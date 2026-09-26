Megvan a megoldás, hogy ne kelljen vendégmunkásokat behozni Magyarországra: senki nem örül, hogy itt tartunk – Toroczkai László jött rá a megoldásra

A jövő a miénk – jelentette ki Toroczkai László Mi Hazánk Mozgalom szombati, budapesti tisztújító kongresszusán mondott beszámoló beszédében. A párt elnöke egy ponton váratlanul felvetette, hogyan lehetne megakadályozni, hogy vendégmunkásokat kelljen Magyarországra hozni.

Megvan a megoldás, hogy ne kelljen vendégmunkásokat behozni Magyarországra / Fotó: AFP

Arról beszélt, hogy a Fidesz név a mai fiatalok között "vállalhatatlannak számít", míg a Mi Hazánk "menő és trendi a legfiatalabb magyarok között", majd azt hangsúlyozta, pártja az egyetlen politikai erő a parlamentben, amely felveti és megválaszolja a világ és a magyarság előtt álló valódi kérdéseket.

Megvan a megoldás, hogy ne kelljen vendégmunkásokat behozni Magyarországra

A mintegy háromszáz küldött előtt a politikus a lehetséges fenyegetések között említette a felgyorsult technológiai fejlődést, a mesterséges intelligencia térnyerését, felvetve, hogy

annak akár pozitív oldala is lehet, hiszen így robotokkal válthatóak ki az európaiak által el nem vállalt, így bevándorlókkal elvégeztetett munkák.

Igaz, a robotok térnyerése csak azért történhet meg, mert soha ilyen brutális ütemben nem fogyott a magyarság. Szerinte semmilyen esély nem látszik a trend megfordulására "a globalista kormányzat" intézkedéseit látva.

A fajsúlyos kérdések között említette Magyarország kiszáradását,

amit csak súlyosbít a "csapnivaló politikai elit" tevékenysége, tétlensége,

az energiaválság pedig az infláció növekedését és az életszínvonal esését hozhatja el.

Toroczkai László hangsúlyozta: a folyamat fő oka a háború, és az, hogy az Európai Unió "folyamatosan gerjeszti, uszítja, szítja Zelenszkij ukrajnai rezsimjét", amely Oroszország belsejében hajt végre akciókat az energetikai létesítmények ellen, így csökkentve azok termelését és emelve a világpiaci árakat.

Szerinte az ezzel a politikával való szembemenetelre csak az ő pártcsaládja áll készen, "ehhez szuverenista erőt kell támogatni". Bírálta a szélerőmű-szabályozással kapcsolatos kormányzati felfogást is, mondván, ezeket az akár kétszáz méteres létesítményeket külföldi cégek építenék meg, miközben a "károkozás" következményét a magyarok viselnék.