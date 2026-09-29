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Ezt a sonkát vásárolta az Auchanban? Inkább ne fogyassza el

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Visszahívják az Auchan egyik füstölt sonkáját, miután a gyártó önellenőrzése során Listeria monocytogenes jelenlétét mutatták ki a termékben. A visszahívás során az érintett tételt kivonták a forgalomból, a vásárlókat pedig arra kérik, hogy ne fogyasszák el.
VG
2026.09.29, 15:37

A MH Magyarország Kft. Auchan Nívó Füstölt sült sonka 90g megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékben önellenőrzés keretében végzett vizsgálat során Listeria monocytogenes jelenléte került kimutatásra.

Termékvisszahívás
Termékvisszahívás - A kép illusztráció!/Fotó: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

Gondoskodtak a visszahívásról, a termékek további sorsát nyomon követik

A MH Magyarország Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

  • Termék megnevezése: Auchan Nívó Füstölt sült sonka
  • Kiszerelés: 90g
  • Fogyaszthatósági idő: 2026.10.01.
  • Vonalkód: 5999086466518
  • Gyártó: Funkció Kft. (HU 771 EK)
  • Forgalmazó/nagykereskedő: MH Magyarország Kft. (Auchan üzletek)

Amennyiben a fent megnevezett termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt javasoljuk, ne fogyassza el!

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