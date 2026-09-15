Rendkívüli bejelentés a Budapest-Belgrád vasútról: erre várt mindenki, teljes sebességre kapcsolják a vonatokat – „már láthatáron belül az indulás!"
Az elmúlt hónapok tesztjei, előkészületei, tárgyalásai után a mai napon minden érintett részvételével egyeztetést folytattam a Budapest-Belgrád vasútvonal kivitelezését végző kínai és magyar vállalatok képviselőivel, a Kínai-Magyar beruházó vegyesvállalat és a MÁV vezetőivel, illetve a vasúti hatóság illetékeseivel.
„A vonalon nyár óta folyamatosan zajlanak a legszigorúbb biztonsági ellenőrzések. A tesztek során felmerültek kisebb problémák és hibák, ezek kijavítása többségében megtörtént, részben jelenleg is zajlik, de a mai megbeszélés legfontosabb eredménye, hogy a beruházó MÁV, a kivitelező, az üzemeltető MÁV Pályaműködtető, a független szakértők és a vasúti hatóság is megerősítette: a vonatbefolyásoló rendszerben a legalaposabb tesztelés során sem merült fel biztonságkritikus hiba" – írta a Facebookon a miniszter.
„Ennek fényében a következő lépés az, hogy október 3-án és 4-én egy teljes terhelést modellező tesztet végzünk, azaz ebben az időszakban a vonatok utasok nélkül, de a nappali csúcsidős menetrend szerint közlekednek órákon át, 160 km/órás sebességgel. A személyforgalom ütemezett megindításáról szóló végső döntés a teszt lezárulta és eredményeinek értékelése után születhet meg" – mutatott rá.
A mai megbeszélés fontos lépés volt a projekt befejezése felé. A személyforgalom elindítása már láthatáron belül van, de abból az alapelvünkből továbbra sem engedhetünk, hogy az utasok csak akkor vehessék igénybe az új vonalat, ha minden biztonsági ellenőrzés pozitív eredménnyel zárult és azt a hatóságok és a független szakértők is megerősítették, húzta alá a miniszter.
Mindenki figyeljen!
„Fontos, hogy a 150-es vonal menti utasforgalmi létesítmények a teszt időpontjában még munkaterületek, így ott a tesztet végző szakértőkön és személyzeten kívül más nem tartózkodhat. Ezúton is kérem a lakosságot, hogy a vasúti útátjárókban fokozott figyelemmel közlekedjenek, a vasútvonalon csak a kijelölt átjárókon keresztül, szabad jelzés mellett, szabályosan haladjanak át - különösen arra tekintettel, hogy októberben megszaporodik a vonatok száma a vonalon" – figyelmeztetett közösségi oldalán Vitézy Dávid.
A vasúti gigaberuházás elkészültét szerb részről már nagyon várják, ott ugyanis lényegében minden készen áll arra, hogy megnyomják a start gombot a személyszállítás terén is.
A Belgrád és Budapest közötti gyorsvasút már október elején megnyílhat a személyforgalom számára, a végleges időpont azonban a magyarországi munkálatok és eljárások befejezésétől függ, írta nemrégiben a Blic napilap.
A projekt előrehaladásáról Aleksandar Vucic elnök és Aleksandra Sofronijevic építésügyi, közlekedési és infrastrukturális miniszter egyeztetett. Az elnök kérdésére, hogy Magyarország mikorra fejezheti be a rá eső feladatokat, a miniszter azt válaszolta, hogy minden műszaki feltétel teljesült. „Műszakilag minden elkészült. A MÁV-ra várunk. Levelet küldtem Vitézy Dávidnak, és várom a válaszát. Feltételezem, hogy október eleje lehet a céldátum, de ez valóban a magyarokon múlik” – mondta a miniszter.
Budapest-Belgrád vasútvonal: hibajavítások, teljes átvilágítás
Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter július közepén arról beszélt, hogy a kínai beszállító még hibajavításokat végez a magyar szakaszon. A miniszter akkori közlése szerint a kínai nagykövet ígéretet tett arra, hogy a problémákat határidőre kijavítják.
Vitézy akkor azt mondta, hogy
sikeres próbák esetén akár szeptemberben elindulhatna a személyforgalom is.
Egyben jelezte: ha a javítások nem készülnek el megfelelően, vagy a tesztek újabb hibákat tárnak fel, a menetrendet nem tartják mindenáron, mert a biztonság elsőbbséget élvez.
A mostani kelebiái ETCS-teszt ezért már közvetlenül kapcsolódik ahhoz a kérdéshez, mikor lehet ténylegesen utasokkal is megindítani a Budapest–Belgrád-vasút magyarországi szakaszának forgalmát.
A műszaki próbákkal párhuzamosan politikai és pénzügyi vizsgálat is zajlik. Vitézy Dávid korábban bejelentette, hogy a kormány elrendelte a Budapest–Belgrád-vasútvonal beruházási döntéseinek teljes körű átvilágítását.
A vizsgálat kiterjed a közbeszerzésekre, valamint arra is, hogyan és kik döntöttek arról, hogy a magyar kivitelező céget amerikai dollárban fizessék ki. A miniszter azt is kezdeményezte, hogy a beruházás dokumentumait hozzák nyilvánosságra.
Felgyorsítják a munkát
Ehhez ugyanakkor a kínai fél hozzájárulására is szükség van, mivel a projekt alapját nemzetközi szerződés adja. Gong Tao budapesti kínai nagykövet egy friss interjúban arról beszélt, hogy a Belgrád–Budapest vasútvonal jelentős együttműködési projekt a kínai és a magyar kormány között, a projektben résztvevő kínai vállalatok tavaly október óta teljes mértékben együttműködnek a Magyar Államvasutakkal (MAV) a vonatbefolyásoló rendszer (ETCS) tesztelésében.
Mindkét fél felgyorsítja a munkát e cél elérése érdekében.
A kínai nagykövetség továbbra is koordináló szerepet tölt be, szorosan együttműködve a magyar kormánnyal és a MÁV-val, hogy támogassa a kínai vállalatokat a magyar szakaszon még hátralévő tesztelési munkálatok magas színvonalú elvégzésében, a személyszállítás mielőbbi megkezdésében, és abban, hogy a magyar emberek személyesen is megtapasztalhassák a vasúti korszerűsítés nyújtotta kényelmet, fogalmazott Tao.