Magyar Péter januárra eredményt ígért a várólistáknál: Hegedűs Zsolt ábrája mutatja az akadályokat – a szakdolgozók szerint pluszpénzzel sem lesz erre ember

A kormány tízmilliárd forintos programot indít a várólisták csökkentésére, és januárra már látható eredményt vár – jelentette be a miniszterelnök szombati beszédében. Hegedűs Zsolt ezt követően a Facebookon posztolta álláspontját, az egészségügyi miniszter délutáni és hétvégi műtétekkel, többletdíjazással és a kórházi kapacitások jobb kihasználásával számol. Saját helyzetértékelése azonban azt is megmutatja, hogy a műtőkön túl a személyzet, a finanszírozás és a műtét utáni ellátás kapacitása is meghatározza, mennyivel rövidülhetnek a listák.

Magyar Péter bejelentette a várólisták csökkentését szeretnék elérni, Hegedűs Zsolt miniszter hétvégi műszakokat tervez/Fotó: Hegedűs Zsolt hivatalos Facebook oldala

Elfogyott a türelem, mert a várólisták egyre hosszabbodtak

A várólisták kedvezőtlen alakulása egyre sürgetőbbé tette, hogy a kormány eredményt mutasson fel. A NEAK szeptember 28-i nyilvános adatai szerint

10 586 ember várt hatvan napnál régebb óta csípőprotézis-,

21 949 pedig térdprotézis-műtétre.

Utóbbiaknál az előző hat hónapban megoperált betegek tényleges várakozási idejének

országos átlaga 298,

mediánja 203 nap volt.

A csípőműtéteknél ugyanez jelenleg átlagosan 144, illetve 45 nap a medián érték.

Magyar Péter miniszterelnök Szolnokon úgy fogalmazott, még idén elindítják a tízmilliárd forintos várólista-csökkentési programot. A miniszterelnök január 1-jére már látható hatást vár. A program előkészítése korábban elkezdődött, Hegedűs Zsolt augusztus végén már arról beszélt, hogy a szakmai terv elkészült.

Délutáni és hétvégi műtétekkel számol a miniszter

Hegedűs Zsolt vasárnapi Facebook-bejegyzésében azt írta, a cél a meglévő műtéti kapacitások jobb kihasználása és a dolgozók közvetlen érdekeltté tétele. „Elsősorban a normál műszak utáni délutáni időszakban, illetve ahol erre van szakmai és dolgozói kapacitás, hétvégén szeretnénk további műtéteket végezni” – fogalmazott. A bejelentés tehát nem általános éjszakai műtéti rendről szól; a hétvégi bővítést maga a miniszter is a rendelkezésre álló személyzethez köti.

A tervek szerint a többletfinanszírozás jelentős részét azok az orvosok, szakdolgozók és osztályos munkatársak kapják, akik részt vesznek a pluszbeavatkozásokban. A miniszter a Semmelweis Egyetemen és a Pécsi Tudományegyetemen kapacitásbővítést, gyorsított rehabilitációs eljárások alkalmazását, valamint a műtők kihasználtságának és a betegek által tapasztalt eredményeknek a mérését is bejelentette. Kórházanként külön vizsgálnák meg, mi akadályozza a több műtét elvégzést - írta.

A miniszter által közzétett „Várólista probléma térkép 2026” ugyanakkor jóval több akadályt sorol fel az üresen álló műtőknél. Nevesíti a létszámhiányt, az orvosok egyenlőtlen terhelését és a magánellátás elszívó hatását. A finanszírozási gondok között külön szerepel a műtétek költségfedezete és a többletprogram díjazásának mértéke. A kormány helyzetértékelése szerint is egyszerre kell tehát műtői, személyzeti és pénzügyi korlátokat feloldani.