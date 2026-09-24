Nem lehetett tovább várni Magyarország egyik legfontosabb vasúti ütőerén, teljes felújítás jön

„A Budapest-Dombóvár-Pécs vasútvonal a nyár végére elhasználódott, az évek alatt elhanyagolt karbantartás és a nyári meleg miatt számos sebességkorlátozást kellett bevezetni, rendszeresek lettek a jelentős késések. Ezért október elejéig különböző helyszíneken, eltérő mélységű karbantartási munkákat végez a MÁV. Emiatt az utasoknak több helyen is pótlóbusszal kell közlekedniük" – közölte Vitézy Dávid közösségi oldalán.

Budapest-Dombóvár-Pécs vasútvonal/Fotó: Vitézy Dávid Facebook-oldala

A vasútvonal javítása a cél

Vitézy bejegyzésében kiemeli:

A legkomolyabb munkák Mecsekalja-Cserkút és Bicsérd állomások között folynak,

itt átépül a vágány,

kicserélik a síneket,

kijavítják az alépítményt.

„Kitisztítjuk a vízelvezető árkokat is. Korszerűsítünk egy közúti átjárót is, felújítjuk egy híd szigetelését. Ezzel párhuzamosan a Sárbogárd és Dombóvár közötti szakaszon éjszakánként sebességkorlátozásokat számoltunk, illetve számolunk föl" – sorolja.

„Ahol a nyári meleg deformálta a síneket, ezért kellett lassújeleket kihelyezni, beszabályozzuk a pályát, ahol pedig szükséges, pótoljuk a zúzott követ. A karbantartás október 8-ai befejezése után érdemben javul a majd a pálya."

Szükség lenne a pécsi vonalon is komoly fejlesztésekre

Vitézy posztjában kiemelte: „Júliusban mutattuk be Magyar Péter miniszterelnökkel a Baross Gábor Vasútfejlesztési Tervet, amely 3550 milliárd forintot szán tíz év alatt a hazai kötöttpályás közlekedés fejlesztésére. Ez tartalmazza a Budapest-Pécs vasútvonal fejlesztését is.

A cél, hogy a mainál kétszer sűrűbben, óránként indulhassanak InterCity vonatok Budapestről és Pécsről. Mivel korábban erre nem készültek tervek, ezért első lépésben meg kell határozni, hogy mely szakaszokon milyen beavatkozások szükségesek, hol kell második vágányt építeni, hol lehet sebességet emelni a cél eléréséhez, vagyis alapos tervezési és előkészítési munkákra lesz a jövőben szükség ahhoz, hogy később a tényleges kivitelezés is elindulhasson" – zárta bejegyzését a közlekedési és beruházási miniszter.