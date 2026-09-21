Autópálya-koncesszió: nyomoz a rendőrség, Vitézy Dávid eddig nem látott dokumentumokat hozott nyilvánosságra – „Az első perctől megmondtam!”

Nyomozást rendelt el a rendőrség az M6-os autópálya egy szakaszának üzemeltetésével kapcsolatban – írta közösségi oldalán Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tárcavezető korábban azért tett feljelentést, mert állítása szerint a munkát a korábbi koncesszor ajánlatánál több mint háromszor magasabb összegért adták volna a Mészáros Lőrinc és Szíjj László érdekeltségébe tartozó MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-nek.

Vitézy Dávid most egy februári tárgyalásról készült emlékeztetőt mutatott be / Fotó: sebra

Vitézy közlése szerint az M6 Duna Autópálya Koncessziós Zrt. 2037-ig 44 milliárd forintért vállalta volna az érintett szakasz üzemeltetését, míg az MKIF ajánlata 149 milliárd forintról szólt. A miniszter ebből arra következtetett, hogy a korábbi kormány háromszoros áron bízta volna meg az országos autópálya-koncesszort.

A nyomozás elrendeléséről egyelőre Vitézy számolt be, annak pontos jogi minősítését, illetve azt, hogy az eljárás milyen cselekményre és kikre terjed ki, bejegyzésében nem részletezte.

Új dokumentummal cáfolná a Fideszt Vitézy Dávid

A miniszter most egy februári tárgyalásról készült emlékeztetőt mutatott be. Értelmezése szerint az irat cáfolja azt a kormánypárti állítást, hogy az MKIF valójában nem kapta meg a munkát, és a folyamat a választások miatt még a megbízás előtt félbeszakadt.

Vitézy szerint a dokumentumból az derül ki, hogy az építési és közlekedési tárca, a korábbi üzemeltető, valamint az MKIF már az átadás-átvétel részleteiről tárgyalt. Úgy véli, ez azt bizonyítja, hogy nem csupán egy előkészítő levélről vagy félbeszakadt egyeztetésről volt szó.

A bemutatott emlékeztető egy másik részére is felhívta a figyelmet. Ebben az MKIF állítólag azt erősítette meg, hogy az M6 Duna által vállalt pályaburkolati követelmények a főpályán „azonosak vagy magasabbak”, mint a társaság számára előírt feltételek. Vitézy szerint ez cáfolja azt az érvet, hogy a 149 milliárd forintos ajánlatot a magasabb műszaki tartalom indokolta.

A teljes szerződés nélkül nem zárható le az árvita

A nyilvánosságra hozott iratrészletek új elemeket hoznak az ügybe, önmagukban azonban nem teszik lehetővé a két ajánlat teljes körű összehasonlítását. Vitézy ugyanis

továbbra sem hozta nyilvánosságra a konkrét megállapodás egészét, az ajánlatok valamennyi pénzügyi és műszaki paraméterét, illetve az esetleges eltérő kötelezettségeket tartalmazó mellékleteket.

Ezek nélkül nem állapítható meg teljes bizonyossággal, hogy a 44 és a 149 milliárd forintos összeg pontosan azonos szolgáltatási tartalomra, kockázatvállalásra és elszámolási időszakra vonatkozott-e. A helyzetet éppen a teljes dokumentáció közzététele tisztázhatná:

ebből derülhetne ki, hogy valóban háromszoros túlárazás történt-e, vagy vannak olyan különbségek a konstrukciók között, amelyek legalább részben magyarázzák az eltérő árakat.

Az MKIF korábban szintén azt kérte a minisztériumtól, hogy tegye nyilvánossá valamennyi ajánlatot, műszaki adatot és összehasonlítási paramétert. A társaság vitatta, hogy a két összeg közvetlenül összevethető lenne.