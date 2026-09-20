Újra a Kelet Párizsává válik a magyar főváros – hamarosan megnyitja kapuit a Budapest Varieté

Idén ősszel különleges attrakcióval bővül Budapest turisztikai kínálata. Több mint három évtizednyi szünet után újra felgördül a függöny, és visszatér a varieté műfaja a magyar fővárosba. A Budapest Varieté ráadásul folytatja a történelmi hagyományokat, ugyanis abban a kerületben lesz látható, ahol egykor a legendás Budapesti Moulin Rouge is működött.

Különleges produkciókkal várja a nézőket a Budapest Varieté / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Richter Szebasztián és Eötvös Krisztina alapítók és egyben producerek a Budapest Varieté bemutatkozó sajtótájékoztatóján kiemelték, hogy Magyarországon első alkalommal valósul meg ilyen magas színvonalú, nemzetközi varietéműsor vacsorával egybekötve egy Spiegeltent luxussátorban, a Dinner & Show Palace-ban, ami a West End bevásárlóközpont tetőterén kap helyet. Nyugat-Európa, az Amerikai Egyesült Államok és Ausztrália ikonikus helyszíntípusa most végre Budapestet is meghódítja.

Mi is az a Budapest Varieté?

A varieté egy művészeti előadásforma, amely különböző műfajú attrakciók sorozatából áll (komikus mondókák, dalok, táncok, bohózat, akrobatika, illuzionizmus és egyebek), anélkül, hogy közös szál fűzné össze őket. Leegyszerűsítve azt is mondják róla, hogy fél úton van a színház és a cirkusz között. Nyugton nagy hagyománya van a műfajnak, a párizsi Moulin Rouge világhírű, de Németország és Franciaország több jelentős városában is megtalálható, akad olyan helyszín, ahol egy kis település teljes turizmusa és vendéglátása erre épül.

Az ötletgaza házaspár, Richter Szebasztián és Eötvös Krisztina egyaránt neves cirkuszi dinasztiából származik, de ezt a műfajt elhagyva hamar a varieté felé vették az irányt, és a világ minden táján gyűjtötték a tapasztalatokat és az inspirációt. Régóta érlelődött bennük a gondolat, hogy Budapesten is helye lenne a varietének, a mostani projekt több éves előkészítés után indulhat el, idén novemberben.

Az ambiciózus cél az, hogy ahogyan a 20. század elején, úgy újra Budapest legyen „a Kelet Párizsa”. A West End bevásárlóközpont tetőteraszán megépítendő Spiegeltent luxussátornak Nyugat-Európában nagy hagyománya van, szinte minden jelentős városban működik ilyen, revüszínházra hasonlító, teljesen fedett sátor. Bécsben két ilyen dinner show revüszínház is található.