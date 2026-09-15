Rendkívüli bejelentés a Budapest-Belgrád vasútról: erre várt mindenki, teljes sebességre kapcsolják a vonatokat – „már láthatáron belül az indulás!"

A vasúti gigaberuházás elkészültét szerb részről már nagyon várják, ott ugyanis lényegében minden készen áll arra, hogy megnyomják a start gombot a személyszállítás terén is.

A Belgrád és Budapest közötti gyorsvasút már október elején megnyílhat a személyforgalom számára, a végleges időpont azonban a magyarországi munkálatok és eljárások befejezésétől függ, írta nemrégiben a Blic napilap.

A projekt előrehaladásáról Aleksandar Vucic elnök és Aleksandra Sofronijevic építésügyi, közlekedési és infrastrukturális miniszter egyeztetett. Az elnök kérdésére, hogy Magyarország mikorra fejezheti be a rá eső feladatokat, a miniszter azt válaszolta, hogy minden műszaki feltétel teljesült. „Műszakilag minden elkészült. A MÁV-ra várunk. Levelet küldtem Vitézy Dávidnak, és várom a válaszát. Feltételezem, hogy október eleje lehet a céldátum, de ez valóban a magyarokon múlik” – mondta a miniszter.

Budapest-Belgrád vasútvonal: hibajavítások, teljes átvilágítás

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter július közepén arról beszélt, hogy a kínai beszállító még hibajavításokat végez a magyar szakaszon. A miniszter akkori közlése szerint a kínai nagykövet ígéretet tett arra, hogy a problémákat határidőre kijavítják.

Vitézy akkor azt mondta, hogy

sikeres próbák esetén akár szeptemberben elindulhatna a személyforgalom is.

Egyben jelezte: ha a javítások nem készülnek el megfelelően, vagy a tesztek újabb hibákat tárnak fel, a menetrendet nem tartják mindenáron, mert a biztonság elsőbbséget élvez.

A mostani kelebiái ETCS-teszt ezért már közvetlenül kapcsolódik ahhoz a kérdéshez, mikor lehet ténylegesen utasokkal is megindítani a Budapest–Belgrád-vasút magyarországi szakaszának forgalmát.

A műszaki próbákkal párhuzamosan politikai és pénzügyi vizsgálat is zajlik. Vitézy Dávid korábban bejelentette, hogy a kormány elrendelte a Budapest–Belgrád-vasútvonal beruházási döntéseinek teljes körű átvilágítását.