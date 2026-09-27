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Vitézy Dávid Berlinben járt és mindjárt a zsebéhez kapott: erre cserélődne a magyar Bzmot

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Berlinben járt a közlekedési miniszter, és posztolt róla, de az üzenet már a magyar vasútról szólt.. Vitézy Dávidot elvarázsolták az InnoTrans vasúti és közlekedéstechnológiai szakkiállításán látott motorvonatok.
VG
2026.09.27, 20:28

Az InnoTranson több olyan akkumulátoros motorvonatot is megnéztünk, amelyek 80–100 kilométert képesek megtenni felsővezeték nélkül, majd rövid töltés után folytatni az útjukat - posztolta ki közösségi oldalán Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter vasárnap, néhány nappal a világ egyik legnagyobb vasúti és közlekedéstechnológiai szakkiállítása után.

Vitézy Dávid
Vitézy Dávid Berlinben járt és mindjárt a zsebéhez kapott: erre cserélné a magyar Bzmotot / Forrás: Vitézy Dávid Facebook-oldala

A pénteken lezárult berlini vásáron főként azért keltette fel az akkus technológia a tárcavezető figyelmét, mert az ilyen motorvonatoknak nem kell  mindenütt felső vezetéket építeni.

Ez a technológia a magyar vasút számára is komoly lehetőség: a ma Bz-kkel és Csörgőkkel kiszolgált regionális hálózat jelentős részén úgy válthatnánk ki a dízelüzemet, hogy ehhez nem kellene mindenhol felső vezetéket építeni

- írja Vitézy, aki azt is elárulta, hogy már tervezik is az ilyen járművek beszerzését is tervezzük – 

természetesen nyílt közbeszerzési versenyben, több gyártó részvételével.

Nagyon elnyerte Vitézy Dávid tetszését az Ausztriának készülő emeletes motorvonat railjet-változata is, amely 200 km/h-s sebességgel képes robogni, s amellett kényelmes távolsági utastér és nagy kapacitás jellemzi.

Halaszthatatlan feladat a magyar InterCity-flotta megújítása, és ezért minden lehetséges megoldást igyekszünk feltárni – a beszerzés természetesen nyílt közbeszerzési versenyben dől majd el

 - húzta alá ismételten a közlekedési tárca első embere.

 

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