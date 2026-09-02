Fordulat a magyar turizmusban: kevesebb vendég foglalt szállást, de volt valami furcsa a költésekben – az aszály sújtotta Balatonra nem voltak kíváncsiak a külföldiek

A vendégek összesen 6,7 millió éjszakát töltöttek el a hazai kereskedelmi, magán- és egyéb szálláshelyeken 2026 júliusában, ami 0,3 százalékos növekedésnek felel meg – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss adataiból.

Kevesebb külföldi vendég érkezett a Balatonhoz, mint tavaly ilyenkor / Fotó: Gregor Fischer

A számok kettős képet mutatnak: miközben valamivel kevesebben indultak útnak, az utazók átlagosan hosszabb időre maradtak. A turisztikai szálláshelyek bruttó árbevétele így 148,1 milliárd forintra emelkedett, folyó áron 5,8 százalékkal meghaladva az előző év júliusi eredményét.

A forgalom egyre inkább a kereskedelmi szálláshelyek felé tolódott. Ezek fogadták az összes vendég 67 százalékát, számuk pedig 3,9 százalékkal nőtt. A magán- és egyéb szálláshelyeken ezzel szemben 8,2 százalékos visszaesést regisztráltak.

Több a magyar vendég, de rövidebb időre

A belföldi vendégek száma 0,8 százalékkal, közel 1,4 millióra emelkedett, az általuk eltöltött 3,8 millió vendégéjszaka azonban ugyanilyen mértékben csökkent. Ez azt jelenti, hogy több magyar indult el pihenni, de átlagosan rövidebb időt töltött a szálláshelyeken.

A kereskedelmi szálláshelyeken 870 ezer belföldi vendéget és mintegy 2,4 millió vendégéjszakát regisztráltak. A vendégek 64 százalékát szállodák fogadták, ahol 5,8 százalékkal nőtt a belföldi forgalom.

A legnagyobb bővülést Bük–Sárvár térségében mérték, ahol 9,3 százalékkal több magyar vendég fordult meg, mint egy évvel korábban. A Balatonnál 1,8 százalékos növekedést regisztráltak, Budapesten viszont 2,8 százalékkal, Szegeden és térségében pedig 3,3 százalékkal csökkent a belföldi vendégek száma.

Kevesebb külföldi maradt hosszabb időre

A külföldi vendégek száma 1,9 százalékkal, közel 1,1 millióra csökkent, az általuk eltöltött éjszakák száma azonban ugyanilyen mértékben, 2,9 millióra emelkedett.

A Magyarországra látogató külföldiek tehát kevesebben voltak, de jellemzően hosszabb ideig maradtak.

A kereskedelmi szálláshelyeken 775 ezer külföldit regisztráltak, akik 1,9 millió vendégéjszakát töltöttek el. Háromnegyedüket szállodák fogadták, ezekben 6,4 százalékkal nőtt a külföldi vendégek száma. A magán- és egyéb szálláshelyeken ugyanakkor 17 százalékos zuhanás következett be.