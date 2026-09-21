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Mészáros Lőrinc
Szíjj László
Vitézy Dávid

Autópálya-koncesszió: nyomoz a rendőrség, Vitézy Dávid eddig nem látott dokumentumokat hozott nyilvánosságra – „Az első perctől megmondtam!”

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A rendőrség elrendelte a nyomozást az M6-os autópálya üzemeltetésének állítólagos túlárazása miatt tett feljelentés nyomán – közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid egy újabb dokumentumrészlettel igyekszik alátámasztani állításait, a vitát eldöntő teljes megállapodást és annak valamennyi műszaki-pénzügyi mellékletét azonban továbbra sem tette közzé.
VG
2026.09.21, 12:47
Frissítve: 2026.09.21, 12:54

Nyomozást rendelt el a rendőrség az M6-os autópálya egy szakaszának üzemeltetésével kapcsolatban – írta közösségi oldalán Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tárcavezető korábban azért tett feljelentést, mert állítása szerint a munkát a korábbi koncesszor ajánlatánál több mint háromszor magasabb összegért adták volna a Mészáros Lőrinc és Szíjj László érdekeltségébe tartozó MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-nek.

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Vitézy Dávid most egy februári tárgyalásról készült emlékeztetőt mutatott be / Fotó: sebra

Vitézy közlése szerint az M6 Duna Autópálya Koncessziós Zrt. 2037-ig 44 milliárd forintért vállalta volna az érintett szakasz üzemeltetését, míg az MKIF ajánlata 149 milliárd forintról szólt. A miniszter ebből arra következtetett, hogy a korábbi kormány háromszoros áron bízta volna meg az országos autópálya-koncesszort.

A nyomozás elrendeléséről egyelőre Vitézy számolt be, annak pontos jogi minősítését, illetve azt, hogy az eljárás milyen cselekményre és kikre terjed ki, bejegyzésében nem részletezte.

Új dokumentummal cáfolná a Fideszt Vitézy Dávid

A miniszter most egy februári tárgyalásról készült emlékeztetőt mutatott be. Értelmezése szerint az irat cáfolja azt a kormánypárti állítást, hogy az MKIF valójában nem kapta meg a munkát, és a folyamat a választások miatt még a megbízás előtt félbeszakadt.

Vitézy szerint a dokumentumból az derül ki, hogy az építési és közlekedési tárca, a korábbi üzemeltető, valamint az MKIF már az átadás-átvétel részleteiről tárgyalt. Úgy véli, ez azt bizonyítja, hogy nem csupán egy előkészítő levélről vagy félbeszakadt egyeztetésről volt szó.

A bemutatott emlékeztető egy másik részére is felhívta a figyelmet. Ebben az MKIF állítólag azt erősítette meg, hogy az M6 Duna által vállalt pályaburkolati követelmények a főpályán „azonosak vagy magasabbak”, mint a társaság számára előírt feltételek. Vitézy szerint ez cáfolja azt az érvet, hogy a 149 milliárd forintos ajánlatot a magasabb műszaki tartalom indokolta.

A teljes szerződés nélkül nem zárható le az árvita

A nyilvánosságra hozott iratrészletek új elemeket hoznak az ügybe, önmagukban azonban nem teszik lehetővé a két ajánlat teljes körű összehasonlítását. Vitézy ugyanis

továbbra sem hozta nyilvánosságra a konkrét megállapodás egészét, az ajánlatok valamennyi pénzügyi és műszaki paraméterét, illetve az esetleges eltérő kötelezettségeket tartalmazó mellékleteket.

Ezek nélkül nem állapítható meg teljes bizonyossággal, hogy a 44 és a 149 milliárd forintos összeg pontosan azonos szolgáltatási tartalomra, kockázatvállalásra és elszámolási időszakra vonatkozott-e. A helyzetet éppen a teljes dokumentáció közzététele tisztázhatná:

ebből derülhetne ki, hogy valóban háromszoros túlárazás történt-e, vagy vannak olyan különbségek a konstrukciók között, amelyek legalább részben magyarázzák az eltérő árakat.

Az MKIF korábban szintén azt kérte a minisztériumtól, hogy tegye nyilvánossá valamennyi ajánlatot, műszaki adatot és összehasonlítási paramétert. A társaság vitatta, hogy a két összeg közvetlenül összevethető lenne.

Jogi csatába fordulhat az autópálya-koncesszió ügye

Az M6-os vita időközben összekapcsolódott a teljes, 35 évre szóló autópálya-koncesszió sorsával. A kormány bejelentette, hogy meg akarja szüntetni a 2022-ben megkötött, 2057-ig érvényes szerződést, amelynek teljes nominális kifizetési értékét mintegy 23 ezer milliárd forintra teszi.

Az MKIF jogi aggályokat fogalmazott meg a tervezett megszüntetéssel kapcsolatban, és jelezte, hogy fenntartja valamennyi

  • jogát
  • és igényét.

Vitézy erre úgy reagált, hogy a koncesszor akár pereskedik, akár együttműködik a rendezett átadásban, a kormány nem kívánja teljesíteni a következő évtizedekre tervezett kifizetéseket.

Ahogy a Világgazdaság korábban megírta, az MKIF egyelőre nem közölt konkrét kereseti összeget, de világossá tette, hogy szükség esetén jogi eszközökkel védi az érdekeit. Egy esetleges jogvita kimenetelét ugyanakkor nem a politikai nyilatkozatok, hanem a szerződés pontos rendelkezései és a teljes dokumentáció alapján lehet majd megítélni.

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