Újra a Kelet Párizsává válik a magyar főváros – hamarosan megnyitja kapuit a Budapest Varieté
Idén ősszel különleges attrakcióval bővül Budapest turisztikai kínálata. Több mint három évtizednyi szünet után újra felgördül a függöny, és visszatér a varieté műfaja a magyar fővárosba. A Budapest Varieté ráadásul folytatja a történelmi hagyományokat, ugyanis abban a kerületben lesz látható, ahol egykor a legendás Budapesti Moulin Rouge is működött.
Richter Szebasztián és Eötvös Krisztina alapítók és egyben producerek a Budapest Varieté bemutatkozó sajtótájékoztatóján kiemelték, hogy Magyarországon első alkalommal valósul meg ilyen magas színvonalú, nemzetközi varietéműsor vacsorával egybekötve egy Spiegeltent luxussátorban, a Dinner & Show Palace-ban, ami a West End bevásárlóközpont tetőterén kap helyet. Nyugat-Európa, az Amerikai Egyesült Államok és Ausztrália ikonikus helyszíntípusa most végre Budapestet is meghódítja.
Mi is az a Budapest Varieté?
A varieté egy művészeti előadásforma, amely különböző műfajú attrakciók sorozatából áll (komikus mondókák, dalok, táncok, bohózat, akrobatika, illuzionizmus és egyebek), anélkül, hogy közös szál fűzné össze őket. Leegyszerűsítve azt is mondják róla, hogy fél úton van a színház és a cirkusz között. Nyugton nagy hagyománya van a műfajnak, a párizsi Moulin Rouge világhírű, de Németország és Franciaország több jelentős városában is megtalálható, akad olyan helyszín, ahol egy kis település teljes turizmusa és vendéglátása erre épül.
Az ötletgaza házaspár, Richter Szebasztián és Eötvös Krisztina egyaránt neves cirkuszi dinasztiából származik, de ezt a műfajt elhagyva hamar a varieté felé vették az irányt, és a világ minden táján gyűjtötték a tapasztalatokat és az inspirációt. Régóta érlelődött bennük a gondolat, hogy Budapesten is helye lenne a varietének, a mostani projekt több éves előkészítés után indulhat el, idén novemberben.
Az ambiciózus cél az, hogy ahogyan a 20. század elején, úgy újra Budapest legyen „a Kelet Párizsa”. A West End bevásárlóközpont tetőteraszán megépítendő Spiegeltent luxussátornak Nyugat-Európában nagy hagyománya van, szinte minden jelentős városban működik ilyen, revüszínházra hasonlító, teljesen fedett sátor. Bécsben két ilyen dinner show revüszínház is található.
Az azonban világszinten is egyedülálló, hogy a varieté egy bevásárlóközpont tetején kap helyet. San Franciscoban egy hotel tetejére építettek egy hasonlót, de pláza tetején még sehol nincs ilyen.
Üde színfolt Budapest turisztikai palettáján
A budapesti építmény befogadóképessége 350 fő lesz. Ezek mindegyike ülőhely, a vendégek asztaloknál ülnek majd, függetlenül attól, hogy vacsorával, vagy vacsora nélkül szól a jegyük. Aki vacsorát is vesz a műsor mellé, három darab háromfogásos menüsorból választhat, ezek a Showman, a Showgirl és a Las Vegan. A fogásokat és a menüsorokat Balogh Krisztián, a Budapest Party Service és a VakVarjú étteremcsalád kreatív séfje állította össze.
- A vacsora nélküli jegyek ára 5900 forint és 21900 forint között mozog.
- A vacsorás jegyek ára pedig 30000 forint és 49000 forint között mozog.
A menüket összesen 15 menüsor közül választották ki, a koncepció volt, hogy ez nem egy étterem, hanem egy elegáns vacsorát kínálnak a varieté-élmény mellé. A vendégek először elfogyaszthatják a vacsorájukat, ezt követőn tekinthetik meg a 2x50 perces műsort.
A jegyértékesítés teljes egészében online történik, és már április óta tart. Az eddigi jegyvásárlások alapján kijelenthető, hogy nagy az érdeklődés, Budapestiek, vidékiek és külföldiek egyaránt nyitottak a műfajra. Ehhez hozzájárul az is, hogy a színházakkal ellentétben a varieté műsor nem igényel nyelvi tudást, a magyarok és a külföldiek számára egyaránt élvezhető.
Az első évad egy próbaidőszak lesz, november 6. és január 3. között összesen 30 előadást tartanak a teljesen fedett, fűtött sátorban. A mozgásteret jogszabály is szűkíti, mivel a vonatkozó Európai Uniós szabályozás szerint egy ideiglenes építmény legfeljebb 180 napig állhat. A hosszú távú terv az, hogy egy állandó, fix épülete és helyszíne legyen a Budapest Varietének.
Ehhez azonban az is kell, hogy megtérüljön a befektetett összeg. Richter Szebasztián elmondta, hogy a 30 előadással összesen nagyjából 60-65 millió forintnyi a működési költséget kell kitermelniük, ekkora bevétel kell ahhoz, hogy ez az évad nullszaldós legyen. Ez csak az előadások személyi (négy kontinensről érkeznek művészek) és működési költsége, maga a beruházás ebben nincs benne. Az alapítók azzal tisztában vannak, hogy a beruházás idén nem fog megtérülni, ezzel kalkuláltak is.