Rendkívüli: az ügyészség előtt az egyik leggazdagabb magyar, súlyos a vád ellene – gyanúsítottként hallgatták ki, nagy tűzijáték várható a budapesti tőzsdén
Rendkívüli hírről számolt be a 24.hu néhány perccel ezelőtt. Ebben azt közölték, hogy Magyarország egyik leggazdagabb emberét, Veres Tibort az ügyészség kihallgatta gyanúsítottként.
A híradás szerint gyanúsítottként hallgatta ki a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) Veres Tibor üzletembert az óbudai korrupciós ügyként ismert, kerületeken és pártokon átívelő büntetőügyben.
A lap saját értesüléseire hivatkozva azt állította, hogy
a Wallis Csoport alapító elnökét vesztegetéssel gyanúsítják egy III. kerületi beruházást érintően.
Veres Tibor Magyarország egyik leggazdagabb embere. Vagyonát a Top 100 kiadvány 2026-ban 492 milliárd forintra taksálta,
- amivel az ország negyedik legtehetősebb állampolgára.
- Csak Felcsuti Zsolt,
- Csányi Sándor
- és Mészáros Lőrinc
előzi meg. A nyilvánosan elérhető információk alapján a Wallis Tőkeholding Zrt. a Wallis Csoport holdingstruktúrájának része, amelynek alapítója és meghatározó tulajdonosa Veres Tibor.
Az ügyészség előtt az egyik leggazdagabb magyar, gyanúsítottként hallgatták ki Veres Tibort
A Wallis Csoport saját bemutatkozása szerint egy magántulajdonban lévő befektetési csoport, és Veres Tibor a csoport alapítója és elnöke. Ugyanakkor a Wallis Tőkeholding Zrt. közvetlen részvényeseit a nyilvánosan hozzáférhető források nem mutatják meg teljes körűen.
Ugyanakkor Veres Tibornak más tőzsdei érdekeltsége is van, az Akko Invest. A társaságot jelenleg a Wallis/WING (ez nem tőzsdei cég, az épitőiparban tevékeny, szintén Veres Tibor érdekeltsége) kör irányítja, a meghatározó tulajdonosi befolyás Veres Tibor érdekköréhez köthető.
A hírekre a pénteki tőzsdenyitáskor feltehetően reagálni fognak a részvények. Veres Tibort a meggyanúsítása a semmiből érhette, legalábbis tegnap még pódiumbeszélgetésen vett részt, amely keretében azt fejtegette, hogy hogyan lesznek erős, exportképes cégei Magyarországnak, miért nincs belőlük több, és mire lenne szükség, hogy 2036-ra százzal több magyar bajnok legyen a régióban.
Veres Tibor szavai utólag egészen más fénytörést kaptak. Tegnap úgy fogalmazott a Forbes rendezvényén az aktuális közhangulatra utalva, hogy kicsit fél attól, hogy
ez a rózsaszín köd egyszer csak eloszlik.
Hozzátette, hogy szerinte ahhoz, hogy a jövő a lehető legtöbbek számára a leginkább optimális legyen, elsősorban most a társadalomba, a tudásba érdemes fektetnie az országnak.
Az AutoWallis papírjairól, első féléves eredményeiről ebben a cikkben írtunk részletesebben.