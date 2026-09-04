Lassan üt a végrehajtók órája, a kormány sebességet vált: Magyar Péter döntött, már nincs visszaút – „ezt az egész bűnszervezetet, ezt a kamarát eltöröljük!"
Felgyorsítaná a kormány a bírósági végrehajtási rendszer átalakítását – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a csütörtöki kormányzati tájékoztatón. A kormányfő Görög Márta igazságügyi minisztert utasította arra, hogy gyorsítsa fel a szükséges jogszabályok előkészítését. A végrehajtók működésében új korszak kezdődik.
A közvetlen előzményt a 24.hu cikke jelentette. A lap pénzügyi beszámolók alapján azt írta, hogy Schadl György feleségének, Schadl-Baranyai Helgának a végrehajtói irodája 2025-ben 105 millió forint nyereséget termelt. Mindezt úgy, hogy a korrupciós ügyben megvádolt önálló bírósági végrehajtót felfüggesztették a tevékenységéből, ezért a rábízott közfeladatot jelenleg nem ő végzi.
Milliárdos haszon a Schadl család zsebében
A Schadl-Baranyai és Társa Végrehajtó Iroda a 24.hu összesítése szerint kevesebb mint tíz év alatt több mint 1,4 milliárd forint hasznot hozott tulajdonosának. A felfüggesztés alatt az ügyeket helyettes végrehajtó intézi, az iroda által termelt nyereség azonban továbbra is a tulajdonosnál maradhat.
Eltörölné a végrehajtói kamarát a kormány
Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, őt ugyanúgy felháborították a napvilágra került adatok, mint a közvéleményt. Szerinte a helyzet kialakulásához az is hozzájárult, hogy jelentősen elhúzódott a Schadl-ügyben indított büntetőeljárás. A miniszterelnök nem köntörfalazott, az egész végrehajtói kamarát bűnszervezetnek nevezte:„Hogy mielőbb léphessünk ebben, és ezt az egész bűnszervezetet, ezt a kamarát eltöröljük – így fogalmazott. A bejelentés alapján a kormány nem egyszerűen szigorítaná a végrehajtók ellenőrzését, hanem alapjaiban alakítaná át a teljes rendszert.
Májusban már döntöttek az államosításról
A végrehajtási reform ugyanakkor nem most került először napirendre. A kormány már május 18-án bejelentette, hogy megszüntetné a jelenlegi, magánirodákra és profitszerzésre épülő modellt. Az akkori kormányhatározat szerint
- a végrehajtásnak a jövőben a bíróságok szervezetrendszerén belül,
- haszonszerzési céloktól mentesen kellene működnie.
A kabinet nonprofit alapú, szigorúbb állami és bírói ellenőrzés alatt álló rendszert ígért. Az Igazságügyi Minisztériumnak eredetileg június közepéig kellett volna előkészítenie a szükséges törvénymódosításokat.
A szeptemberi miniszterelnöki utasításból azonban arra lehet következtetni, hogy az előkészítés nem a tervezett ütemben haladt.
A kormány korábbi tervei között szerepelt az is, hogy az új szabályozás életbe lépéséig felfüggesztik a kilakoltatások végrehajtását. Ezzel párhuzamosan a felszámolási eljárásokat ismét érdemi bírósági ellenőrzés alá helyeznék, a közjegyzői rendszert pedig olcsóbbá és átláthatóbbá tennék.
Egyelőre hiányoznak a részletek a végrehajtók ellen irányuló intézkedésekről
A kormány eddig nem közölte, hogy pontosan mikor szűnne meg a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar, és milyen szervezet venné át a feladatait. Az sem ismert, hogy mi történne a jelenleg működő végrehajtói irodákkal, alkalmazottaikkal és folyamatban lévő ügyeikkel. Tisztázásra vár az is, hogy a végrehajtók kapnának-e kártalanítást az irodák vagy a kinevezések megszüntetéséért, illetve miként biztosítanák az átmenetet az állami vagy bírósági rendszerbe. A Világgazdaság megkereste a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara elnökségét, hogy kommentálják a miniszterelnök csütörtöki bejelentését. Amint megérkezik a válasz, cikkünk frissül.