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Megvan a megoldás, hogy ne kelljen vendégmunkásokat behozni Magyarországra: senki nem örül, hogy itt tartunk – Toroczkai László jött rá a megoldásra

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Van hozadéka is, hogy elterjed a mesterséges intelligencia. A vendégmunkásokat Magyarországon ki lehet váltani velük, erre jött rá a Mi Hazánk elnöke.
Hecker Flórián
2026.09.26, 15:06
Frissítve: 2026.09.26, 15:32

A jövő a miénk – jelentette ki Toroczkai László Mi Hazánk Mozgalom szombati, budapesti tisztújító kongresszusán mondott beszámoló beszédében. A párt elnöke egy ponton váratlanul felvetette, hogyan lehetne megakadályozni, hogy vendégmunkásokat kelljen Magyarországra hozni.

vendégmunkás, Toroczkai László
Megvan a megoldás, hogy ne kelljen vendégmunkásokat behozni Magyarországra / Fotó: AFP

Arról beszélt, hogy a Fidesz név a mai fiatalok között "vállalhatatlannak számít", míg a Mi Hazánk "menő és trendi a legfiatalabb magyarok között", majd azt hangsúlyozta, pártja az egyetlen politikai erő a parlamentben, amely felveti és megválaszolja a világ és a magyarság előtt álló valódi kérdéseket.

Megvan a megoldás, hogy ne kelljen vendégmunkásokat behozni Magyarországra

A mintegy háromszáz küldött előtt a politikus a lehetséges fenyegetések között említette a felgyorsult technológiai fejlődést, a mesterséges intelligencia térnyerését, felvetve, hogy

annak akár pozitív oldala is lehet, hiszen így robotokkal válthatóak ki az európaiak által el nem vállalt, így bevándorlókkal elvégeztetett munkák.

Igaz, a robotok térnyerése csak azért történhet meg, mert soha ilyen brutális ütemben nem fogyott a magyarság. Szerinte semmilyen esély nem látszik a trend megfordulására "a globalista kormányzat" intézkedéseit látva.

  • A fajsúlyos kérdések között említette Magyarország kiszáradását,
  • amit csak súlyosbít a "csapnivaló politikai elit" tevékenysége, tétlensége,
  • az energiaválság pedig az infláció növekedését és az életszínvonal esését hozhatja el.

Toroczkai László hangsúlyozta: a folyamat fő oka a háború, és az, hogy az Európai Unió "folyamatosan gerjeszti, uszítja, szítja Zelenszkij ukrajnai rezsimjét", amely Oroszország belsejében hajt végre akciókat az energetikai létesítmények ellen, így csökkentve azok termelését és emelve a világpiaci árakat.

Szerinte az ezzel a politikával való szembemenetelre csak az ő pártcsaládja áll készen, "ehhez szuverenista erőt kell támogatni". Bírálta a szélerőmű-szabályozással kapcsolatos kormányzati felfogást is, mondván, ezeket az akár kétszáz méteres létesítményeket külföldi cégek építenék meg, miközben a "károkozás" következményét a magyarok viselnék.

Toroczkai László beszámoló beszédében azt hangsúlyozta: nincsen rendben a kormányzat morális iránytűje, hiszen pontról pontra a brüsszeli globalista vezetés tervét hajtja végre, miközben "alapvető társadalmi pillérek szétbombázása, a princípiumok megsemmisítése" zajlik, aminek eredményeként egyre jobban és egyre inkább össze lesz zavarva a társadalom.

Azt is mondta, a haza érdeke, hogy a Mi Hazánk Mozgalom választást nyerjen egy napon, és jobb, ha minél hamarabb történik ez meg. Úgy értékelt, hogy a törvényhozásban zajló vitákat követve az egész ország azt látja, "hogy két párt elnöke van az országgyűlésben", Magyar Péter és ő maga, "hiszen Orbán Viktor elvitorlázott", "láthatatlanná vált".

"Nemzetellenes tettként" értékelte, hogy három évtized alatt magyarok százezreit tette tönkre a politika által érintetlenül hagyott végrehajtói rendszer.

Mi Hazánk
szélerőmű
Toroczkai László
vendégmunkás
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