Rendkívüli: az ügyészség előtt az egyik leggazdagabb magyar, súlyos a vád ellene – gyanúsítottként hallgatták ki, nagy tűzijáték várható a budapesti tőzsdén

Rendkívüli hírről számolt be a 24.hu néhány perccel ezelőtt. Ebben azt közölték, hogy Magyarország egyik leggazdagabb emberét, Veres Tibort az ügyészség kihallgatta gyanúsítottként.

Rendkívüli: az ügyészség előtt az egyik leggazdagabb magyar, súlyos a vád Veres Tibor ellen /Fotó: VAMOS CSABA / https://onbrands.hu/

A híradás szerint gyanúsítottként hallgatta ki a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) Veres Tibor üzletembert az óbudai korrupciós ügyként ismert, kerületeken és pártokon átívelő büntetőügyben.

A lap saját értesüléseire hivatkozva azt állította, hogy

a Wallis Csoport alapító elnökét vesztegetéssel gyanúsítják egy III. kerületi beruházást érintően.

Veres Tibor Magyarország egyik leggazdagabb embere. Vagyonát a Top 100 kiadvány 2026-ban 492 milliárd forintra taksálta,

amivel az ország negyedik legtehetősebb állampolgára.

Csak Felcsuti Zsolt,

Csányi Sándor

és Mészáros Lőrinc

előzi meg. A nyilvánosan elérhető információk alapján a Wallis Tőkeholding Zrt. a Wallis Csoport holdingstruktúrájának része, amelynek alapítója és meghatározó tulajdonosa Veres Tibor.

Az ügyészség előtt az egyik leggazdagabb magyar, gyanúsítottként hallgatták ki Veres Tibort

A Wallis Csoport saját bemutatkozása szerint egy magántulajdonban lévő befektetési csoport, és Veres Tibor a csoport alapítója és elnöke. Ugyanakkor a Wallis Tőkeholding Zrt. közvetlen részvényeseit a nyilvánosan hozzáférhető források nem mutatják meg teljes körűen.