankjával tárgyalt Varga Mihály a Magyar Nemzeti Bankban – személyesen jött Budapestre a kínai pénzintézet alelnöke

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A China Construction Bank Magyarországon is aktívan működik. A pénzintézet alelnökét szerdán Varga Mihály jegybankelnök fogadta.
VG
2026.09.09, 10:45
Frissítve: 2026.09.09, 11:08

„A China Construction Bank egyike a világ legnagyobb bankjainak, Magyarországon is aktívan működik. Zhang Yi alelnök úr látogatása jó alkalom volt a kapcsolatok áttekintésére, a további együttműködés megerősítésére” – írta szerda délelőtti Facebook-bejegyzésében a Varga Mihály jegybankelnök.

Varga Mihály jegybankelnök Magyar Nemzet Bank MNB
Zhang Yi, a China Construction Bank alelnöke (b) és Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke / Fotó: Mátrai Dávid / Varga Mihály Facebook-oldala

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke a világ egyik legnagyobb bankjának fontos vezetőjét látta vendégül Budapesten.

A China Construction Bank Corporation Kína egyik vezető kereskedelmi nagybankja, melynek központi irodája Pekingben található. A bankot a hongkongi és a sanghaji tőzsdén is jegyzik.

A 2021. év végén a pénzintézet piaci kapitalizációja elérte a 175 302 millió dollárt, és a hatodik volt a világon, a tőzsdén jegyzett bankok között. A China Construction Bank 14 510 bankfiókkal és kirendeltséggel rendelkezik Kínában, illetve 31 országban és régióban van jelen fióktelepek és leányvállalatok révén.

Honlapjának tanúsága szerint a China Construction Bank Europe Luxemburgban, Európa pénzügyi központjában található, és a China Construction Banknak az első teljes körű banklicenccel rendelkező leányvállalata Európában, így a legkülönbözőbb banki ügyletek végzésére jogosult.

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