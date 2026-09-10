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Rendkívüli: az ügyészség előtt az egyik leggazdagabb magyar, súlyos a vád ellene – gyanúsítottként hallgatták ki, nagy tűzijáték várható a budapesti tőzsdén

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vizsgálat
AKKO Invest Nyrt
Tibor
Veres
ügyészség
Wallis Csoport

Rendkívüli: az ügyészség előtt az egyik leggazdagabb magyar, súlyos a vád ellene – gyanúsítottként hallgatták ki, nagy tűzijáték várható a budapesti tőzsdén

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Villámcsapásként érhette a fejlemény, legalábbis tegnap még pódiumbeszélgetésen vett részt. Most viszont kiderült, hogy az ügyészség meggyanúsította a negyedik leggazdagabb magyart, Veres Tibort.
Hecker Flórián
2026.09.10, 17:44
Frissítve: 2026.09.10, 18:15

Rendkívüli hírről számolt be a 24.hu néhány perccel ezelőtt. Ebben azt közölték, hogy Magyarország egyik leggazdagabb emberét, Veres Tibort az ügyészség kihallgatta gyanúsítottként.

Veres Tibor
Rendkívüli: az ügyészség előtt az egyik leggazdagabb magyar, súlyos a vád Veres Tibor ellen /Fotó: VAMOS CSABA / https://onbrands.hu/

A híradás szerint gyanúsítottként hallgatta ki a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) Veres Tibor üzletembert az óbudai korrupciós ügyként ismert, kerületeken és pártokon átívelő büntetőügyben.

A lap saját értesüléseire hivatkozva azt állította, hogy 

a Wallis Csoport alapító elnökét vesztegetéssel gyanúsítják egy III. kerületi beruházást érintően.

Veres Tibor Magyarország egyik leggazdagabb embere. Vagyonát a Top 100 kiadvány 2026-ban 492 milliárd forintra taksálta,

  • amivel az ország negyedik legtehetősebb állampolgára.
  • Csak Felcsuti Zsolt,
  • Csányi Sándor
  • és Mészáros Lőrinc

előzi meg. A nyilvánosan elérhető információk alapján a Wallis Tőkeholding Zrt. a Wallis Csoport holdingstruktúrájának része, amelynek alapítója és meghatározó tulajdonosa Veres Tibor.

Az ügyészség előtt az egyik leggazdagabb magyar, gyanúsítottként hallgatták ki Veres Tibort

A Wallis Csoport saját bemutatkozása szerint egy magántulajdonban lévő befektetési csoport, és Veres Tibor a csoport alapítója és elnöke. Ugyanakkor a Wallis Tőkeholding Zrt. közvetlen részvényeseit a nyilvánosan hozzáférhető források nem mutatják meg teljes körűen.

 AUTOWALLIS részvény
AUTOWALLIS részvény17:20:00
Árfolyam: 130 HUF 0 / 0 %
Forgalom: 6 168 601 HUF
Napi
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Ugyanakkor Veres Tibornak más tőzsdei érdekeltsége is van, az Akko Invest. A társaságot jelenleg a Wallis/WING (ez nem tőzsdei cég, az épitőiparban tevékeny, szintén Veres Tibor érdekeltsége) kör irányítja, a meghatározó tulajdonosi befolyás Veres Tibor érdekköréhez köthető.

A hírekre a pénteki tőzsdenyitáskor feltehetően reagálni fognak a részvények. Veres Tibort a meggyanúsítása a semmiből érhette, legalábbis tegnap még pódiumbeszélgetésen vett részt, amely keretében azt fejtegette, hogy hogyan lesznek erős, exportképes cégei Magyarországnak, miért nincs belőlük több, és mire lenne szükség, hogy 2036-ra százzal több magyar bajnok legyen a régióban.

Veres Tibor szavai utólag egészen más fénytörést kaptak. Tegnap úgy fogalmazott a Forbes rendezvényén az aktuális közhangulatra utalva, hogy kicsit fél attól, hogy

ez a rózsaszín köd egyszer csak eloszlik.

Hozzátette, hogy szerinte ahhoz, hogy a jövő a lehető legtöbbek számára a leginkább optimális legyen, elsősorban most a társadalomba, a tudásba érdemes fektetnie az országnak.

Az AutoWallis papírjairól, első féléves eredményeiről ebben a cikkben írtunk részletesebben.

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