Ma kiderült: a globális pénzügyi szektorból igazolt államtitkárt Vitézy Dávid – Böde Csaba kapja a magyar vasutat

Vitézy Dávid szombati Facebook-bejegyzésében jelentette be, milyen feladatot szán az új államtitkárnak. Böde Csaba az ELTE-n végzett fizikus, biofizikából doktorált szakember több mint 15 évet töltött a Morgan Stanley befektetési banknál, ahol pénzügyi modellezéssel, árazással és kockázatkezeléssel foglalkozott, később pedig Budapesttől Londonon és New Yorkon át Hongkongig dolgozó nemzetközi csapatot vezetett - írja a miniszter. Folytatódik a tárca szakembereinek szerződtetése, miután a héten megírtuk, hogy új igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok kerültek a MÁV csoporthoz Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter döntése alapján.

Vitézy Dávid megnevezte a vasútért felelős államtitkár személyét/Fotó: Orbán-Katona Domonkos / Facebook/Vitézy Dávid

Böde Csaba pénzügyi karrierje mellett nem most találkozik először a vasúttal, a miniszter szerint 25 éve foglalkozik civil aktivistaként közlekedéssel, részt vett többek között az integrált ütemes menetrend koncepciójának kidolgozásában, és három éven át vezette az Indóház szakmai folyóirat nemzetközi rovatát.

Az elmúlt hónapokban már a Magyar Vonatflotta Zrt. vezérigazgatójaként dolgozott azon a rendszeren, amelyen keresztül a következő évek vasúti járműbeszerzéseit és azok finanszírozását bonyolítanák le. Vitézy most ennél jóval nagyobb feladatot bíz rá, Böde államtitkárként a több ezer milliárd forintos Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv, az új InterCityk és HÉV-ek beszerzése, valamint az uniós fejlesztési források hatékony felhasználásának egyik kulcsszereplője lesz. Vitézy úgy fogalmazott: „Csabától azt várom, hogy a nemzetközi környezetben megszerzett tudását most arra használja, hogy a magyar közösségi közlekedés fejlesztései a leghatékonyabban valósuljanak meg".