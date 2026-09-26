Megvan a megoldás, hogy ne kelljen vendégmunkásokat behozni Magyarországra: senki nem örül, hogy itt tartunk – Toroczkai László jött rá a megoldásra
A jövő a miénk – jelentette ki Toroczkai László Mi Hazánk Mozgalom szombati, budapesti tisztújító kongresszusán mondott beszámoló beszédében. A párt elnöke egy ponton váratlanul felvetette, hogyan lehetne megakadályozni, hogy vendégmunkásokat kelljen Magyarországra hozni.
Arról beszélt, hogy a Fidesz név a mai fiatalok között "vállalhatatlannak számít", míg a Mi Hazánk "menő és trendi a legfiatalabb magyarok között", majd azt hangsúlyozta, pártja az egyetlen politikai erő a parlamentben, amely felveti és megválaszolja a világ és a magyarság előtt álló valódi kérdéseket.
Megvan a megoldás, hogy ne kelljen vendégmunkásokat behozni Magyarországra
A mintegy háromszáz küldött előtt a politikus a lehetséges fenyegetések között említette a felgyorsult technológiai fejlődést, a mesterséges intelligencia térnyerését, felvetve, hogy
annak akár pozitív oldala is lehet, hiszen így robotokkal válthatóak ki az európaiak által el nem vállalt, így bevándorlókkal elvégeztetett munkák.
Igaz, a robotok térnyerése csak azért történhet meg, mert soha ilyen brutális ütemben nem fogyott a magyarság. Szerinte semmilyen esély nem látszik a trend megfordulására "a globalista kormányzat" intézkedéseit látva.
- A fajsúlyos kérdések között említette Magyarország kiszáradását,
- amit csak súlyosbít a "csapnivaló politikai elit" tevékenysége, tétlensége,
- az energiaválság pedig az infláció növekedését és az életszínvonal esését hozhatja el.
Toroczkai László hangsúlyozta: a folyamat fő oka a háború, és az, hogy az Európai Unió "folyamatosan gerjeszti, uszítja, szítja Zelenszkij ukrajnai rezsimjét", amely Oroszország belsejében hajt végre akciókat az energetikai létesítmények ellen, így csökkentve azok termelését és emelve a világpiaci árakat.
Szerinte az ezzel a politikával való szembemenetelre csak az ő pártcsaládja áll készen, "ehhez szuverenista erőt kell támogatni". Bírálta a szélerőmű-szabályozással kapcsolatos kormányzati felfogást is, mondván, ezeket az akár kétszáz méteres létesítményeket külföldi cégek építenék meg, miközben a "károkozás" következményét a magyarok viselnék.
Toroczkai László beszámoló beszédében azt hangsúlyozta: nincsen rendben a kormányzat morális iránytűje, hiszen pontról pontra a brüsszeli globalista vezetés tervét hajtja végre, miközben "alapvető társadalmi pillérek szétbombázása, a princípiumok megsemmisítése" zajlik, aminek eredményeként egyre jobban és egyre inkább össze lesz zavarva a társadalom.
Azt is mondta, a haza érdeke, hogy a Mi Hazánk Mozgalom választást nyerjen egy napon, és jobb, ha minél hamarabb történik ez meg. Úgy értékelt, hogy a törvényhozásban zajló vitákat követve az egész ország azt látja, "hogy két párt elnöke van az országgyűlésben", Magyar Péter és ő maga, "hiszen Orbán Viktor elvitorlázott", "láthatatlanná vált".
"Nemzetellenes tettként" értékelte, hogy három évtized alatt magyarok százezreit tette tönkre a politika által érintetlenül hagyott végrehajtói rendszer.