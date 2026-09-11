Az egész világ elhűlve figyeli: centiméterek maradtak a Velencei-tóból, Pakssal fog versenyezi a vízért?

Drámai szintre apadt a Velencei-tó, az agárdi vízmércénél már mindössze 10 centiméteres vízállást mértek. A múlt héten újabb szakmai egyeztetést tartottak, amelynek egyik legfontosabb témája a Dunából történő vízpótlás lehetősége volt – írta csütörtöki Facebook-bejegyzésében Eötvös Pál Árpád gárdonyi polgármester. Már azt is vizsgálják, Ercsi, Adony vagy Dunaújváros térségéből milyen nyomvonalon lehetne vizet juttatni a Velencei-tóba. Mindeközben a nemzetközi sajtó is komoly figyelmet szentel a magyarországi aszálynak és a tó kiszáradásának.

A Velencei-tó apadására felfigyelt az egész világ/Fotó: AFP

A polgármester posztja szerint az is napirendre került, hogy Ercsi, Adony vagy Dunaújváros térségéből milyen nyomvonalon lehetne eljuttatni a vizet a Velencei-tóhoz. A következő hetekben műholdas vizsgálatok és költségbecslések készülhetnek. A FEOL beszámolója szerint szeptember 9-én az agárdi vízmércénél mindössze 10 centimétert mértek. Összehasonlításképpen: a 2022-es rendkívüli aszály idején felállított korábbi negatív rekord 53 centiméter volt. A szakmai fórum legfontosabb kérdése az volt, hogyan lehetne a Duna vizét eljuttatni a Velencei-tóhoz. A Dunán kívül más vízforrások bevonását is mérlegelik. A szakemberek megvizsgálnák a Gárdony térségében található,

jelenleg nem üzemelő DRV-kutak,

valamint a szabadegyházi kutak felhasználásának lehetőségét.

A fórumon ugyanakkor hangsúlyozták, bármilyen beavatkozásról csak

a vízminőségi,

ökológiai,

műszaki

és gazdasági következmények együttes vizsgálata után lehet dönteni.

Már azt számolják, mennyibe kerülhet a Velencei-tó megmentése

A következő hetekben konkrét számítások következnek. Adatokat gyűjtenek a térség vízfogyasztásáról és csatornázottságáról, vizsgálják a tisztított szennyvíz arányát, valamint a Velencei-tó napi párolgási veszteségét. Steier József, a SUNWO Zrt. vezérigazgatója vállalta, hogy műholdas adatok alapján megvizsgáltatja az Ercsi-Adony-Dunaújváros térség felszíni adottságait. A különböző műszaki megoldásokhoz előzetes beruházási költségbecslések is készülhetnek.

A tanácskozáson szóba került a tó kotrása és a nádasok állapota is. Steier József arra hívta fel a figyelmet, hogy

az iszapkotrás önmagában nem feltétlenül jelent megoldást. A beavatkozással ugyanis megsérülhet a tó vízzáró iszaprétege, ami akár fokozhatja is a víz elszivárgását.

A nádasok rothadását és annak ökológiai következményeit ezért ugyancsak a vízpótlással összefüggésben kell kezelni. A munka szeptember végén egy újabb, szélesebb körű egyeztetéssel folytatódhat. A tervek szerint arra már Bögi Viktória térségi országgyűlési képviselőt és államtitkárt, a Magyar Országos Horgász Szövetséget, az agrárkamarát, a Fejér Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamarát, valamint a vízügyi szervezetek képviselőit is meghívnák. Felmerült a DRV, a Nemzeti Vízművek és a Fejérvíz bevonása, valamint Cser-Palkovics András székesfehérvári polgármester meghívása is.