Ez most Vitézy Dávidot is meglephette: baráti helyről kapott súlyos figyelmeztetést, hogy gondolja át, mire készül a budai várban – „Végzetes hiba”
Nyílt levélben fordult Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez a Budapesti Városvédő Egyesület a Budai Várpalota felújítása kapcsán. A szervezet, amelynek korábban Vitézy is a tagja volt, a felhívást szeptember 15-i keltezéssel tette közzé Facebook-oldalán.
Levelüket azzal kezdték, hogy a Budapesti Városvédő Egyesület elkötelezett Magyarország és Budapest épített és természeti örökségének megóvása mellett, és ebbe a Budavári Szent György téri épületek felújítása, részbeni vagy teljes rekonstrukciója is beleértendő. Emiatt a közeljövőben javaslattal fognak élni az épületek jövőbeli funkciója, kulturális célú használatára vonatkozóan. Azonban az elmúlt napok hírei miatt az egyesület elnöke, Baliga Kornél úgy érezte, hogy a tanácskozó testület ajánlásának megfogalmazása előtt is fel kellett szólalniuk.
„A Budapesti Városvédő Egyesület elnökeként egyetértek azzal, hogy a Budavári Palota A-épületének funkcióját a közösségi kultúra érdekében újra kell gondolni, valamint az építkezés eddigi és jövőbeli költségeit mélységében fel kell tárni. Nyilván ez a kormány szándéka. Az új közbeszerzési eljárás azonban időigényes és a megkezdett építkezés nem maradhat védelem nélkül. A már megépült szerkezetek, ideértve 70-80 százalékban elkészült tetőszerkezet, valamint a megmaradt történeti falak súlyosan károsodhatnak, ha a leállás idejére nem kap az épület csapadék és fagy elleni védelmet. A tetőszerkezetet ideiglenes csapadék elleni védelemmel kell ellátni, különösen az előttünk álló tél idején. Megfontolandó az is, hogy nem volna-e gazdaságosabb a tetőhéjalás végleges elkészítése? Hiszen a szerkezet elkészült, csupán a díszműbádogozás és a tetőfedés van hátra. De ha ez nem megvalósítható, olyan megbízható ideiglenes védelem szükséges, ami megakadályozza a nedvességnek a falszerkezetekbe szivárgását és ezzel a fagykárok megelőzését” – áll a nyílt levélben.
A bejegyzés kiemelte azt is, hogy az A-épület minimalista stílusban történő helyreállítása több szempontból is végzetes hiba lenne. Ugyanis a jelenleg folyó építkezés célja, hogy a Palota részben vagy egészében visszanyerje eredeti, Hauszmann-i megjelenését. Amire nem lett volna szükség, ha 70 évvel ezelőtt nem merül fel az épület leegyszerűsítése, mai megfelelőjeként a minimalista átépítése.
„Amennyiben az A-épület a Nemzeti Galéria részévé válik, a rekonstruált történeti enteriőrök a modern muzeológiai elveknek megfelelően a Galéria integráns részévé tudnak válni. Rettegek a gondolattól, hogy a már elkészült és raktárakban beépítésre váró díszítőszobrászati és műmárvány alkotások a szemétre kerülnek. Ezek hatalmas értéket képviselnek, és súlyos közpénz milliárdokba kerültek. Fel nem használásuk kidobott pénz!” – áll a nyílt levélben.
Hozzátették, hogy a fentieknek emberi vonzatuk is van. Ugyanis ahhoz, hogy ezeket a feladatokat maradéktalanul el lehessen végezni az elvárhatónál is jobb minőségben, szobrászművészek, díszítőszobrászok, márványművesek, díszműkovácsok, díszműbádogosok, üvegművészek és felsorolni is nehéz hány művészi szakmát képviselő ember munkájára volt szükség, és veszhet kárba.
„A kezdetekkor nem álltak ezen hiányszakmák képviselői rendelkezésre. E cél érdekében képezték ki őket nagyrészt autodidakta módon. Ezek fiatal emberek! Olykor mostoha körülmények között, de lelkesen dolgoznak az előttük lebegő cél érdekében. Ha azt látják, hogy fáradozásuk hiábavaló volt, a csalódásuk semmihez sem mérhető. Félő, hogy abbahagyják áldozatokkal járó szakmájuk művelését, vagy mivel kiválóak, külföldre távoznak, és akkor megint itt állunk szakemberek nélkül, mint alig egy évtizede. Pedig e szaktudásra az ország minden területén szükség van a műemlékek helyreállításához” – zárult a nyílt levél, amely egyúttal arra kérte Vitézy Dávidot, hogy a felsoroltakat vegyék számításba, mielőtt döntenének.
Ez a Tisza-kormány első torzója: fotógaléria mutatja a félbehagyott történelmi építkezést, így néz most ki Magyarország legszebb öröksége – Vitézy Dávid kezében a Budai Várpalota sorsa
A Világgazdaság hétfőn hozta nyilvánosságra, hogy a Tisza-kormány leállítja a Budai Várpalota felújítását, a kivitelezőnek pedig szeptember végéig le kell vonulnia. Lapunk információját a Közlekedési és Beruházási Minisztérium (KBM) megerősítette és részletesebb indoklást fűzött mellé.
A kivitelező cég – ez a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe sorolt ZÁÉV Építőipari Zrt. – két hét határidőt kapott arra, hogy átadja az építési területet. Ez a gyakorlatban szeptember 30.
A Vitézy Dávid vezette tárca a lapunk megeresésére jelentette be, hogy az építkezés valóban leáll. Mint beszámoltak, a Tisza-kormány június végén rendelte el a Nemzeti Hauszmann Program és a Budavári Palotanegyed megújítását célzó beruházások teljes körű felülvizsgálatát. A vizsgálat kiterjed
- a folyamatban lévő fejlesztésekre,
- a vállalkozási szerződésekre,
- az engedélyezési és kivitelezési struktúrákra,
- valamint az elkészült és készülő épületek jövőbeni hasznosítására is.
A felülvizsgálat kormányhatározatban rögzített határideje 2026. szeptember 30., a munka jelenleg is folyamatban van – hívták fel a figyelmet. Tehát az, hogy mi lesz a Nemzeti Hauszmann Program és a Budavári Palotanegyed megújítását célzó projekt sorsa, a következő napokban dőlhet el.