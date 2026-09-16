Ez most Vitézy Dávidot is meglephette: baráti helyről kapott súlyos figyelmeztetést, hogy gondolja át, mire készül a budai várban – „Végzetes hiba”

Nyílt levélben fordult Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez a Budapesti Városvédő Egyesület a Budai Várpalota felújítása kapcsán. A szervezet, amelynek korábban Vitézy is a tagja volt, a felhívást szeptember 15-i keltezéssel tette közzé Facebook-oldalán.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter (b) és Gajdos László élő környezetért felelős miniszter (j) / Fotó: AFP

Levelüket azzal kezdték, hogy a Budapesti Városvédő Egyesület elkötelezett Magyarország és Budapest épített és természeti örökségének megóvása mellett, és ebbe a Budavári Szent György téri épületek felújítása, részbeni vagy teljes rekonstrukciója is beleértendő. Emiatt a közeljövőben javaslattal fognak élni az épületek jövőbeli funkciója, kulturális célú használatára vonatkozóan. Azonban az elmúlt napok hírei miatt az egyesület elnöke, Baliga Kornél úgy érezte, hogy a tanácskozó testület ajánlásának megfogalmazása előtt is fel kellett szólalniuk.

„A Budapesti Városvédő Egyesület elnökeként egyetértek azzal, hogy a Budavári Palota A-épületének funkcióját a közösségi kultúra érdekében újra kell gondolni, valamint az építkezés eddigi és jövőbeli költségeit mélységében fel kell tárni. Nyilván ez a kormány szándéka. Az új közbeszerzési eljárás azonban időigényes és a megkezdett építkezés nem maradhat védelem nélkül. A már megépült szerkezetek, ideértve 70-80 százalékban elkészült tetőszerkezet, valamint a megmaradt történeti falak súlyosan károsodhatnak, ha a leállás idejére nem kap az épület csapadék és fagy elleni védelmet. A tetőszerkezetet ideiglenes csapadék elleni védelemmel kell ellátni, különösen az előttünk álló tél idején. Megfontolandó az is, hogy nem volna-e gazdaságosabb a tetőhéjalás végleges elkészítése? Hiszen a szerkezet elkészült, csupán a díszműbádogozás és a tetőfedés van hátra. De ha ez nem megvalósítható, olyan megbízható ideiglenes védelem szükséges, ami megakadályozza a nedvességnek a falszerkezetekbe szivárgását és ezzel a fagykárok megelőzését” – áll a nyílt levélben.

A bejegyzés kiemelte azt is, hogy az A-épület minimalista stílusban történő helyreállítása több szempontból is végzetes hiba lenne. Ugyanis a jelenleg folyó építkezés célja, hogy a Palota részben vagy egészében visszanyerje eredeti, Hauszmann-i megjelenését. Amire nem lett volna szükség, ha 70 évvel ezelőtt nem merül fel az épület leegyszerűsítése, mai megfelelőjeként a minimalista átépítése.